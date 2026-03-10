Teherán zažil noc hrůzy. „Budovy se třesou, všechno hoří“

„Jsme pod těžkým bombardováním a slyším explozi za explozí. Místa, která zasáhli, hoří. Není jasné, kde přesně to explodovalo, ale budovy se třesou,“ uvedla podle listu The Guardian brzy ráno Niloufar, která žije ve východní části Teheránu a z bezpečnostních důvodů vystupuje pod pseudonymem. „Ničí Írán,“ dodala s tím, že nad městem létají nízko letící stíhačky.
Podle svědků noční útoky na Teherán a západně od něj ležící město Karadž patřily k nejhorším za dosavadních jedenáct dní trvající války. Útoky rovněž poničily letiště ve městě Kermán na jihu země.
Izrael, který 28. února společně se Spojenými státy zahájil leteckou kampaň proti Íránu, v úterý uvedl, že během nové série úderů zasáhl také zařízení určené pro vývoj zbraní.
Obyvatelé informovali deník Guardian o opakovaných výpadcích elektřiny a o tom, že velká část íránských komunikačních sítí nefunguje. Stanice al-Džazíra píše, že útok na obytnou budovu ve východní části města zabil nejméně čtyřicet lidí, dalších pět lidí zahynulo ve městě Arák.
Izraelská armáda informovala, že v noci na úterý zaútočila na Teheránskou univerzitu imáma Husajna. Univerzita podle ní sloužila jako vojenské zařízení íránských revolučních gard, což z ní podle armády činilo „legitimní cíl“.
Světová zdravotnická organizace vyzvala Íránce, aby zůstali doma, protože „černý déšť“ padající po útocích na ropná zařízení může způsobit dýchací potíže. Jeden obyvatel Teheránu popsal listu The Guardian město jako „poslední zastávku před peklem“.
Íránská organizace na ochranu lidských práv Human Rights Activists News Agency (HRANA) potvrdila útok na zdravotní centrum v Teheránu, sportovní stadion ve městě Jazd a dvě muzea v Isfahánu. Při americko-izraelské válce proti Íránu bylo zabito nejméně 1245 civilistů včetně 194 dětí. Stanice BBC v úterý potvrdila více než 119 útoků na Írán, přes 56 z nich bylo cílených na Teherán.
Trump v pondělí v rozhovoru pro CBS News řekl, že „válka je téměř u konce“. O několik hodin později Hegseth prohlásil, že válka skončí „podle našeho časového plánu“ a USA nepřestanou, dokud „nepřítel nebude zcela a definitivně poražen“, a slíbil, že v úterý dojde k dosud nejintenzivnějším útokům na Írán.
Generál Dan Caine, předseda Sboru náčelníků štábů USA uvedl, že americké síly zasáhly více než 5000 cílů v Íránu v rámci kampaně zaměřené na zničení íránských balistických raket a dronů, oslabení íránského námořnictva za účelem znovuotevření Hormuzského průlivu a zásah „hlouběji do íránské vojenské a průmyslové základny“.
Íránští představitelé prohlásili, že nepřijmou konec války, dokud neuloží USA a Izraeli bolestivou cenu. Íránský šéf národní bezpečnostní rady Ali Larijani v příspěvku na sociálních médiích uvedl, že „íránský národ se nebojí vašich prázdných hrozeb“, přičemž naznačil, že Írán by mohl zaútočit na samotného Trumpa.
Írán v úterý pokračoval v útocích na státy Perského zálivu a na Izrael, což je součástí jeho strategie způsobit co největší škody vlivným spojencům USA v Perském zálivu a světové ekonomice.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.