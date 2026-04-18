Úpadek, masakry, otroctví. Podle Kellera nás asi čeká konečné smíření

Už jsme se dokázali smířit s kdečím. Smířili jsme se s tím, že Evropská unie, do které jsme vstupovali s vysokými očekáváními, se vydává na dráhu hospodářského úpadku, energetického nedostatku, rostoucího uskrovňování a klesající životní úrovně. Zároveň se její centrum stává politicky stále panovačnější a vojensky neukojitelnější. Smířili jsme se s tím, že teď se už budeme stále více na dluh jenom militarizovat.
Smířili jsme se s tím, že naši spojenci nejvěrnější přepadávají jednu zemi po druhé. V některé v noci unesou vládní představitele, jinde je za bílého dne masakrují. Vyhrožují vyhlazením celých národů a nazývají to obrannou politikou. Nás kárají za to, že se nechceme v této obranné politice dostatečně angažovat.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Smířili jsme se s tím, že jakýsi gang zločinců s politickým krytím zničil plynovod, který měl zajistit přijatelné ceny energií pro firmy i domácnosti. Byli jsme nasměrováni na jiné dodavatele, jejichž dodávky vzápětí přerušila agrese našich spojenců. Nepřijde nám už ani divné, že náš ministr zahraničí, který původně chtěl být ministrem něčeho úplně jiného, vyjádřil vzápětí spojencům naši plnou důvěru.
Vyrovnali jsme se s tím, že máme v čele země prezidenta, jehož zvláštním koníčkem je sloužit do roztrhání těla a naprosto nezištně vždy těm, kdo mají právě mocensky navrch. Zvykli jsme si na to, že i v jiných zemích hrají své hry zcela nahoře politici a političky, kteří by neměli hrát ani okresní přebor. Smířili jsme se s tím, že pod jejich vedením budeme spíše dříve než později čelit útoku Ruska. Kdyby se do toho Rusku snad nechtělo, tito lidé jsou ochotni ho k tomu vyprovokovat. Je to jejich jediná ověřitelná schopnost.
V mezidobí se smiřujeme s tím, že pořídit si střechu nad hlavou se stalo luxusem, který z člověka na zbytek života učiní něco jako dlužního otroka. Vzali jsme na vědomí, že jako národ vymíráme a že politici prostě nevědí, co by se s tím dalo dělat. Pokud to snad vědí, z nějakého důvodu to svým voličům zatím neprozradili. Namlouvají nám, že v podstatě o nic nejde, neboť naše země bude beztak obydlena jinými etniky, jejichž pracovní síla bude ještě lacinější než ta naše, takže národní ekonomika na tom - na rozdíl od národa - vydělá.
Časem se i my smíříme s tím, s čím se již smířili Francouzi, Britové i Němci. S rozvojem paralelních společností, které budou chtít mluvit do fungování té naší, samy nás však do té své, která jede podle vlastních pravidel, nahlédnout nenechají. Kdo by si nechtěl zvyknout na ústup své kultury a rozklad své vlastní země, bude prohlášen za agenta cizí moci. Tak jednoduché to je.
Smířili jsme se s tím, že politické strany vesměs upadají do bezvýznamnosti, zatímco vliv nikým nevolených neziskových organizací, které by chtěly o politice rozhodovat i bez mandátu, je stále všudypřítomnější. Přitom jsem zvyklí platit si z vlastní kapsy jak neziskovky, tak média, která jim jdou na ruku. Komu se toto neprůhledné propletení ohrožující demokracii nelíbí, je vydáván za hrozbu demokracie.
Když už se bezpečně zjistilo, s čím vším jsme ochotni se smířit, nachystali nám jako třešničku na dortu ještě jedno smiřování. Koncem května přijede na sraz do Brna náš milý krajan Bernd, který se věčným smiřováním docela obstojně živí. Dojetím rozteklý a naplněný duchem vzájemného porozumění nám snad už definitivně oznámí, jakou podobu bude mít naše konečné smíření.
