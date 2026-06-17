„Drahý Volodymyre,“ začala von der Leyenová a oznámila velký krok

17.06.2026 7:27 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Nepřítel verbuje vaše děti!“ Krymský gubernátor Sergej Aksjonov oznámil zvláštní opatření. Mezi osmou hodinou večer a šestou ráno bude na okupovaném Krymu zakázáno jezdit na motorkách, skútrech a podobných strojích. Z jednoho prostého důvodu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve stejné době otevřela novou kapitolu vztahů EU a Ukrajiny. „Drahý Volodymyre Zelenskyji,“ oslovila ukrajinského prezidenta. Oznámila velký krok.

„Drahý Volodymyre,“ začala von der Leyenová a oznámila velký krok
Foto: Repro Twitter
Popisek: Výrok Ursuly von der Leyenové o ukrajinských ztrátách

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Rusové, kteří ukrajinský poloostrov Krym ovládají od roku 2014, teď přišli se zvláštním opatřením. Gubernátor Krymu dosazený moskevskou mocí Sergej Aksjonov vyrukoval s jedním speciálním opatřením. Od středy se mezi 8. hodinou večer a šestou ranní zakazuje jezdit na motocyklech, skútrech a podobných strojích. A důvod? Zvuk motorů těchto dopravních prostředků až příliš připomíná zvuk dronů a v lidech na Krymu v nočních hodinách budí obavy. Zákaz se nevztahuje na auta ani větší vozidla.

„Hluk mopedů brzdí práci obranných systémů. Jejich motory zní podobně (jako drony),“ uvedl v úterý na Telegramu Oleg Krjučkov, Aksjonovův poradce. „Nepřítel verbuje vaše děti na noční jízdy.“ Anglicky mluvícím čtenářům jeho slova předložila agentura Reuters.

Limit 20 litrů paliva na auto na místních čerpacích stanicích bude i nadále platit, uvedl v úterý večer na Telegramu Michail Razvožajev, gubernátor Sevastopolu, největšího krymského města. Omezení platí kvůli tomu, že se Ukrajincům s pomocí dronů daří notně omezovat tranzit paliv na poloostrov.

Německý kancléř Friedrich Merz oznámil, že teď možná existuje první reálná šance na dosažení míru.

„Možná poprvé existuje šance na mír: Rusko nemůže tuto válku vojensky vyhrát. Posilujeme naši podporu Ukrajině a zvyšujeme tlak na Moskvu,“ napsal Merz na sociální síti X.

 

 

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Merz takto vystupuje jako účastník summitu G7 ve francouzském Evian-les-Bains. Server Kyiv Independent tvrdí, že v zákulisí summitu proběhlo setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Setkání znamenalo první setkání Zelenského a Trumpa za více než čtyři měsíce a prý trvalo přibližně 30 minut. Ukrajinský prezident ukázal Trumpovi fotografie poškození Kyjevskopečerské lávry, jedné z nejvýznamnějších náboženských a historických památek Ukrajiny, způsobeného nedávným přímým ruským útokem. Podle zdroje obeznámeného s jednáním byl Trump viditelně zklamán ničením a zdálo se, že to s ním citově pohnulo.

Zelenskyj uvedl, že se partneři G7 dohodli na podpoře protivzdušné obrany a dodal, že všichni členové skupiny budou pracovat na posílení ochrany Ukrajiny. „Mluvili jsme jak o systémech, tak o raketách,“ řekl novinářům.

Ukrajinský prezident dlouhodobě trvá na tom, že ruský prezident Vladimir Putin může ukončit válku, když bude chtít. A když nebude chtít, nezbude než na něj vyvinout vyšší tlak, aby válku opravdu ukončil.

Rusko „by mělo uzavřít dohodu,“ nechal se v této souvislosti na summitu G7 slyšet Trump.

Ve stejnou dobu oznámila, že se začíná psát nová kapitola vztahů EU a Ukrajiny. Byl otevřen první přístupový klastr.

„EU stojí za vámi, drahý Volodymyre Zelenskyj. Dnes, zítra, jak dlouho bude třeba. Včerejšek se zapíše do historie. Došlo k otevření prvního negociačního klastru,“ oznámila Ursula von der Leyenová na sociální síti X. A hned pokračovala. „A první výplata podpůrného úvěru v objemu 90 miliard eur je už za rohem, s důrazem na drony a obranné kapacity. Vy a celý ukrajinský lid vynakládáte mimořádné úsilí. Na bojišti. I v reformních snahách. A je to znát. Pro Ukrajinu se situace obrací,“ ocenila Ursula von der Leyenová.

 

 

Psali jsme:

My u toho musíme být! EU se bojí, že Trump ukončí válku na Ukrajině bez ní
„Žádné jednání, vyhlášení války.“ Dozvuky jednání Evropanů s Ruskem
Posun mezi Ruskem a Ukrajinou? Hned po Trumpových narozeninách
Jízlivý vzkaz Grety k Trumpovým narozeninám asi zapadne

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https://kyivindependent.com

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https://www.reuters.com

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EU , Francie , Německo , Putin , Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , G7 , Reuters , Krym , Trump , Leyenová , Macron , válka na Ukrajině , Merz , Zelenskyj , Kyiv Independent

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Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Větrné elektrárny

Já proti nim ani nic nemám, ale myslíte, že u nás budou k něčemu? Že tu na ně jsou klimatické podmínky? Podle mě jich pár mít můžeme a máme, ale rozšiřovat je ve velkém myslím nebude mít žádný efekt, protože tu prostě ty podmínky pro jejich provoz nejsou.

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Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Má pravdu, Uršula, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseNeliberál , 17.06.2026 7:52:38
ten "Volodymyr" je pro EU, včetně českých poplatníků, skutečně drahý. Až předražený.

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