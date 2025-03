Úlet, ostuda. Konečná se pustila do Nerudové za neznalost historie

Paní poslankyně, ve svém pořadu Bez obalu jste se dostala, jak jste sama řekla, k „bombastickým titulkům“ ohledně Stačilo! O co se jednalo?

Trochu si to shrňme. Hnutí Stačilo! vzniklo jako protiváha k asociální politice vládní garnitury. To se samozřejmě nelíbí stávající koalici, která ztrácí půdu pod nohama. Titulky, jak je ve Stačilo! rozkol, protože nejsem v předsednictvu, mě pobavily. Je otázkou, jestli slovutní političtí komentátoři se takto vyjadřují z neznalosti nebo se záměrem. A kdyby novináři dělali svou práci poctivě, nepsali by o věcech, kterým asi nerozumí. A nejsou schopni se seznámit se zákony České republiky. Krátce: Jsem předsedkyní Komunistické strany Čech a Moravy, zůstávám jí, nikam neodcházím. V České republice můžete být členem jenom jedné politické strany, tak zůstávám v KSČM a kandiduji jako lídr za Stačilo!

Nevynechala jste ani koncesionářské poplatky a v souvislosti s nimi jste zmínila poslance STAN Lacinu. O co konkrétně jde?

Mimochodem, co na změnu ohledně koncesionářských poplatků říci? A jak vnímáte v současné době činnost veřejnoprávních médií v ČR?

O tomto tématu se toho již napsalo mnoho. Koaliční poslanci si to prosadili. Z našeho pohledu veřejnoprávní média svou roli o nestranném informování neplní a nebudou ji naplňovat ani po zvýšení poplatků. S lidmi se nikdo nebaví, proč mají platit za něco, co třeba vůbec nevyužívají. A to navíc v době, kdy lidem rostou životní náklady před očima. Energie, potraviny, doprava. Ano, z pohledu poslaneckých platů je to asi drobnost, jak měli potřebu svou podporu zvýšení poplatků obhajovat nezařazený poslanec Vondrák a poslanec Letocha i na zasedání Moravskoslezského kraje. Asi nepřekvapí, že poslanec Letocha je ze STAN a poslanec Vondrák je zároveň zastupitel v klubu STAN a OK.

Přepisování dějin Stačilo! Napsala jste na svůj fb. A dodala jste, že jste „jako jediná česká europoslankyně hlasovala proti přepisování dějin.“ Můžete to, prosím, pro naše čtenáře rozebrat?

V roce 2019 se hlasovala rezoluce, v níž tehdejší politici sňali část viny z rozpoutání II. světové války Německem. Vyzvali také mj. k tomu, aby byly odstraňovány pomníky a symboly, které jsou spojeny s osvoboditelskou Rudou armádou a tehdejším Sovětským svazem. Já se tady tomu postavila. Bohužel jsem byla jediná z 21 českých europoslanců.

Když jsme u toho, jak hodnotit to, jak naše média připomněla letos 15. březen 1939? A co říci na slova Danuše Nerudové, ohledně osvobození naší země v roce 1945?

To byl totální úlet. Jestli tohle kdy reprezentovalo vysoké školství, tak je to obrovská ostuda celého státu, že jsme toto připustili. To, že naši zemi osvobodili Američané, je podobně trapný výrok, jako když 10. dubna 2024 prohlásila ve vysílání, že tady žádní migranti nejsou.

A její snaha o výmluvy, že ve vysílání to řekla jinak, její trapnost povýšila na druhou mocninu. Kdyby tato hajná, u které se handlovalo s tituly až se hory zelenaly, měla aspoň kousek slušnosti a lidskosti, tak se za to omluví. Chybu ostatně může udělat každý. Ale od bývalé hajné z Mendelovy univerzity nic takového nepřišlo.

Mimochodem, pokud vím, tak paní Nerudová má kořeny na Vyškovsku. To skutečně během konce dubna a začátku května Američané neosvobozovali. Možná by se mohla zamyslet a jít položit kytici na pomník těm, kteří přinesli svobodu na území jejích předků. Obávám se ale, že nenávist a zášť paní Nerudové už definitivně zatemnily její mozek.

Pojďme k událostem na Ukrajině. Jak vidíte aktuální vývoj? Co říci k telefonátu mezi Trumpem a Putinem?

I když to některé představitele EU nepotěšilo, jen se potvrdilo, kdo skutečně má možnost tento konflikt ukončit. Jednání budou ještě nějakou dobu trvat. Ale nervozita představitelů Německa, Francie, Velké Británie, že se konflikt vyřeší bez nich, je zřejmá. Proto i ta aktivita a předhánění, kdo dá do „obrany“ před Ruskem více. Čeho se tak bojí, když podle našich válečných reportérů to vypadá, že Ukrajina je krok od vítězství!? Proč se ve veřejnoprávní televizi ukazují jenom vyměnění ukrajinští zajatci? Jsou něco víc než ti ruští? To jenom na dokreslení vyváženosti informovanosti.

A co říci na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ohledně událostí v Oděse?

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku nařídil Ukrajině vyplatit odškodnění kvůli nečinnosti státu během potyček v Oděse v květnu 2014. Soud shledal za prokázané, že vyslání hasičských vozů k požáru v Domě odborů bylo schválně pozdrženo o 40 minut a ani policie nespěchala z hořícího domu zachraňovat lidi, jichž nakonec zahynulo 47. Soud uznal Ukrajinu vinnou z porušení Úmluvy o lidských právech, konkrétně z porušení práva na život. Ukrajinský stát má tak vyplatit pozůstalým po každé z obětí v přepočtu bezmála 400 tisíc korun a k tomu navíc 300 tisíc třem lidem, kteří přežili s vážnými popáleninami. Ukrajinské úřady navíc dle soudu zbytečně protahovaly také vydání těl k pohřbu. Místní úřady také úmyslně ničily důkazy na místě neštěstí a režim se posléze ani nepokusil pohnat k odpovědnosti hodnostáře, kteří měli na svědomí smrt mnoha lidí. Taková jsou fakta.

Takže asi tolik k „demokratickému režimu“ na Ukrajině, proti kterému se v českých médiích nesmí nic říct a v době události byla nyní soudem potvrzená realita původně označována za fake news.

A i proto si lidé hledají alternativní informace. Což chtěla tato vláda znepříjemnit sledováním, jaké weby lidé navštěvují pod trapnou záminkou potírání trestné činnosti.

Nejen u nás, ale i v EU zaznívá, že je potřeba dát více peněz na obranu. Souhlasíte? A co říci na nápad ze strany vedení Motoristů na povinnou vojenskou službu – konkrétně na tři měsíce?

V první řadě naprosto odmítáme to, co se poslední léta praktikuje – dělat z Armády ČR expediční sbor vysílaný do cizích válek a konfliktů, na nichž naše země ani její občané nemají vůbec žádný zájem. Armáda musí sloužit našim občanům a našemu území. K tomu potřebuje také patřičné vybavení. Což třeba F-35 dodané za mnoho let určitě nejsou. Co ale naopak potřebné je, je kvalitní výstroj a výzbroj použitelná při přírodních a jiných katastrofách, při ochraně hranic v souvislosti s měnící se migrační politikou Německa, nebo ochranou strategické infrastruktury.

Co se týče přípravy obyvatelstva na krizové situace, tak jsme jednoznačně pro to, aby zásadní roli převzaly opět školy – jak základní, tak střední. Zavedení povinné vojenské služby je ale tak zásadní vstup do života občana, že je to přesně ten moment, kdy by se všichni obyvatelé naší země měli vyjádřit, zda chtějí jít touto cestou v referendu.