Úplně jinak. Babišův mail o Lipavském: O čem se mlčelo

Světlo světa spatřil e-mail, v němž se Babiš domáhá nějakých kompromitujících informací na pirátského ministra zahraničí Jana Lipavského. Klidně i z rodiny.

Vládní politici a řada novinářů za to na Babišovi nechala nit suchou. Padla slova o „StBáckých praktikách. Poslanec TOP 09 Ondřej Kolář sáhl dokonce k sousloví „odporný hnus“. Komentátorka Lucie Stuchlíková v této souvislosti citovala mimo jiné předsedu Pirátů Ivana Bartoše, ministra pro místní rozvoj.

„Zatahovat děti a manželky protivníků do politického boje je nechutné, stejně jako si dělat na oponenty složky plné hnoje. Piráti to vždycky odsuzovali. Že se toho dopustí exagent StB ale není překvapivé. Tak si na to, Andreji Babiši, vzpomeňte, až se zas budete stavět do role oběti,“ uvedl Bartoš.

Publicista Petr Holec na to konto nejen Stuchlíkovou obvinil z pokrytectví.

„Haha, pokrytci už zase serou fošny: ‚Hnus, estébácké metody‘. Babišova ‚složka na Lipavského‘ pohoršila politiky. Tolik gigantka Seznamu Lucie Stuchlíková. Zajímavý, že Vondrovo odporný estébácký kompro na Jandejska, říznutý Kremlem, morálním majákům nevadilo. Nikdo už jim nevěří,“ napsal Holec na sociální síti X.

Konkrétně k Vondrovi přidal ještě jeden post.

„Hele, tak tohle si dejte! Novodobý estébák politiky Vondra, co nosí do TV tak hnusný kompra, že se od nich radši sám distancuje, tady pláče. Kdo se může divit, že se ve SPOLU bojí i Hayata Okamury?“ zeptal se.

Narážel na vyjádření europoslance ODS v Partii CNN Prima News, kde Vondra prohlásil, že bývalý šéf Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek je „proruský kolaborant, který dělá špinavou práci pro Andreje Babiše“. „Ve studiu ukázal dopis, v němž měl údajně Jandejsek týden po vypuknutí války na Ukrajině nabízet Rusku své služby,“ uvedla k tématu CNN Prima News.

Advokát a mediátor Petr Němec konstatoval, že by si občané neměli dělat iluze ani o chování vládních politiků. A poznamenal, co mu přišlo na celé kauze nejzajímavější u Andreje Babiše.

„A teď bez emocí. Na celé kauze je nejzajímavější to, že Babiš takové věci řeší osobně a rozdává úkoly. Není to tedy tak, že dostane od markeťáků noty a jede, ale sám je hybatelem věcí. Že o jiném politikovi mluví vulgárně mezi svými lidmi, to mne nepohoršuje. Nedělejme si iluze, že vládní politici o něm mluví mezi sebou vždy jen jako o ‚panu inženýrovi Babišovi‘. I Fiala o něm prý jednou řekl před kolegy ‚plantážník‘, ale pak se za to omluvil. O Babišovi politici 5K mluví podobně jako lidi tady na TW,“ napsal Němec.

A hned pokračoval.

„Je zcela normální, že na politického oponenta se hledají pochybení a něco, co mu lze vytknout. Dělají to politici všech stran. To je politika. Otázka, zda má Lipavský děti v souvislosti s tím, aby se hrálo na na notu ‚nemá děti a ty vaše chce posílat do války‘, je opět politika. Možná hloupá, ale furt politika. Teda pokud to tak Babiš fakt myslel. Každopádně to hlavně znamená, že složku na Lipavského neměl a ani jeho slouha. Tohle nebylo nakouknutí do toho, jaký je AB, ale jaká je politika,“ zdůraznil.

O slovo se přihlásila i bývalá poslankyně ANO Marcela Melková, která především novinářům otloukla o hlavu syna Andreje Babiše. Andreje Babiše mladšího.

„Styďte se všichni vy, kteří jste ve velkém stylu zneužívali nemocného syna, po volbách ho jako onuci odkopli co nejdál od sebe a teď si hrajete na mravokárce! Děcka se do politiky nezatahují, to má platit nekompromisně, pro každého a bez rozdílu. Ale že tady teď jak potrefené husy a postřelené ovce vykřikujete cosi o morálce? Mlčte a potichu se styďte!“ vypálila slovní salvu na sociální síti X.

