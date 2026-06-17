„Drahý Volodymyre,“ začala von der Leyenová a oznámila velký krok

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
„Hluk mopedů brzdí práci obranných systémů. Jejich motory zní podobně (jako drony),“ uvedl v úterý na Telegramu Oleg Krjučkov, Aksjonovův poradce. „Nepřítel verbuje vaše děti na noční jízdy.“ Anglicky mluvícím čtenářům jeho slova předložila agentura Reuters.
Limit 20 litrů paliva na auto na místních čerpacích stanicích bude i nadále platit, uvedl v úterý večer na Telegramu Michail Razvožajev, gubernátor Sevastopolu, největšího krymského města. Omezení platí kvůli tomu, že se Ukrajincům s pomocí dronů daří notně omezovat tranzit paliv na poloostrov.
Německý kancléř Friedrich Merz oznámil, že teď možná existuje první reálná šance na dosažení míru.
„Možná poprvé existuje šance na mír: Rusko nemůže tuto válku vojensky vyhrát. Posilujeme naši podporu Ukrajině a zvyšujeme tlak na Moskvu,“ napsal Merz na sociální síti X.
Es gibt vielleicht erstmals eine Chance auf Frieden: Russland kann diesen Krieg militärisch nicht gewinnen. Wir verstärken unsere Unterstützung für die Ukraine und erhöhen den Druck auf Moskau. @G7— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 16, 2026
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
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Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Zelenskyj uvedl, že se partneři G7 dohodli na podpoře protivzdušné obrany a dodal, že všichni členové skupiny budou pracovat na posílení ochrany Ukrajiny. „Mluvili jsme jak o systémech, tak o raketách,“ řekl novinářům.
Ukrajinský prezident dlouhodobě trvá na tom, že ruský prezident Vladimir Putin může ukončit válku, když bude chtít. A když nebude chtít, nezbude než na něj vyvinout vyšší tlak, aby válku opravdu ukončil.
Rusko „by mělo uzavřít dohodu,“ nechal se v této souvislosti na summitu G7 slyšet Trump.
Ve stejnou dobu oznámila, že se začíná psát nová kapitola vztahů EU a Ukrajiny. Byl otevřen první přístupový klastr.
„EU stojí za vámi, drahý Volodymyre Zelenskyj. Dnes, zítra, jak dlouho bude třeba. Včerejšek se zapíše do historie. Došlo k otevření prvního negociačního klastru,“ oznámila Ursula von der Leyenová na sociální síti X. A hned pokračovala. „A první výplata podpůrného úvěru v objemu 90 miliard eur je už za rohem, s důrazem na drony a obranné kapacity. Vy a celý ukrajinský lid vynakládáte mimořádné úsilí. Na bojišti. I v reformních snahách. A je to znát. Pro Ukrajinu se situace obrací,“ ocenila Ursula von der Leyenová.
The EU is behind you, dear @ZelenskyyUa, today, tomorrow, as long as necessary.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 16, 2026
Yesterday, we made history by opening the first accession negotiation cluster on Fundamentals.
And the first disbursement of the €90 billion support loan is imminent, with a strong focus on drones… pic.twitter.com/006WqL6ZgW
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.