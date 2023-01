Vede Babiš, nebo Pavel. Třetina lidí neví, co udělá. Nová fakta

reklama

Ve druhé hodině Partie na CNN Prima News přivítala Terezie Tománková v půli prosince ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL) a stínového ministra práce za ANO Aleše Juchelku.

V úvodu debaty položila Tománková na stůl průzkum agentury STEM, který ukázal, že favoritem voleb je šéf hnutí ANO se ziskem 30,1 procenta hlasů. Na druhém místě se v tomto průzkumu ocitla Danuše Nerudová se ziskem 26,5 procenta hlasů a třetí skončil generál ve výslužbě Petr Pavel s 23 procenty hlasů.

Čtvrtý Pavel Fischer zůstal daleko za první trojicí se ziskem 6,2 procenta.

Průzkum však také ukázal, že 34 procent voličů prozatím není rozhodnuto, komu dají svůj hlas.

Podle Jurečky právě těchto 34 procent lidí může zamíchat kartami.

„V té kampani se může ještě mnohé změnit. Vidíme to i za poslední dny, kdy jsou kandidáti vystavováni různým debatám, dokonce i se žáky základní školy, kde potom se ukáže, že někteří kandidáti nemají základní, elementární, ale ani kulturní znalosti o České republice, a to samozřejmě ti lidé také nějak vnímají. Takže já bych nepředjímal,“ upozornil Jurečka na slabé vystoupení Andreje Babiše před žáky základní školy, kterým nedokázal vyjmenovat ani planety sluneční soustavy, ani nedokázal říct, kde se v Národním divadle nalézá nápis „Národ sobě“ a na co tento nápis odkazuje.

Novější průzkum agentury Median pro MF Dnes ukázal, že se situace zatím nemění. Přibližně třetina voličů ani dnes není pevně rozhodnuta, koho budou volit.

„Celkový závěr je takový, že jsou tady tři kandidáti, jejichž pozice jsou velmi vyrovnané, a nedá se říci, kdo by byl vítězem. Nejvyšší preference má nyní Petr Pavel a Andrej Babiš, rozdíl mezi nimi je na úrovni statistické chyby,“ shrnuje výsledky volebního modelu ředitel agentury Median Přemysl Čech.

Podle tohoto průzkumu by Petr Pavel v prvním kole získal 28,7 procenta hlas. Andrej Babiš by obdržel 28,5 procenta hlasů a třetí Danuše Nerudová by podle aktuálního pohledu na voličské nálady mohla počítat s 25,1 procenta hlasů. Ostatní kandidáti by podle agentury Median nezískali ani 5 procent hlasů. Platí to pro senátory Marka Hilšera, Pavla Fischera i poslance SPD Jaroslava Baštu. Jako poslední by skončil bývalý rektor Univerzity Karlovy, který by neobdržel ani jedno procento hlasů.

Ve srovnání průzkumů obou agentur se zdá, že Nerudové momentálně nepomáhá kauza Mendelovy univerzity z doby, kdy tuto univerzitu vedla. Vyšlo najevo, že za časů Nerudové univerzita produkovala absolventy doktorského studia rychleji, než bývá obvyklé a to i díky pomoci jedné agentury poskytované takové studium za úplatu některým rakouským a německým studentům. Za 25 tisíc eur. Nerudová sice tvrdí, že jako rektorka byla v roli hajného, který přistihl pytláka, ale je otázka, na kolik se voliči s tímto vysvětlením spokojí.

„Myslím si, že to na ni skutečně dopadlo. Jeden z významných motivů, proč ji lidé preferovali, byl, že za sebou nemá žádnou aféru. A to se mohlo změnit,“ prohlásil sociolog Jan Herzmann.

Nerozhodnutí voliči mohou nakonec dát hlas tomu, kdo je přesvědčí svým vystoupením v několika chystaných televizních debatách.

„Vysoké procento nerozhodnutých je přirozené. I v minulých volbách se voličské chování ustálilo na poslední chvíli. Čeká se na debaty a tam si většina voličů udělá názor při vzájemném střetu kandidátů. Ono je vlastně těžké udělat si názor, když ti lidé nebyli spolu konfrontováni a okolo sebe šíří příběhy, které se jim hodí do krámu,“ uvedl politolog Lukáš Jelínek.

Česká televize ve druhé polovině prosince uveřejnila průzkum agentury Kantar CZ, podle něhož je Danuše Nerudová favoritkou volby a to se ziskem 27 procent. Druhý a třetí Andrej Babiš (ANO) a Petr Pavel by získali 26,5 procenta.

Agentury sbíraly data mezi 5. a 14. prosincem a ptaly se 1243 občanů.

Data také ukazují, že ve druhém kole by Babiš prohrál jak s Danuší Nerudovou, tak s generálem ve výslužbě Petrem Pavlem. Pavel by ve střetu s Babišem získal 56 procent hlasů a Danuše Nerudová podle agentury dokonce 60 procent.

Pokud by Babiš do druhého kola vůbec nepostoupil a druhé kolo proběhlo mezi Nerudovou a Pavlem, Nerudová by Pavla porazila se ziskem 54 procent.

