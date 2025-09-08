Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
V pokrovském směru ruské síly pokračují v rychlém postupu a za posledních 5 dní dosáhly významného pokroku. Jižně od řeky Vorona, po dobytí Vorone a upevnění pozic v obci a okolí, ruské síly obnovily útočné operace s cílem dosáhnout Sosnivky, lze se dočíst na sociální síti X v rozboru situace na AMK Mapping.
In the Pokrovske direction, Russian forces continue to rapidly advance and have made significant progress over the past 5 days.— AMK Mapping ???? (@AMK_Mapping_) September 8, 2025
South of the Vorona River, after recapturing Vorone and consolidating in the village and surrounding areas, Russian forces resumed their assault… pic.twitter.com/Kda645V7BC
V dobropilském směru pokračovaly v postupu ruské i ukrajinské síly, přičemž každá z nich se zaměřovala na jiné úseky frontové linie. Ruské síly pokračovaly v dobývání dříve ztracených pozic na západním křídle svého výběžku poté, co se Ukrajincům nepodařilo je odříznout.
„Naše data ukazují, že ruské síly ztrácejí každý měsíc ekvivalent několika praporů kvůli dezercím a neoprávněným odchodům z řad vojáků. Letos na jaře a v létě se počet incidentů ve srovnání s rokem 2024 zdvojnásobil a v některých případech ztrojnásobil. Tento trend ukazuje stabilní, systematický nárůst dezercí,“ upozornil Tatarigami na sociální síti X. „Máme podrobná data podle jména, data, jednotky a okresu, která nabízejí vzácný vhled do vnitřního napětí v ruské armádě,“ dodal.
Our data show Russian forces are losing the equivalent of several battalions each month to AWOLs and desertions. This spring and summer, incidents doubled, and in some cases tripled, compared with 2024. The trend shows steady, systemic rise in desertions. Full data out tomorrow— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) September 7, 2025
„Robert Fico opakovaně hovořil o tom, jak vnímá ruské činy. Začátek války považuje za porušení mezinárodního práva, ale... jedná se o vyprovokovanou agresi,“ řekl Gašpar. Na Slovensku jako první upozornil na Gašparova slova server Aktuality.sk.
„Jedná se o stejný druh vyprovokovaného konfliktu, jako když teroristé z Palestiny zaútočili na Izrael. Válka se vyvíjela přesně stejným způsobem,“ dodal Gašpar.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
