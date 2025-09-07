V Británii zatkli irského komika. Za kritiku transsexuálů

Zatčení irského komika Grahama Linehana, který žije v Arizoně, na londýnském letišti Heathrow v pondělí se stalo dalším případem, který tuto krizi ilustruje. Linehan byl zadržen za údajné kritické poznámky na adresu transgender aktivistů na sociálních sítích. Tato událost se seběhla s varováním britského politika Nigela Farage před americkým Kongresem. Farage, lídr strany Reform UK, ve středu na slyšení o „evropských hrozbách svobodě projevu“ prohlásil, že se Británie řítí do „opravdu strašné autoritářské situace“ a že se scenárista Linehan mohl na vlastní kůži přesvědčit, jaký je život v totalitním státě jako Severní Korea.
Zatčení komika v národě považovaném za kolébku svobody slova vyvolalo vlnu ostré kritiky vůči levicové labouristické vládě, informuje Fox News. Komik a herec John Cleese, jehož film „Život Briana“ kdysi satirizoval biblickou postavu toužící stát se ženou jménem Loretta a mít děti, se na sociálních sítích obrátil na svých 5,3 milionu followerů: „Vidím, že zatknout komika potřebovalo pět londýnských policistů. Mezitím se lidé v Chelsea naučili neplýtvat časem nahlašováním vloupání. Je to inteligentní využití zdrojů?“
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek prohlásil: „Řeknu jen, že pokud jde o Británii, dějí se tam zvláštní věci. Překvapivě tam utlačují svobodu slova. Mluvil jsem s premiérem a uvidíme, co se stane. Je to trochu jiná situace. Jsem velmi překvapen tím, co se děje.“
Současný labouristický premiér Keir Starmer však na setkání v Bílém domě v únoru ujišťoval: „Měli jsme svobodu slova ve Spojeném království velmi, velmi dlouho – a vydrží ještě velmi, velmi dlouho.“
Kritici v Británii i USA však podávají řadu dalších příkladů, které mají dokazovat rozsáhlé potlačování svobody projevu v posledních letech.
V lednu policie v Hertfordshiru zatkla rodiče Maxieho Allena a Rosalind Levineové za zprávy sdílené ve skupině na WhatsAppu. Šest policejních důstojníků prohledalo jejich bydliště a pár byl osm hodin zadržován kvůli neshodě s místní základní školou Cowley Hill, která si stěžovala na Allenovy poznámky k náboru učitele.
Essexská policie zahájila vyšetřování konzervativní novinářky deníku Daily Telegraph Allison Pearsonové za údajně rasistický příspěvek na X z listopadu 2024, v němž kritizovala policii v souvislosti s muslimy. Pearsonová napsala: „Jak se opovažují. V sobotu byli pozváni k focení s milými mírumilovnými britskými přáteli Izraele, ale policie odmítla. Podívejte se na tento dav, jak se usmívá s těmi, kteří nenávidí židy.“
Lucy Connollyová, manželka politika Konzervativní strany, byla uvězněna poté, co na X zveřejnila údajně rasistický příspěvek po srpnové vraždě tří dětí v Southportu, kterou spáchal Axel Rudakubana. Napsala: „Okamžitá masová deportace. Klidně všem ty hotely plné *** podpalte. A až budete u toho, vezměte s sebou i tu zrádnou vládu a politiky. Je mi fyzicky zle, když vím, co teď ty rodiny budou muset vydržet. Jestli jsem za to rasista, budiž.“ Příspěvek smazala do čtyř hodin. Soud jí uložil trest odnětí svobody na 31 měsíců.
Kritici také poukazují na další formy omezování svobody včetně nábožensky motivovaných protestů.
Lois McLatchie Millerová, vyšší právní poradkyně pro komunikaci mezinárodní organizace Alliance Defending Freedom se sídlem v Británii, uvedla pro Fox News Digital, že britské úřady používají drastická opatření k potlačování práva na modlitbu. „Podporujeme několik jednotlivců, kteří se tiše modlili poblíž potratových center.“
Jako příklad uvedla „nejdražší modlitbu v historii“, kdy Adam Smith-Connor, britský veterán z války v Afghánistánu, v roce 2022 byl potrestán za „tři minuty tiché modlitby“, což vedlo k nařízení zaplatit pokutu přibližně 11 330 dolarů. V českých korunách přes čtvrt milionu korun. „Adam se modlil za svého syna, o kterého přišel kvůli interrupci před 22 lety. Modlil se také za muže a ženy, kteří toho dne čelili obtížným rozhodnutím o interrupci,“ uvedla aliance.
Americký viceprezident J. D. Vance varoval v únoru na mnichovské bezpečnostní konferenci v souvislosti se Smith-Connorovým případem, že „svoboda slova, obávám se, ustupuje“. McLatchie Millerová dodala: „To, co udělal J. D. Vance, bylo fenomenální.“
Mezi další údajné oběti rychle postupujícího zásahu proti svobodě projevu patří podle McLatchie Millerové katolická aktivistka za právo na život Isabel Vaughan-Spruceová, která byla v roce 2022 „zatčena za zločin myšlení“ – tedy za tichou modlitbu nedaleko potratové kliniky.
Livia Tossici-Boltová, vysloužilá vědecká pracovnice, byla zatčena za to, že stála před zařízením provádějícím interrupce s nápisem: „Jsem tu, pokud chcete mluvit.“ Úřady ji zatkly za porušení zákona o „nárazníkových zónách“, který omezuje protesty na klinikách.
Skotsko se stalo jakýmsi epicentrem restrikcí práv na svobodu projevu pro komunitu pro-life. Úřady zde zatkly babičku Rose Dochertyovou za její tichý protest před potratovým zařízením v Glasgow. Držela transparent s nápisem: „Nátlak je zločin. Jsem tu, pokud chcete mluvit.“
Shawn Carney, prezident a generální ředitel texaské organizace 40 Days for Life, která má své pobočky i ve Spojeném království, označil represe v Británii za „nově nalezenou bigotnost vůči svobodě slova. Vyvinula se v posledních několika letech.“ Na otázku, proč Británie potlačuje svobodu slova, odpověděl: „Můj jediný odhad je, že čím více se Spojené státy staly pro-life, tím více cílí na své vlastní občany, kteří jsou pro-life.“ Carney také dodal, že omezení svobody slova v Británii je reakcí na pro-life politiku prezidenta Trumpa. „Spojené království se stalo na Západě terčem posměchu, pokud jde o svobodu slova,“ řekl Carney.
Kontextem těchto událostí je výrazný vzestup strany Reform UK Nigela Farage. Podle průzkumů veřejného mínění strana nepopiratelně zažila úspěšný rok: v květnových místních volbách skončila první a již čtyři měsíce vede v průzkumech volebních intencí. To je něco, čeho v moderní historii nedosáhla žádná jiná strana než konzervativci nebo labouristé. Jejich klíčové téma, imigrace, je přitom vnímáno jako nejdůležitější problém, kterému země čelí.
autor: Marian Kučera