V Evropě vzniká strana s názvem TRUMP. Pravicoví populisté, mají jasno v Bruselu

„Donald Trump je nejvyšším symbolem populismu. Nejvíce ztělesňuje to, za čím stojíme,“ uvedl Nicotra pro bruselský list Politico. Donald Trump však s belgickou stranou nemá žádný formální vztah; jeho jméno je v názvu strany použito prostřednictvím zkratky TRUMP, která znamená Všichni sjednocení pro unii populistických hnutí (Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes).
TRUMP je v belgickém politickém prostředí nástupcem dřívějších nacionálně pravicových valonských stran, jako byly Chez Nous a Belgická národní fronta. Zakladatel Nicotra zdůraznil, že strana se odlišuje od Vlaams Belang, největší flanderské krajně pravicové strany, a neprosazuje separatismus.
Podle Nicotry plánuje TRUMP kandidovat na federální úrovni, ale také ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2029. „Jsme pravicová populistická strana se sociálním zaměřením,“ uvedl. Strana má ambice oslovit zejména frankofonní voliče a nabídnout alternativu k tradičním krajně pravicovým formacím ve Valonsku.
Kromě Nicotry se na založení podílejí bývalí členové NF a další politici s pravicově populistickým profilem jako Emanuele Licari, dříve člen Vlaams Belang. Nicotra v minulosti působil jako městský radní v bruselské čtvrti Saint-Gilles a nevyloučil, že by mohl osobně kandidovat v Bruselu či v komunálních volbách.
Oficiální zahájení činnosti strany je naplánováno na 30. listopadu. Politologové upozorňují, že úspěch TRUMP bude záviset na schopnosti oslovit voliče v konkurenčním frankofonním prostoru a vymezit se vůči etablovaným krajně pravicovým hnutím.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič