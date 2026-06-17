Ministr Macinka: Do systému DROZD jsme přidali nové funkce

Modernizace systému DROZD, koordinace při pomoci českým občanům v krizi i posílení konzulární přítomnosti. To byla hlavní témata tiskové konference, která se uskutečnila v úterý 16. června 2026 v Černínském paláci. Kromě šéfa české diplomacie Petra Macinky vystoupila také ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová a zástupci profesních asociací.
Vicepremiér Petr Macinka představil novinky, které resort zahraničních věcí připravil pro tuto letní sezónu:
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„Do systému DROZD jsme přidali nové funkce – vytvořili jsme speciální sekci pro mimořádné události a zavedli možnost hromadného prodloužení registrací. Do budoucna plánujeme zavést možnost jednoduše se registrovat na daný repatriační let. Občané tak už nebudou muset řešit vytíženost nouzové linky. Zřizujeme také konzulární krizové centrum. Jeho cílem bude rychlejší reakce na mimořádné situace v cizině a pomoc Čechům zpět do bezpečí. A to nejen v letní turistické sezoně.“
Místopředseda vlády rovněž doplnil, že česká diplomacie podobně jako v předchozích letech posiluje svou přítomnost v nejpopulárnějších turistických destinacích (Athény, Barcelona) a otevírá svá konzulární jednatelství v Chorvatsku (Split, Rijeka) a Bulharsku (Burgas), aby se českým občanům dostalo včasné pomoci v případě nouze.
Ministři Macinka a Mrázová podtrhli i důležitost spolupráce s cestovními kancelářemi. Na tiskové konferenci proto promluvila výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková, stejně tak místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
Záznam celé tiskové konference je k dispozici na Facebooku MZV ZDE.
Mgr. Petr Macinka
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