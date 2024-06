Umřít za Zelenského? Ani těm, kdo Rusy nesnáší, se nechce. Expert odhalil pravdu

V podcastu System Update amerického novináře Glenna Greenwalda toto téma vysvětloval ukrajinský profesor Ivan Katchanovski z University of Ottawa. „Ukazoval jste a diskutoval jste o rostoucím počtu videí, která ukazují narůstající počty ukrajinských mužů, kteří kladou fyzický odpor, nejde jen o to, že se skrývají, ale když jsou vypátráni, tak kladou fyzický odpor verbířům ukrajinské armády, kteří se je snaží donutit narukovat do armády a bojovat na frontě,“ vysvětluje Greenwald. Odkazuje přitom na zprávu ukrajinské mutace britské BBC z listopadu 2023, která hovoří o tom, že před válkou ze země uteklo okolo 650 tisíc bojeschopných ukrajinských mužů.

Katchanovski byl Greenwaldem dotázán, zda tento trend, který se na videích ukazuje, tedy muži, odhodlaní bojovat proti verbířům své vlastní armády, je na vzestupu, a pokud ano, jaké to má příčiny. „Ano, to jsou přesně ta videa, která jste právě viděli, z různých oblastí Ukrajiny. Jedno z nich bylo natočeno v regionu Dnipro na jihu nebo na východě Ukrajiny, což je Zelenského rodný region. Další video bylo z Kyjeva a další video bylo z Rivenské oblasti na západě Ukrajiny, což je velmi protiruský region,“ uvedl k videím a jejich původu Katchanovski. A popsal příčiny: „Ve všech těchto regionech, v podstatě na všech těchto různých místech Ukrajiny, se lidé snaží utéct a vyhnout se (odvodu) právě proto, že jsou chyceni policií nebo vojenskými náboráři na ulici, pak jsou posláni na frontovou linii s velmi zanedbatelným množstvím výcviku a bez jakýchkoli dovedností, a mnoho lidí je zabito.“

Numerous videos show Ukrainian men running from the draft to avoid fighting against Russia.@I_Katchanovski explains how these videos demonstrate an underreported reality of the Russia/Ukraine War: a growing number of resisters do not want to be conscripted into a losing fight?? pic.twitter.com/ioDxor3XDA — System Update (@SystemUpdate_) June 4, 2024

Katchanovski také upozornil na znepokojivý vývoj, který celá věc s odmítáním vojenské služby nabírá po vyhlášení nového mobilizačního zákona v dubnu letošního roku. „Mohu říci, že počet takových videí se od vyhlášení nového mobilizačního zákona Zelenským velmi výrazně zvýšil. Ukazují, že proti nucené mobilizaci k pokračování této války se velmi výrazně staví nejen lidé na východní a jižní Ukrajině, ale také lidé na západní Ukrajině a lidé na střední Ukrajině,“ upozornil. Podle politologa z kanadské University of Ottawa je také k již zmíněným 650 tisícům mužů, kteří ze země utekli, potřeba přičíst další asi 4,5 milionu mužů, kteří se podle jednoho z poradců prezidenta Volodymyra Zelenského vyhnuli aktualizaci svých osobních údajů u vojenských úřadů, aby tak ztížili své případné povolání do války. „Takže 4,5 milionu Ukrajinců se tomu vzepřelo a nyní jim hrozí velmi výrazné tresty v podobě velmi vysokých pokut a dokonce i možnost zabavení majetku či dokonce odnětí svobody, pokud se i nadále nebudou hlásit na náborových úřadech,“ vysvětlil Katchanovski.

Podle něj se nyní odpor k válce projevuje i v silně protiruských regionech a policie je přetížená, protože počet porušení zákona obrovsky narostl. „Pokud hledáte jiné zdroje informací, byl tu rozhovor jednoho z úředníků z Rivne opět na západní Ukrajině, což je velmi protiruský region, který řekl, že v poslední době jen 2 % lidí, kteří byli ‚předvoláni‘ k vojenskému soudu, přicházejí dobrovolně. Znamená to tedy, že 98 % lidí v nejvíce protiruském regionu Ukrajiny to nechce udělat. A podle zpráv některých ukrajinských médií je nyní vlastně více než 1 milion mužů ve vojenském věku hledán policií, protože se také vyhnuli vojenské registraci, vyhnuli se povolání k vojenské službě,“ vysvětlil.

Mladí muži využívají při snaze vyhnout se vtažení do bojů i moderní technologie, například aplikaci Telegram. „Podíval jsem se do svého rodného kraje, na západní Ukrajině, do Volyňské oblasti, která je velmi blízko Polska, a tam je na Telegramu skupina lidí, kteří denně sledují oznámení o vojenských odvodních kancelářích, jejich umístění a o tom, co dělají, na kterých místech čekají a kde se snaží odchytit muže pro vojenskou službu. Tato skupina má nyní téměř 40 000 členů. V podstatě to znamená, že když se podíváte na nějaký možný počet lidí, kteří jsou nyní v tomto regionu způsobilí k vojenské službě, tak by to znamenalo, že minimálně 25 % těchto mužů, kteří jsou způsobilí k vojenské službě, se ve skutečnosti snaží utéct a vyhnout se povolání do služby,“ vysvětlil.