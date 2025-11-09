Úpadek Německa pokračuje

Německo ztrácí na akciových trzích. Jeho firmy dnes tvoří jen něco málo přes dvě procenta celkové hodnoty všech veřejně obchodovaných firem na světě.

Úpadek Německa pokračuje
Foto: Hans Štembera
Popisek: Bundestag

Na to, že Německo i nadále ztrácí svou pozici na globálních akciových trzích, upozornil hlavní redaktor ekonomické sekce deníku Welt Holger Zschaepitz. Podle aktuálních dat z Bloombergu klesl podíl německých akcií na globálním akciovém trhu zhruba na 2 %. Jedná se tak o jednu z nejnižších úrovní za poslední dvě dekády.

„Tržní hodnota německých akcií klesla na pouhá 2 % celkové globální tržní kapitalizace, protože dynamika z počátku roku zcela vyprchala,“ uvedl Zschaepitz na svém účtu na platformě X. Graf, který k příspěvku připojil, ukazuje dlouhodobý pokles podílu německého akciového trhu.

Na horší úrovni než dnes byl německý akciový trh jen v roce 2022.

Ještě v roce 2009 se podíl německých akcí na světovém trhu držel na výrazně vyšší úrovni, a to i navzdory dopadům finanční krize, která vypukla v roce 2007. Podíl německých akcií na světovém trhu se tehdy pohyboval někde mezi třemi a čtyřmi procenty a Německo stále patřilo k jedněm z výraznějších světových hráčů.

Nicméně od roku 2009 podíl německých akcií postupně klesá. Ačkoliv se jejich podíl mezi lety 2010 až 2025 relativně stabilizoval v rozmezí 2,5 % až 3,5 %, výsledný trend byl stejně spíše sestupný.

Přibližně od roku 2018 pak začal podíl německých akcií na světovém trhu znovu zřetelně klesat, a propad se ještě prohloubil po roce 2020.

