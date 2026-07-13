Turkova bouračka: Džamila Stehlíková je velmi zvědava, co najdou v krvi

13.07.2026 18:59 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Dopravní nehoda poslance Motoristů Filipa Turka v centru Prahy vyvolala bouřlivé reakce. Politik uvedl, že ho incident mrzí a trvá na tom, že jel na zelenou. Opoziční politici jeho vyjádření ostře kritizují a obracejí se také na premiéra Andreje Babiše s otázkou, jak se incidentu postaví.

Turkova bouračka: Džamila Stehlíková je velmi zvědava, co najdou v krvi
Foto: PL
Popisek: Filip Turek

Poslanec Motoristů Filip Turek měl v pondělí krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy u stanice metra I. P. Pavlova. Na křižovatce ulic Ječná a Sokolská se jeho vůz střetl se sanitním vozidlem, které po nárazu skončilo převrácené na střeše.

Záchranáři následně ošetřili přibližně šedesátiletého řidiče sanitky, jenž utrpěl vícečetná zranění včetně středně těžkého poranění hlavy. Při převozu do traumacentra byl podle mluvčího záchranářů při vědomí.

Turek nehodu popsal krátce po incidentu přímo na místě. Podle svých slov projížděl Sokolskou ulicí směrem z centra a na křižovatce s Ječnou pokračoval rovně, protože měl zelenou. Z levé strany mu však měl do cesty vjet zdravotnický vůz se zapnutými výstražnými světly.

Přestože měl mít zapnuté majáky, poslanec tvrdí, že střetu už nedokázal zabránit. Sanitní vůz měl převážet krev pro Nemocnici Na Homolce.

„Jel jsem na zelenou a bohužel jsem se střetl s autem, které jelo asi seshora,“ uvedl poslanec. Dodal, že sanitní vůz se po nárazu převrátil právě kvůli rozdílu ve velikosti obou automobilů. „Tím, že mám velké auto, tak se to druhé převrátilo. Pán má odřenou ruku, ale vypadal, že je v pořádku, že je v pohodě a že to nebude nic vážného. Mrzí mě to,“ řekl Turek médiím.

„Doufám, že neutrpěl žádné závažné zranění,“ doplnil poslanec. Zároveň potvrdil, že s policií plně spolupracoval a podrobil se dechové zkoušce, která byla negativní. Zavinení nehody nyní zjišťuje policie.

Nehodu podle poslance Turka iděla jedna z kolemjdoucích, která mu na sebe dala telefonní kontakt s tím, že mu jeho verzi dosvědčí.

Turek po nehodě několikrát zdůraznil, že podobné situace vnímá jako připomínku nutnosti opatrnosti za volantem. Dodal, že se chce zraněnému řidiči ozvat a ověřit si jeho zdravotní stav.

Napjatá chvíle nastala také během rozhovorů s novináři. Turkovo SUV stálo na chodníku v blízkosti přechodu pro chodce, což vadilo jednomu z kolemjdoucích. „Mohl byste uhnout s tím krámem? Tady chodí lidi,“ ozval se muž mimo záběr kamer.

Následně Turka vyzval, aby s autem z místa odjel, a upozornil ho, že stojí na chodníku. Poslanec reagoval tím, že nechtěl blokovat provoz.

Z místa nehody se následně začalo po internetu šířit video, na němž Filip Turek vysvětluje novinářům, jak podle něj ke střetu došlo. Pod záběry se rychle rozhořela bouřlivá diskuse.

 

 

Část komentujících namítala, že zdravotnický vůz jel se zapnutými výstražnými světly, a podle nich se tak Turek z odpovědnosti „nevykroutí“.

Kritiku vyvolala také jeho poznámka, že se sanitní vůz převrátil kvůli tomu, že on sám jel ve velkém automobilu. Někteří diskutující ji označovali za necitlivou. Jeden z komentujících Turka dokonce nazval „sebestřednou dětskou nulou“.

Ne všichni se však přidali ke kritice. Jiní se naopak zastávali poslance a upozorňovali, že okolnosti nehody zatím vyšetřuje policie. „Co vás štve víc? Že se Turkovi nic nestalo, nebo že za nehodu podle svědků nemohl?“ ptal se jeden z diskutujících.

Odlišný pohled nabídla také uživatelka vystupující na síti X jako Petulína Markvartová. Podle ní bude s vysokou pravděpodobností odpovědnost na řidiči jedoucím pod majáky, pokud při jízdě ohrozil ostatní účastníky provozu. Dodala, že pokud měl Turek zelenou a jel po hlavní silnici, za nehodu podle ní nemůže.

 

 

Publicista Zdeněk Šarapatka porovnal Turkovo vyjádření z místa nehody se slovy pražských záchranářů. Zatímco poslanec opakovaně tvrdil, že je v pořádku a druhý řidič má podle něj pouze odřenou ruku, mluvčí pražské záchranné služby uvedl, že zraněný muž utrpěl vícečetná poranění včetně středně těžkého poranění hlavy a byl převezen do traumacentra. „To je vše, co o panu poslanci potřebujete vědět,“ okomentoval Šarapatka.

 

Kriticky se k nehodě vyjádřila také bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková. Na síti X napsala, že pokud budou Motoristé řídit zemi, „na střeše skončí celé Česko“. Turka označila za „bouráka“, který podle ní „jen přejede a zničí“, a připomněla jeho dřívější přiznání k rychlé jízdě. Zároveň uvedla, že je zvědavá, „co všechno mu najdou v krvi“.

 

K nehodě se vyjádřili také Piráti. Do Filipa Turka rýpli připomínkou jeho dřívějších ambicí stát se ministrem dopravy. „Jak by chtěl pan Turek řídit ministerstvo, když nedokáže řídit ani vlastní auto,“ uvedla strana.

 

Komentár k nehodě připojila také další opoziční strana TOP 09. Ta zdůraznila, že nehoda nebo chyba se může stát každému, podle ní je však rozhodující, jak se k ní dotyčný postaví. „A právě v tom Filip Turek znovu selhal. Bohužel způsobem, který u něj vidíme opakovaně,“ uvedla strana na síti X. Zároveň se obrátila na premiéra Andreje Babiše s otázkou, jak Turkovo vystupování hodnotí:„Co na to nejslabší premiér v historii země?“ obrátila se na předsedu vlády.

 

 

Do Filipa Turka se pustil také předseda lidovců Jan Grolich, když prohlásil, že „největším výkonem Filipa Turka v politice je zatím to, že dnes převrátil sanitku“. S odkazem na Turkovo vysvětlení pak ironicky dodal: „Má prostě větší auto, tak co se dá dělat.“ Příspěvek zakončil poznámkou, že by „radši zůstal u těch motokár“.

 

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nehoda , Praha , Turek , motoristé

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