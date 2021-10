V pondělí na nás naběhnou, tuší odbojný restauratér. Neuhne. Nucená vakcína? O tomto se nemluví

reklama

Právě od pondělí 1. listopadu totiž platí další nařízení vlády, podle nějž mají číšníci kontrolovat zákazníky, zda mají negativní test na covid-19 nebo zda jsou očkováni.

„My pokračujeme dál, toto vládní nařízení je napsané stejně jako ty z jara a léta. Pětkrát soud nařízení shodil se stolu a my ho nebudeme dodržovat. Chtěli jsme také pomoci kolegům a hostům a ukázat, jak se mají v takové situaci zachovat, takže jsme se veřejně udali na pražské hygieně, že v pondělí nebudeme nařízení dodržovat a měli by provést kontrolu. Zatím nereagovali, ale každé oznámení by měli řešit. Stejně tak jsme podali udání na České obchodní inspekci, protože máme povinnost nesegregovat lidi. Nesmíme žádného zákazníka diskriminovat ať už podle barvy pleti, pohlaví nebo čehokoliv jiného. To je nezákonné,“ vysvětlil svůj postoj Jakub Olbert s tím, že pracovníci hygieny je v podstatě nutí porušovat zákon. Anketa Litujete rozpadu Československa? (Ptáme se od 28. října 2021) Lituji 71% Nelituji 22% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 21378 lidí

Podle podnikatele vláda opět ničí gastronomický segment bez toho, že by vysvětlila, proč. Uvedl, že v restauracích nikdy nenašli ohnisko covidu; ministři zdravotnictví mluvili o tom, že restaurace nejsou ohnisky, ale stejně zavedli plošné nařízení. „Přesně to soud kritizoval, vláda nemůže nařizovat opatření, které nemá oporu ani v pandemickém zákoně o ochraně zdraví. A poslední bod, naši zaměstnanci nemají právo znát informace o zdravotním stavu zákazníka. Vyžadováním by se dopouštěli přestupku,“ řekl provozovatel restaurace.

Olbert: Trestného činu jsem se nedopustil

V pondělí proto očekává kontrolu hygieny tak, jako museli prověřit jakékoliv udání během lockdownu. A doufá i v návštěvu České obchodní inspekce, aby zabránila diskriminaci zákazníků. Jakub Olbert nachází dlouhé měsíce plnou oporu ve svých zaměstnancích a než k takovým krokům přistoupil, se všemi se dohodl. Sám přitom čelí trestnímu řízení kvůli předchozímu a opakovanému porušování toho, co vláda omezila. „Ještě jsme nedostali vyjádření, zda jsme trestně stíháni, nebo nikoliv. Po posledním výslechu mi bylo sděleno, že orgány v trestním řízení budou zjišťovat, zda byl trestný čin spáchán. Je to více než půl roku a nedostal jsem vyjádření,“ popsal situaci Olbert.

Podle něj spočívá trestný čin šíření lidské nemoci v případě, že osoba, která nemoc šíří, si je vědoma své nemoci. Taková situace podle nich v restauraci nenastala. „Různě tápají, ale moc prostoru v zákoně nemají,“ uvedl. A kde bere motivaci v protestu pokračovat? „Motivuje mě hromada lidí, kteří za námi stojí, sledují nás, jsme pro ně takový ostrov svobody. Dáváme jim šanci, že svět může být normální,“ vysvětluje svůj hnací motor Jakub Olbert. A zároveň připouští, že jde také o peníze.

Výsledkem má být strach

„Druhá věc je ekonomická. Pokud bychom zavírali podle jejich nařízení, dávno bychom zkrachovali. My dodržujeme právní řád a Ústavu a musíme je dodržovat. Pokud by u nás vznikl precedens, že začneme respektovat nařízení někoho, kdo protiprávně omezuje svobodu, tak se to může rozsypat úplně celé. Každý má možnost a právo se postavit za to, co je v zákoně a v Ústavě. Kdyby to stejně udělala většina, tak tady takový bordel dávno není,“ podotkl a vyjádřil obavu z mnohem větších a horších následků.

„Obávám se, že plán je bezprecedentní zásah do práv občanů, jednoznačná segregace a do budoucna nová norma, jak budeme vnímat rozdělení práva mezi ty, kdo rozdělují právo a mezi těmi, kdo ho přijímají. Možná se zase rozdělíme na šlechtu a poddané. Ale co je nejdůležitější a co vědí, že jejich nařízení soud zase shodí. Hlavně, aby se lidé báli a tak se naočkovali. Výsledkem nemají být zavřené restaurace, ale strach, který se šíří zemí, a 99,99 procent proočkovanosti,“ řekl.

Až zavedou testy a karantény pro očkované

Provozovatel okomentoval i svůj pohled na samotný tlak na očkování. „Nejsem odborník, ale jak jsem se díval na poslední statistky nemocnic, tak máme asi 41 % očkovaných v nemocnici, a pak máme na jednotkách intenzivní péče asi 30 % plně očkovaných. Pokud to pomůže rizikové skupině, jsem pro, ale nemůže mi nikdo nutit očkování za těchto podmínek bez toho, aby jim byla dána záruka. Aniž by jim někdo řekl, že pokud se jim cokoliv stane, vše uhradí,“ domnívá se Jakub Olbert.

„Jsme svědky situace, kdy očkování není povinné, ale je velmi zvýhodněná skupina očkovaných. Nikdo však nechce převzít odpovědnost za to, co se očkovaným může stát,“ varuje podnikatel. Nelíbí se mu ani situace v Itálii, kde vláda rozhodla, že očkovat se musí všichni zaměstnanci ve státním i soukromém sektoru, jinak nedostanou výplatu. „Co se stalo v Itálii, je nebývalé a ještě horší je, že jsem čekal velké protesty. Čekal jsem, že se strhne něco většího. Ale za desítky let blahobytu jsou lidé ukolébaní, zdegenerováni blahobytem. Na prvním místě není svoboda, ale plná lednice. Až se zavedou testy a karantény pro očkované, pak povstane celý národ,“ dodal Jakub Olbert.

