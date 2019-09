Válka! Xaver po „prasárně“ od ČT začal zbrojit. S Klausem ml. v zádech

Moderátor Luboš Xaver Veselý se rozhodl kandidovat do Rady ČT. Oznámil to dnes ve svém živém vysílání na kanálu Xaver Live. Zároveň také uvedl, že již má podporu jednoho z politiků, Václava Klause mladšího z hnutí Trikolóra.

„Jsem se docela těšil na dnešní stream. Vy, kteří trošku sledujete tento kanál, tak asi vám je jasné, o čem bude řeč. V první řadě o slavném rozhovoru s redaktorkou Newsroomu ČT24. Chci vám vysvětlit nějaké okolnosti a říct nějakou zásadní věc,“ poznamenal úvodem Luboš Xaver Veselý.

Po Facebooku se totiž šíří video Xavera, kde doslova ztrhal reportérku ČT z pořadu Newsroom. Ve videu Luboš Xaver Veselý prohlásil zmíněný pořad za bulvár a nekorektní stoku. „Vy mě chcete jenom odsoudit, jako vždycky. Máte pocit, že jste všelidový soud,“ osočil Veselý reportérku a její pořad.

„Uveřejnil jsem včera video natočené při natáčení rozhovoru mého vyjádření pro pořad Newsroom v České televizi. Nebudu tady vysvětlovat ty staré křivdy, které jsem tak trošku cítil k pořadu Newsroom. Do mě se několikrát pustili manipulativně. Vždycky mě to mrzelo, nechal jsem to ležet, říkal jsem si, že to je asi moderní služba. Tentokrát mi to přišlo z mnoha důvodů přes čáru, a proto jsem možná v tom rozhovoru reagoval tak, jak jsem reagoval. Byl jsem opravdu naštvaný. Hned vám řeknu proč. Protože se to týká i vás,“ vyprávěl dnes Xaver Veselý.

„Nás všech, co platíme koncesionářské poplatky. Možná v tom povídání dnes taky vysvětlím, proč jsem se vyptával na věci okolo České televize. Byl jsem před pár měsíci najmutý Českým rozhlasem jako moderátor. Dostal jsem zadání od Českého rozhlasu na pořad Xaver a host na všech regionálních vysílačích. Od začátku, kdy za mnou přišel vyjednávat pan ředitel regionálních studií, vyjasňovali jsme si jednu věc, kdy jsem mu říkal, že možná budu problémový element. Říkal jsem mu, že si chci zvát nejrůznější lidi. Začala nějaká nová éra a já jsem hned na začátku Českému rozhlasu říkal, že kdo je zajímavý něčím, má v mém pořadu místo,“ vyprávěl dále Xaver Veselý. „Poté, co tam byli Jiří Čunek, Alexandr Vondra, Petr Gazdík, došlo i na Andreje Babiše, tak jsem věděl, že to možná schytám. Ale nečekal jsem, že se najdou mravokárci z České televize, kteří se budou snažit vyvolat konflikt,“ dodal.

„Paní redaktorka z pořadu Newsroom mi volala, že by chtěla moje vyjádření, a já jsem jí rovnou do telefonu řekl, že jí to vyjádření dám, když budu moct o pořadu říct, co si o něm myslím. Ona přijela a já jsem, po zkušenosti s těmito nekorektními lidmi, si vzal na natáčení pořadu svého kameramana. Paní redaktorka mi neustále podsouvala rubriku Mediální přestřelka a já žiju v tom, že když je přestřelka, tak někdo zaútočí, někdo se brání. Tato přestřelka měla spočívat v tom, že web HlídacíPes napsal kritiku na ten pořad, něco ve smyslu selhání moderátora a oni vlastně přijeli ne točit přestřelku, oni ji chtěli vyvolat. Oni přišli s tím, co dělá ten nejpokleslejší bulvár. Oni přijeli vyvolat mediální přestřelku,“ míní Xaver Veselý.

„Já jsem na tu hru nechtěl přistoupit, proto jsem se divil, proč podsouvá nějaký web. Vůbec jsem netušil, že to je ta přestřelka,“ dodal Xaver Veselý. Česká televize podle něj přijela vyvolat konflikt. „To je hrůza. To je veřejná služba!“ rozčílil se Xaver Veselý. „Toto je jakási podivná policie pro neposlušné lidi v České republice. Proto jsem do toho šel zostra,“ řekl. Zdůraznil, že mu vadí chování jako bulvár. „Dost mi tam dříve křivdili,“ podotkl.

„Neponořil jsem se s lidmi z České televize do jejich stoky,“ dodal Xaver Veselý s tím, že nelituje zveřejnění svého videa. „Překvapilo mě, jak se mnou paní kolegyně redaktorka jednala. Vůbec její výkon hodnotit nechci, ani nebudu, mně to nepřísluší. Ale v duchu jsem si říkal, že jestli někdy někdo řekne půl slova na výkon Jany Bobošíkové, tak snad už půjdu na barikády. Protože tam je tak propastný rozdíl...“ uvedl.

Xaver se následně dušoval, že nemá nic proti České televizi. „Nedávno jsem ji chválil, například za to, že nám pustili Chalupáře,“ podotkl. A hovořil také o schůzce s jedním pracovníkem České televize, s nímž se včera sešel. „Vím, jak silného nepřítele jsem proti sobě poštval. Teď vám řeknu to důležité: Zveřejněné video není celé. Konec, kdy jsme vedli debatu, tak jsem nepustil. Je to proto, že tam zazněla tři nehezká slova. Zbytek rozhovoru uveřejním, aby to bylo celé, po skončení dnešního streamu. Vaše zprávy, vaše e-maily, všechno, co jste mi psali, tak po dlouhé úvaze – a to vám teď chci říct – jsem se rozhodl, že budu kandidovat do Rady ČT. Udělám to proto, že se mi spojilo několik věcí,“ poznamenal Xaver Veselý.

„Toto byla poslední kapka. A já tady často něco kritizuji, často mluvím o České televizi. Mám 20 let zkušeností v médiích, jsem v tomto oboru vzdělán a jsem připraven vám, veřejnosti, zprostředkovat něco, co se peče za vaše velké peníze a za vašimi zády. Neříkám, že teď chci být nějakým bojovníkem. Nevím, jak to dopadne, protože radu volí Poslanecká sněmovna. Dnes mi vyjádřil případnou podporu Václav Klaus mladší na Facebooku,“ sdělil.

„Přátelé, jdu do boje,“ uzavíral Luboš Xaver Veselý. „Nechci s nikým bojovat, nechci s nikým válčit, ale chtěl bych zkrátit tu vzdálenost mezi námi občany a mezi tou nabubřelou institucí, která se jmenuje Česká televize. Propadl bych se hanbou, aby si ředitel ČT nechal od Rady ČT odhlasovat odměny 2 miliony ke svému manažerskému platu. To je výsměch nám všem a všem těm, kteří platí koncesionářské poplatky,“ rozlítil se závěrem.

