Ustoupili jsme v povolenkách, ale mnohem větší hrozby se podařilo zachránit... Seděl u jednání v Bruselu, teď otevřeně promlouvá

Vysvětlit v Evropském parlamentu (EP) třeba to, že potřebujeme podpořit české teplárenství, jinak „si lidé budou topit petkami s pilinami a vyjetým olejem“, to je „skoro nadlidský úkol“, přiblížil v rozhovoru pro konzervativninoviny.cz analytik evropské legislativy Ondřej Kutílek poměry v EP. Česko se dle něj snažilo při jednáních o ústupky a lépe to už vyjednat „nešlo“. Emisní povolenky na bydlení a dopravu pak prý nejsou to nejhorší. Očekávat máme další zdražení nemovitostí či mobility. Před nařízeními EU už nepomůže ani elektromobil.

„Projeví se to v cenách fosilních paliv, tedy i pohonných hmot,“ přiznala například pro Právo mluvčí ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová.



I přesto, že to zní jako nepříliš dobrá zpráva, ozývají se z české vlády spíše oslavné reakce. Zdražování paliv lidem přivítal kupříkladu vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) s tím, že „klimatická změna nepočká“.

Kutílek v rozhovoru s novinářem Matyášem Zrnem pro konzervativninoviny.cz ke zdražování kvůli „uhlíkově neutrální budoucnosti“ řekl, že se jedná o „konkrétní kroky“, jak dosáhnout 55% snížení emisí do roku 2030 oproti roku 1990, ke kterému se zavazuje tzv. klimatický zákon EU.



Vysvětlit v Evropském parlamentu, že jím ražené klimatické cíle nemusí vždy přinést jen pozitivní dopady, je pak dle něj téměř nemožné. „Pokud se podíváme na Evropský parlament, tak tam třeba vysvětlit, že potřebujeme podpořit české teplárenství, je skoro nadlidský úkol. Neboli vysvětlit, že když nepodpoříme teplárny, které centrálně zásobují teplem tisíce domácností, tak si lidé budou topit petkami s pilinami a vyjetým olejem, a výsledek bude pro životní prostředí ještě mnohem horší. A těch věcí, které jsou pro europoslance obtížně vysvětlitelné, je mnohem víc. Snažili jsme se o to jak v rámci předsednictví, tak Saša Vondra coby stínový zpravodaj,“ přiblížil, jak to vypadá při jednáních v Bruselu.



Zatímco Evropský parlament teplárenství smetl ze stolu úplně, teprve při dalších jednáních se prý podařilo „alespoň něco“ a teplárenství se obhájilo jako koncept. „Centrální vytápění není v západní Evropě úplně obvyklé. Naopak je typické například pro Česko nebo Polsko. V EP si během jednání vytáhli data, zjistili, že teplárenství se týká Česka a Polska, a protože Polsko je – nadneseně řečeno – vždy ten špatný, tak si řekli, proč podporovat zrovna Poláky. Cílem samozřejmě nebylo zakázat teplárny. Jen by teplárny nedostaly víc povolenek zdarma, tím pádem by si je musely všechny platit a cena jejich produktu by byla tak vysoká, že by se od nich lidé začali masivně odpojovat, a teplárny by skončily,“ poukázal Kutílek na postoj europoslanců k česko-polským zájmům.

Poláci dle něj byli při jednáních „tvrdí vyjednavači“, přesto se jim rozšíření emisních povolenek na bydlení a dopravu ani za české asistence nepodařilo ani oddálit o další dva roky.



Nikdo jiný se prý pomoci Česku a Polsku nesnažil. „Žádná masivní opozice ze strany členských států se nekonala. Takže i kdybychom se jako Češi stavěli na zadní, nic nezmůžeme. Naopak – kdybychom třeba právě teplárny nechali na švédské předsednictví, tak můžeme na jejich podporu rovnou zapomenout,“ upozornil Kutílek, že nebýt českého předsednictví, dopadli bychom ještě hůře a museli bychom přijmout od unie mnohem tvrdší podmínky.



