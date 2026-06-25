Igor Chaun vstoupil do stávky kvůli Ústavnímu soudu

Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
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Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že rychlé rozhodnutí Ústavního soudu ČR respektuje, ale ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) konstatoval, že sledujeme puč.
A režisér Igor Chaun volá své spoluobčany do akce. Ve své televizi Goscha TV vyhlásil stávku.
„Goscha TV1 vstupuje do stávky. Do stávky proti dočasnému doporučení či rozhodnutí Ústavního soudu, že má pán prezidentčík, pardon, prezident jet, že musí jet do Ankary. Takže přátelé milí, je to velmi závažné a já nesouhlasím, a já tady na zahradě, uprostřed práce, v pracovní košili, spocenej, opálenej, manifestačně vyhlašuju protestní Goscha stávku, která bude mít velice závažný projev. A sice já každé Goscha video zpozdím o jednu minutu. Každé video nahraju o jednu minutu později, než jsem ho chtěl nahrát. Tato moje zásadní manifestace nesouhlasu je o to závažnější, že teď žádná videa netočím,“ oznámil.
Poté konstatoval, že ústavní soudci předvedli „hrůzu a paskvil“.
Nešetřil ani prezidenta.
„Samozřejmě, že to je zástupce zbrojařské lobby, že to je ten hlavní důvod, proč tam jede, aby byl vidět, aby zase mohl pronést nějaká válečnická slova, nějaký ryk, jak musíme preventivně napadnout Rusko a bránit se a být tvrdí. Přátelé milí, já jdu do stávky, já jdu do stávky, já jdu do až do erekce, jak se to postavím do tý stávky,“ volal Chaun.
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„Ona to jako je až skoro absurdní prd*l, jo? To je skoro až absurdita. Přátelé milí, já vám poradím. Vnímejte to jako velké absurdní divadlo,“ nechal se slyšet Chaun s tím, že toto absurdní video rozehrává současná česká opozice, ale i západní Evropa, která se z Chaunova pohledu připravuje na válku s Ruskem.
Vidí to prý tak, že podivné zprávy mají lidé nebrat vážně a mají si uvědomit, že to, co nakonec opravdu bude zcela zásadní, bude až předstoupení každého jednoho člověka před nebeskou bránu, kde bude rozhodnuto to opravdu důležité.
„Já vám něco povím. Nesmíme to brát tak vážně. … Nebo nám z toho jebne,“ pravil Chaun.
V jednu chvíli poděkoval serveru ParlamentníListy.cz za „převyprávění“ jeho videa o migračním paktu.
A než se rozloučil se svými dicáky, ještě jednou se pousmál nad Českou televizí a konstatoval, že to pracovníci ČT svou stávkou vládním politikům „opravdu nandali“.
„Tolik moje manifestační stávkové video proti rozhodnutí Ústavního soudu,“ smál se Chaun.
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