VIDEO z útoku: Ukrajinci zasáhli základnu ruského letectva

Gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov uvedl, že ruská protivzdušná obrana útok dronu u obce Marinovka, která se nachází asi 300 km východně od hranic s Ukrajinou a kde je umístěna základna ruského letectva, „odrazila“. „V důsledku pádu dronu vypukl požár na objektu ministerstva obrany,“ napsal Bočarov na Telegramu.



List poukázal, že blogeři z otevřených zpravodajských zdrojů zjistili, že na začátku tohoto týdne bylo v Marinovce umístěno nejméně 14 bombardovacích letounů Su-24 a 15 Su-34.

????Marinovka Air Base????

Here is a 'before' image from 19 August 2024

Loads of airframes on the flightline

14x Su-24

15x Su-34 (I think, @MilAviaUA confirm?)

What I find more interesting are the 8x semi trucks (~18m in length)

What are they carrying? Ammo resupply? Shaheds? https://t.co/Goltc2h2hK pic.twitter.com/1J8yY2XyuG — MT Anderson (@MT_Anderson) August 22, 2024

Několik požárů na letecké základně Marinovka později zaznamenaly monitorovací systémy FIRMS americké NASA. Podle satelitního zobrazovacího nástroje NASA, který byl vytvořen pro monitorování požárů a který rovněž zjišťuje tepelné anomálie, byly ve čtvrtek na místě požáry zaznamenány.

NASA's FIRMS fire monitoring systems shows multiple fires at Russia's Marinovka Air Base in Volgograd Oblast after a successful Ukrainian drone attack earlier tonight.

Explosions, smoke and flames were seen rising from the airfield. pic.twitter.com/J9TaJWwLgv — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 22, 2024

Reuters uvádí, že se při útoku podařilo zasáhnout sklad paliva a klouzavých bomb, což ve čtvrtek uvedl též bezpečnostní zdroj agentury v Kyjevě.



Zdroj popsal, že útok byl součástí kampaně ukrajinských bezpilotních letounů na ruská letiště, která jsou využívána válečnými letouny k pravidelným útokům na cíle na Ukrajině.

Také bezpečnostní zdroj kanálu NBC News potvrdil, že Ukrajina na leteckou základnu Marinovka v jižním Rusku zaútočila a mířila též na sklady s protitankovými zbraněmi a s palivem.



Video, které bylo dle NBC News pořízeno nedaleko ruské letecké základny, zachycuje moment útoku. „Přes obrovské chuchvalce kouře, které zaplňují oblohu nad leteckou základnou, jsou vidět tři malé exploze, zatímco muž projíždějící rovinatou krajinou míří kamerou na oheň a pronáší expresivní tirádu,“ komentuje stanice s odkazem na výrazivo muže, jenž ukrajinský útok natočil.

10/10 Dostoevsky moment with a Russian guy witnessing the Marinovka air base following a Ukrainian drone assault.

“There it is flying by, fuck. Fucking flying over again, fuck. It’s all fucking fucked up! Everything. It’s fucked as fuck. They’re fucking bombing it since 2.30 am,… pic.twitter.com/FUkggkHYDi — Illia Ponomarenko ???? (@IAPonomarenko) August 22, 2024

„Támhle to letí, do p*dele. Zase to letí nad námi, do p*dele, j*bat to… Je to vážná tragédie, vážení. Tohle je vážná věc. Všechno to hoří,“ říká. „To je opravdu něco jiného. A všechny ty nové hangáry, všechno to vyletělo do vzduchu, do p*dele,“ komentuje muž s tím, že to „všechno je v háji“.

Zatímco Rusové nechtěli o útoku hovořit a ani neupřesnili, na jaké zařízení v Rusku byl útok veden, ukrajinský bezpečnostní zdroj televizi NBC News sdělil, že šlo o přesný úder. „Bezpečnostní služba Ukrajiny pracuje s chirurgickou přesností na letištích, ze kterých nepřítel útočí na Ukrajinu. Každé takové provedení snižuje převahu Rusů ve vzduchu a výrazně omezuje jejich letecké možnosti,“ uvedl zdroj.



List Kommersant zmínil, že se v Kerčském průlivu Rusové stále snaží odstranit následky úspěšného ukrajinského útoku na železniční trajekt, který měl převážet až 30 cisteren s pohonnými hmotami.



V pátek již šestým dnem také pokračoval požár velkého ropného skladu ve městě Proletarsk v ruské Rostovské oblasti poté, co Ukrajina oznámila, že na tento objekt provedla útok bezpilotním letounem. A mezitím co se ruské složky snaží situaci dostat pod kontrolu, ukrajinské síly provedly v pátek dle ruských telegramových kanálů, na něž odkázal ukrajinský portál UNN, na zařízení další vlnu útoků.

?? The local telegram channel reports on a severe fire in Proletarsk, Rostov region (where the oil depot has been burning for 6 days). Now the city itself is on fire. https://t.co/i0LvIY9w4N pic.twitter.com/DMtzGCvq7w — ? Albina Fella ? ???????????????????????????????? (@albafella1) August 23, 2024

