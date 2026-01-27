Útočí na děti, stěžují si Ukrajinci na Rusy

Rusové na Ukrajině dál roztáčejí kola války na plné obrátky. Ukrajinci ničí ruskou techniku. Rusové zase ničí ukrajinskou energetickou infrastrukturu, což je vzhledem k zimnímu počasí problém. A vedle toho ruská armáda loví s pomocí dronů ukrajinské děti.
Server Kyiv Post zašel v popisu ještě dál, když citoval i další část vojenské správy v Mykolajivbské oblasti.
„Kvadrokoptéry s výbušninami se v neděli večer zaměřily na děti ve věku 3, 7, 10 a 17 let, zatímco oběti byly venku poblíž svých domovů.“
Drony řízené z pohledu první osoby (FPV), používané oběma stranami rusko-ukrajinské války, běžně létají ve vzdálenosti 15 až 30 km od operátorů, aby dopravily granát nebo malou minometnou munici k cíli, čímž ohrožují komunity v dosahu útoku.
Obloha nad jižní ukrajinskou Chersonskou oblastí, východně od Mykolajivské oblasti, je nejvíce zahlcena ruskými FPV drony, a to kvůli silné přítomnosti ruských vojáků podél jižního - levého břehu řeky Dněpr.
„V roce 2025 ukrajinská novinářka Zarina Zabrisky natočila dokument s názvem ‚Cherson: Lidské safari‘, který podrobně popisuje dopady útoků ruských dronů FPV na město za jeden rok – 130 civilistů zabitých ruskými loveckými drony, včetně tří dětí; a dalších 1195 civilistů bylo zraněno, včetně 17 dětí,“ napsal server.
Zpravodajský kanál Ukraine.ua připomněl, že další ruské drony letěly na Oděsu.
„Nejméně 23 lidí bylo zraněno, včetně dětí a těhotné ženy. Zasaženy byly domy a běžné civilní objekty. Poškozeny byly obytné budovy, zničeny byty a zasažena byla mateřská škola, vzdělávací instituce a další veřejné budovy. … Oděsa nebyla jediným cílem. Rusko přes noc vypustilo po celé Ukrajině 165 útočných dronů, které zasáhly Charkovskou, Sumskou, Mykolajivskou, Lvovskou a Dněpropetrovskou oblast a zaměřily se na energetickou a kritickou infrastrukturu,“ uvedl zpravodajský kanál.
Overnight, Russia launched a massive drone attack on Odesa, firing over 50 attack drones at the city.— Ukraine.ua (@ukraine_ua) January 27, 2026
At least 23 people were injured, including children and a pregnant woman. Homes and everyday civilian sites were hit. Residential buildings were damaged, flats destroyed, and a… pic.twitter.com/ANNaAdra14
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
