Ukrajinský veterán vystupující na sociálních sítích pod jménem Constantine, který podle vlastních slov bránil svou vlast před ruskými agresory od roku 2014, popsal situaci v Kursku.

V prvé řadě prý panuje chaos v používání dronů řízených z pohledu první osoby. Constantine na sociální X napsal, že některé z ukrajinských dronů ani nedorazí na místo kvůli elektronickému rušení z vlastních řad.

A to prý není jediný problém. „Máme rezervy, ale nedostatek pracovních sil je velmi reálný,“ napsal Constantine s tím, že Ukrajincům docházejí i lehká vozidla, se kterými vozí vojáky na frontu. Případně na odvážení vojáků z fronty.

Kamarád prý také Constantinovi prozradil, že v Kursku jsou útoky krvavější než na jiných místech, kterými prošel.

„Během jediného útoku ztratili Rusové … 32 vojáků pouze kvůli dělostřelectvu, dronům a střelným zbraním, pozici bránilo 5 ukrajinských vojáků a 3 byli zraněni. Bez ohledu na problémy mají (vojáci) stále příznivý poměr zabití a bojové zkušenosti, které jeho jednotka používá, jsou velmi efektivní, nicméně limitem jsou lidské zdroje,“ zaznělo k ruským útokům v Kursku.

I just spoke with a friend, a commander on the Kursk axis.



Some key takeaways:



- our FPV crews are disorganised and often poorly coordinated. When someone sees russian equipment, 10 crews may launch their FPVs at the same time, with half of them dropping halfway due to friendly… — ? ??Constantine ??? (@Teoyaomiquu) December 30, 2024

Analytici ze skupiny AMK Mapping, kteří popisují válečnou situaci z otevřených zdrojů, upozornili, že Ukrajinci úspěšně použili americké rakety HIMMARS na cíl v Rusku.

„Ukrajinský bezpilotní letoun zasáhl ropné skladiště Jarcevo ve Smolenské oblasti. Zdá se, že jsme svědky úspěšnější noci útoku ukrajinských dronů než obvykle,“ napsali analytici. A přidali videa z výbuchu.

Don’t expect many, if any civilian videos of the aftermath from Kyiv Oblast. The Ukrainian government has heavily cracked down on freedom of press. Censorship is at an all time high. https://t.co/iV1RVRfXR3 — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 31, 2024

K dalšímu výbuchu mělo po ukrajinském dronovém útoku dojít v ruském Oryolu.

An explosion in Oryol, Russia as a result of a likely Ukrainian drone strike. pic.twitter.com/vKTVQSyooF — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 31, 2024

A v Sevastopolu na Krymu udeřil ukrajinský námořní dron.

Photo from Sevastopol last night. Apparently it was a Ukrainian sea drone strike. pic.twitter.com/wHM3GjxM07 — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 31, 2024

Jenže tím popisy válečných úspěchů obránců končí. Ruský válečný válec se nechce nechat zastavit.

„V Pokrovsku se volně pohybují ruské sledovací drony,“ upozornili analytici na účtu AMK Mapping.

Rusové prý navíc obnovili útočné operace ve směru dálnice Pokrovsk–Kosťantynivka. Zatím vstoupili do obce Vozdvyženka a rozšířili své východní křídlo.

Russian fiber-optic drones are freely roaming in Pokrovsk. pic.twitter.com/93kvRoGEya — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 31, 2024

It appears that Russia has restarted assault operations in the direction of the Pokrovsk - Kostyantynivka highway. So far, they have entered the village of Vozdvyzhenka and expanded their eastern flank. pic.twitter.com/DsWH7e0Ar0 — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 30, 2024

Na Kyjevskou oblast bylo prý odpáleno 6 balistických střel, ale o tomto útoku není k dispozici více videí.

„Nečekejte mnoho, pokud vůbec nějaké, civilních videí o následcích útoku z Kyjevské oblasti. Ukrajinská vláda tvrdě zasáhla proti svobodě tisku. Cenzura je na vrcholu,“ padlo.

Pode dostupných informací Rusové postupují i v Torecku.

„Ruské síly údajně postoupily v Toretsku a zaujaly nové pozice v obytných čtvrtích severozápadně od centra města. Pokud je to pravda, pak nyní obcházejí školu a blíží se k malému Terykonu,“ uvedli analytici z AMK Mapping.

Russian forces have reportedly advanced in Toretsk and took up new positions in the residential are northwest of the city centre.



If true, then they are now outflanking the school and are approaching the small Terykon. pic.twitter.com/TQ9vFwDSca — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) December 30, 2024

„Podle tiskové služby petrohradského soudu byli nedávno zatčeni dva muži, kteří byli obviněni z pašování přibližně 200 kilogramů kokainu z Peru v hodnotě zhruba 30 milionů dolarů, a to ve střeše kontejneru naplněného více než 5 000 bednami manga. Obvinění byla stažena poté, co oba podepsali smlouvy o službě střelců v útočné rotě, uvedl soud,“ napsal NYT.