Lidem se podle Kutílka bydlení a dojíždění značně prodraží. Dražší prý bude výstavba domů i mobilita kvůli zpřísnění požadavků na dieselové motory. A směrnici Euro 7 označil přímo za „frontální útok na osobní mobilitu“.

Smůlu pak budou mít i lidé, kteří by chtěli zdražování kvůli unijním nařízením uniknout koupí značně nákladného vlastního elektromobilu. I na ně EU došlápne. „Emise z oděrů pneumatik a brzd se budou měřit i u elektromobilů a hybridů, takže zdraží i ‚zelená vozítka‘. A přitom, když jsme chtěli do EU, toužili jsme hlavně po oněch čtyřech svobodách – volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu…“ shrnul analytik evropské legislativy. Klíčové prý také bude, abychom si v Česku nastavili podmínky při zamýšleném přerozdělování financí tak, „aby peníze skutečně šly tam, kam mají“.



„Co bylo na stole už před válkou“, to na něm prý „už zůstalo“. Rozdíl pak podle Kutílka je i „ideologický pohled“ Evropy oproti zbytku světa. „Když se podíváš na Čínu nebo na USA, tak oni do toho dekarbonizačního vlaku nastoupili taky. Rozdíl mezi nimi a námi je, že oni se na to dívají byznysově, jako na příležitost,“ dodal.

Přestože Kutílek upozorňuje na ústupky, o které se Češi při vyjednáváním s EU dle něj snažili, server iDnes.cz připomíná, že během českého předsednictví zelená agenda „nabrala na obrátkách“.



Server připomíná, že se pod vedením českého předsednictví dojednal v říjnu, Evropským parlamentem dříve odhlasovaný, zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory po roce 2035 či že Česko jako předsednická země vedla EU na mnoha mezinárodních konferencích, které se zabývaly otázkami ochrany přírody, biodiverzitou či klimatem.

Za předsednictví Česko chválí i nizozemský místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, který jej přitom dříve tvrdě kritizoval ve sporu o migrační kvóty. Oceňuje přitom právě zejména fakt, že čeští vyjednavači o minulém víkendu dovedli ke shodě emisní reformu.

„Zřídka jsem viděl předsednictví, které bylo úspěšnější, cílevědomější a profesionálnější,“ prohlásil Timmermans podle ČTK.



Česko podle Timmermanse dokázalo naplnit slova svého někdejšího prezidenta Václava Havla, podle nichž by dělení na východ a západ Evropy nemělo být morální či politickou charakteristikou, ale pouze zeměpisnou.

Podobně nadšené názory však nesdílejí především ekonomové, kteří upozorňují, že zelená politika tvrdě dopadne na české občany a čeká je další zdražování. Zpřísnění a rozšíření systému obchodování s emisními povolenka představuje další inflační tlak například podle ekonoma Lukáše Kovandy. „Evropské unii tak hrozí, že ve snaze o dosažení environmentální udržitelnosti ztratí ze zřetele udržitelnost sociální a že přijde o elementární sociální smír,“ varoval ve svém komentáři na serveru Newstream.cz a poukazoval, že hrozí – kromě zvýšených nákladů na domácnosti – také snížení konkurenceschopnost evropských podniků v globálním měřítku.

Za „velmi špatné rozhodnutí“ označil dříve rozšíření emisních povolenek na bydlení a dopravu také hlavní ekonom BH Securities a poradce premiéra Fialy Štěpán Křeček „Spíše se domnívám, že by v současnosti mělo být obchodování s povolenkami pozastaveno. Ukazuje se, že to prodražuje klíčové statky, a v případě, že jej budeme dále rozšiřovat, hrozí, že i v nových odvětvích vyvoláme zbytečné inflační tlaky,“ komentoval pro Právo.

