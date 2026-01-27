Útočí na děti, stěžují si Ukrajinci na Rusy

27.01.2026 12:50 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ačkoli probíhají jednání o ukončení ruské války na Ukrajině, boje stále zuří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj popsal, jak s pomocí dronů obránci ničí ruskou techniku. A ve stejné době prý Rusové s pomocí dronů loví ukrajinské děti.

Útočí na děti, stěžují si Ukrajinci na Rusy
Foto: Repro X
Popisek: Pohled z dronu na cíl

Rusové na Ukrajině dál roztáčejí kola války na plné obrátky. Ukrajinci ničí ruskou techniku. Rusové zase ničí ukrajinskou energetickou infrastrukturu, což je vzhledem k zimnímu počasí problém. A vedle toho ruská armáda loví s pomocí dronů ukrajinské děti.

„V důsledku jednoho z ostřelování ve vesnici Dmitrivka utrpěly lehká zranění čtyři děti ve věku 3, 7, 10 a 17 let. Byly hospitalizovány. K ránu byly všechny propuštěny domů, kde budou pokračovat v ambulantní léčbě,“ napsal na sociální síti Telegram šéf Mykolajivské vojenské správy Vitalij Kim.

Server Kyiv Post zašel v popisu ještě dál, když citoval i další část vojenské správy v Mykolajivbské oblasti.

„Kvadrokoptéry s výbušninami se v neděli večer zaměřily na děti ve věku 3, 7, 10 a 17 let, zatímco oběti byly venku poblíž svých domovů.“

Drony řízené z pohledu první osoby (FPV), používané oběma stranami rusko-ukrajinské války, běžně létají ve vzdálenosti 15 až 30 km od operátorů, aby dopravily granát nebo malou minometnou munici k cíli, čímž ohrožují komunity v dosahu útoku.

Obloha nad jižní ukrajinskou Chersonskou oblastí, východně od Mykolajivské oblasti, je nejvíce zahlcena ruskými FPV drony, a to kvůli silné přítomnosti ruských vojáků podél jižního - levého břehu řeky Dněpr.

„V roce 2025 ukrajinská novinářka Zarina Zabrisky natočila dokument s názvem ‚Cherson: Lidské safari‘, který podrobně popisuje dopady útoků ruských dronů FPV na město za jeden rok – 130 civilistů zabitých ruskými loveckými drony, včetně tří dětí; a dalších 1195 civilistů bylo zraněno, včetně 17 dětí,“ napsal server.

Zpravodajský kanál Ukraine.ua připomněl, že další ruské drony letěly na Oděsu.

„Nejméně 23 lidí bylo zraněno, včetně dětí a těhotné ženy. Zasaženy byly domy a běžné civilní objekty. Poškozeny byly obytné budovy, zničeny byty a zasažena byla mateřská škola, vzdělávací instituce a další veřejné budovy. … Oděsa nebyla jediným cílem. Rusko přes noc vypustilo po celé Ukrajině 165 útočných dronů, které zasáhly Charkovskou, Sumskou, Mykolajivskou, Lvovskou a Dněpropetrovskou oblast a zaměřily se na energetickou a kritickou infrastrukturu,“ uvedl zpravodajský kanál.

 

Psali jsme:

Zbořil: ČT bez Okamury? Nebezpečná hra kolem Moravce
Vypadali skoro jako přátelé. Z jednání Ruska a Ukrajiny
Do EU do roku 2027, maluje si Ukrajina
Energetický teror, zní z Ukrajiny. Zemi drží dovážený plyn

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Diskuse obsahuje 7 příspěvků

