Ukrajinci v naději: Rusům prý přibývají dezertéři

08.09.2025 16:39 | Monitoring

Rusové i Ukrajinci hlásí úspěchy ve válce. Na jedné straně zisky území, na straně druhé úspěchy v dezerci. Ve veřejném prostoru také zaznělo jedno zvláštní přirovnání.

Ukrajinci v naději: Rusům prý přibývají dezertéři
Foto: Repro Substack
Popisek: Tank s protidronovou ochranou

Anketa

Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?

97%
1%
2%
hlasovalo: 10817 lidí
 Ruská agrese proti Ukrajině trvá již 1293 dní a jak Ukrajinci, tak Rusové hlásí úspěchy. Mapy, které prezentuje analytický účet AMK Mapping na sociální síti X, ukazují, že Rusové zlepšují své pozice u Pokrovsku i jinde.

V pokrovském směru ruské síly pokračují v rychlém postupu a za posledních 5 dní dosáhly významného pokroku. Jižně od řeky Vorona, po dobytí Vorone a upevnění pozic v obci a okolí, ruské síly obnovily útočné operace s cílem dosáhnout Sosnivky, lze se dočíst na sociální síti X v rozboru situace na AMK Mapping.  

 

 

V dobropilském směru pokračovaly v postupu ruské i ukrajinské síly, přičemž každá z nich se zaměřovala na jiné úseky frontové linie. Ruské síly pokračovaly v dobývání dříve ztracených pozic na západním křídle svého výběžku poté, co se Ukrajincům nepodařilo je odříznout.

 

 

Anketa

Která herečka je lepší?

3%
97%
hlasovalo: 11460 lidí
 Analytik vystupující pod jménem Tatarigami, který o sobě mluví jako o bývalém důstojníkovi ukrajinské armády, na sociální síti X upozornil, že sílu ruských úderů oslabuje narůstající dezerce.  

„Naše data ukazují, že ruské síly ztrácejí každý měsíc ekvivalent několika praporů kvůli dezercím a neoprávněným odchodům z řad vojáků. Letos na jaře a v létě se počet incidentů ve srovnání s rokem 2024 zdvojnásobil a v některých případech ztrojnásobil. Tento trend ukazuje stabilní, systematický nárůst dezercí,“ upozornil Tatarigami na sociální síti X. „Máme podrobná data podle jména, data, jednotky a okresu, která nabízejí vzácný vhled do vnitřního napětí v ruské armádě,“ dodal. 

 

 

Anketa

Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?

4%
93%
3%
hlasovalo: 15209 lidí
 Server Kyiv Independent ve stejné době zachytil vyjádření slovenského poslance a místopředsedy vládní strany Směr – SD Tibora Gašpara, který srovnal Ukrajinu s palestinským teroristickým hnutím Hamás a prohlásil, že Rusko bylo k válce vyprovokováno.

„Robert Fico opakovaně hovořil o tom, jak vnímá ruské činy. Začátek války považuje za porušení mezinárodního práva, ale... jedná se o vyprovokovanou agresi,“ řekl Gašpar. Na Slovensku jako první upozornil na Gašparova slova server Aktuality.sk.

„Jedná se o stejný druh vyprovokovaného konfliktu, jako když teroristé z Palestiny zaútočili na Izrael. Válka se vyvíjela přesně stejným způsobem,“ dodal Gašpar.

Psali jsme:

Zatímco se Zelenskyj a Putin špičkovali, na polských hranicích blokáda
„Okamžitě.“ Zelenskyj na nás opět naléhá
Ukrajina nemůže spoléhat na spojence. Výstupy z „koalice ochotných“
Průlom? „Zítra může být jasno o Ukrajině“

 

Zdroje:

https://t.co/Kda645V7BC

https://twitter.com/AMK_Mapping_/status/1964867451201740851?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Tatarigami_UA/status/1964732345074016295?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.aktuality.sk/clanok/3qICdgR/tibor-gaspar-prirovnal-ukrajinu-k-hamasu-a-jeho-utoku-na-izrael-rusko-bolo-podla-neho-vyprovokovane/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Izrael , Palestina , Rusko , Slovensko , Ukrajina , válka , zahraničí , x , Hamás , dezerce , teroristi , Gašpar , válka na Ukrajině , Tatarigami , AMK Mapping

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Díváte se na ruskou agresi proti Ukrajině stejně jako slovenský poslanec Tibor Gašpar?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Ceny

Jaké jsou ty nástroje státu, které byste uplatnili, aby došlo ke snížení cen potravin, bydlení a energií?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Proč zůstáváme v nefunkčních vztazíchProč zůstáváme v nefunkčních vztazích Cukrovka souvisí se způsobem vaření bramborCukrovka souvisí se způsobem vaření brambor

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jarek Nohavica rozmáznul Ameriku i Petra Pavla a dal tomu korunu

15:11 Jarek Nohavica rozmáznul Ameriku i Petra Pavla a dal tomu korunu

Dokument Jarek o písničkáři Jaromíru Nohavicovi překonal nejen dokument Velký vlastenecký výlet podp…