Válek posílá velkou kontrolu do Zlína. A pohovořil o Babišovi a zaklekávání

„Dnes jsem i na základě předběžných výsledků kontroly postupu KHS Zlínského kraje v kauze Balaštíková, se kterými nejsem spokojen, nařídil komplexní kontrolu jejího fungování po odborné i procesní stránce. Její součástí bude právě i detailní vyhodnocení postupu jednání tamní krajské hygieny v mediálně sledované kauze,“ uvedl ministr na sociální síti X.
Sedláčková má podle ministra mnoho co vysvětlovat. Upozornil, že z pohledu zákona není nadřízeným Sedláčkové ministr, ale státní tajemník resortu zdravotnictví, který se při jednání s ní musí řídit služebním zákonem. „Ředitelka zlínské hygieny má mnoho co vysvětlovat. Je nezbytné dodat, že z pohledu zákona nejsem jejím nadřízeným já, ale státní tajemník Ministerstva zdravotnictví, který se při jednání s ní musí řídit služebním zákonem,“ napsal Válek.
Podle Válka svými mediálními kauzami poškozuje dobré jméno hygienické služby. „Paní ředitelka Sedláčková dle mého názoru svými mediálními kauzami poškozuje dobré jméno hygienické služby. Její rezignace by tak byla více než na místě, k té jsem jí koneckonců vyzval již při předchozí kauze. Jestli v současné kauze šla na ruku poslankyni ANO Balaštíkové, je její konec ve funkci nezbytný,“ doplnil.
Dnes jsem i na základě předběžných výsledků kontroly postupu KHS Zlínského kraje v kauze Balaštíková, se kterými nejsem spokojen, nařídil komplexní kontrolu jejího fungování po odborné i procesní stránce. Její součástí bude právě i detailní vyhodnocení postupu jednání tamní…— Vlastimil Válek (@vlvalek) August 22, 2025
Podle nahrávek, které zveřejnil server Seznam Zprávy, se poslankyně hnutí ANO Balaštíková údajně snažila využít svých vazeb na zlínskou hygienu k tomu, aby poškodila firmu svého bývalého manžela. A údajně chtěla také objednat zabití psa exmanželovy nové partnerky.
Sedláčková na jaře odmítla Válkovu výzvu k rezignaci poté, co server Seznam Zprávy uvedl, že ujela od dopravní nehody, kdy údajně srazila motorkáře.
Hnutí ANO ji vyřadilo z kandidátky pro říjnové sněmovní volby a poslankyně pozastavila své členství v hnutí. Informace o údajném jednání Balaštíkové prověřuje policie.
Na zahájení kampaně Spolu se ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v tomto týdnu opřel do hlavních soupeřů, především do šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, kdy navázal na aktuální kauzu zlínské hygieny, v níž se řeší postup úřadu vůči firmě bývalého manžela poslankyně ANO Margity Balaštíkové. „Babiš. Konfident StB. Soudně uznaný lhář. Člověk, který vede hnutí. Vlastní hnutí. Jehož členové se neštítí ničeho. Neštítí se zaklekávat na svoje odpůrce. Neštítí se používat svoji politickou moc, aby likvidovali ty, které nemají rádi,“ uvedl šéf resortu zdravotnictví.
Při svém projevu varoval také před šéfem SPD a předsedkyní KSČM. „Okamura. Xenofob. Ten, který nás nechce mít v EU. Ten, který chce, abychom odešli z NATO. Konečná. Ta, která sní o návratu komunismu. Ta, která chce znovu zavírat politické odpůrce. A kdo ví. Možná znovu mít procesy, jaké byly s Miladou Horákovou,“ dodal Válek.
„Oni se netají, že chtějí veřejnoprávní média podřídit vládní moci po maďarském vzoru a zlikvidovat další pojistky svobodného státu, a to prostě nesmíme dopustit. Nesmíme tyto komunisty, nacionalisty a xenofoby pustit znovu k moci. Nabízejí možná líbivá řešení, ale špatná řešení pro naše občany, špatná řešení pro naše děti, pro budoucnost této země. V těchto volbách opravdu jde o hodně,“ uzavřel ministr zdravotnictví.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská