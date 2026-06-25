Igor Chaun vstoupil do stávky kvůli Ústavnímu soudu

25.06.2026 7:40 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Teploty přesahují třicet stupňů, ale pořád se něco děje. Během pár dní Česká televize a Český rozhlas vyhlásili jednodenní stávku. Některé pořady vysílané v ČT se např. zpozdily o minutu. A do toho Ústavní soud ČR předběžný opatřením rozhodl, že vláda ANO, SPD a Motoristů musí prezidentu Pavlovi pomoct v realizaci jeho cesty do Ankary na summit NATO a nesmí mu bránit v cestě. Když tohle všechno viděl režisér Igor Chaun, vyhlásil, že spustí zcela zásadní akci.

Igor Chaun vstoupil do stávky kvůli Ústavnímu soudu
Foto: Igor Chaun
Popisek: Režisér Igor Chaun

Anketa

Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?

16%
58%
8%
14%
4%
hlasovalo: 5585 lidí
Ústavní soud ČR sice ještě nerozhodl mezi vládou a prezidentem, ale předběžným opatřením uložil koaliční vládě ANO, SPD A Motoristů, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v turecké Ankaře. Ústavní soudci zároveň všem připomněli, že předběžné opatření není konečným verdiktem a nelze předjímat, jak nakonec bude kompetenční žaloba, jak ji předložil prezident Petr Pavel, rozhodnuta.

Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že rychlé rozhodnutí Ústavního soudu ČR respektuje, ale ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) konstatoval, že sledujeme puč.

A režisér Igor Chaun volá své spoluobčany do akce. Ve své televizi Goscha TV vyhlásil stávku.

„Goscha TV1 vstupuje do stávky. Do stávky proti dočasnému doporučení či rozhodnutí Ústavního soudu, že má pán prezidentčík, pardon, prezident jet, že musí jet do Ankary. Takže přátelé milí, je to velmi závažné a já nesouhlasím, a já tady na zahradě, uprostřed práce, v pracovní košili, spocenej, opálenej, manifestačně vyhlašuju protestní Goscha stávku, která bude mít velice závažný projev. A sice já každé Goscha video zpozdím o jednu minutu. Každé video nahraju o jednu minutu později, než jsem ho chtěl nahrát. Tato moje zásadní manifestace nesouhlasu je o to závažnější, že teď žádná videa netočím,“ oznámil.

Poté konstatoval, že ústavní soudci předvedli „hrůzu a paskvil“.

Nešetřil ani prezidenta.

„Samozřejmě, že to je zástupce zbrojařské lobby, že to je ten hlavní důvod, proč tam jede, aby byl vidět, aby zase mohl pronést nějaká válečnická slova, nějaký ryk, jak musíme preventivně napadnout Rusko a bránit se a být tvrdí. Přátelé milí, já jdu do stávky, já jdu do stávky, já jdu do až do erekce, jak se to postavím do tý stávky,“ volal Chaun.

Anketa

Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?

3%
95%
2%
hlasovalo: 3104 lidí
A hned pokračoval.

„Ona to jako je až skoro absurdní prd*l, jo? To je skoro až absurdita. Přátelé milí, já vám poradím. Vnímejte to jako velké absurdní divadlo,“ nechal se slyšet Chaun s tím, že toto absurdní video rozehrává současná česká opozice, ale i západní Evropa, která se z Chaunova pohledu připravuje na válku s Ruskem.

Vidí to prý tak, že podivné zprávy mají lidé nebrat vážně a mají si uvědomit, že to, co nakonec opravdu bude zcela zásadní, bude až předstoupení každého jednoho člověka před nebeskou bránu, kde bude rozhodnuto to opravdu důležité.

„Já vám něco povím. Nesmíme to brát tak vážně. … Nebo nám z toho jebne,“ pravil Chaun.

V jednu chvíli poděkoval serveru ParlamentníListy.cz za „převyprávění“ jeho videa o migračním paktu.

A než se rozloučil se svými dicáky, ještě jednou se pousmál nad Českou televizí a konstatoval, že to pracovníci ČT svou stávkou vládním politikům „opravdu nandali“.

„Tolik moje manifestační stávkové video proti rozhodnutí Ústavního soudu,“ smál se Chaun.

Psali jsme:

Chaunova obžaloba: Pavel jedná proti národním zájmům
Svěrák není úplně hodnej. Jdou si pro potlesk. Chaun naložil Milionu chvilek
Rajchl a Chaun: Ukrajina? Sedíme na sudu se střelným prachem. Zoufalá situace
„Hrozné, co Pavlovi a první dámě provedli.“ Chaun si udělal legraci z hlavy státu

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.parlamentnilisty.cz

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ČT , migrace , NATO , Pavel , stávka , Ústavní soud , Chaun , Turecko , Ankara , migrační pakt , Prezident Pavel

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vnímáte situaci podobně jako režisér Igor Chaun?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Vlastimil Hebr byl položen dotaz

Jak zaručíte, že tu nehrozí cenzura a zneužití veřejnoprávních médií pro vaši propagandu?

Podle poslance Nerušila se má kontrolovat obsah veřejnoprávních médií. To jako vážně? Já mám obavu, že jen nahlas řekl, co za tím zrušením poplatků fakt je. Státní propaganda v médiích a tvrdá cenzura tu už byla, fakt dopustíte, aby se vrátila? Já chápu, že se vám nemusí líbit, co média píší nebo vy...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Měli jste odmítnout. Ústavní odborník Ústavnímu soudu

19:15 Měli jste odmítnout. Ústavní odborník Ústavnímu soudu

ParlamentníListy.cz získaly stanovisko advokáta a odborníka na Ústavní právo Jaroslava Kuby, které v…