Veleba: Jde do tuhého, to Pavlův vous nezakryje. Babiš musí obstát

Tak přátelé, událo se toho od mého posledního Pohledu opravdu hodně. A tak bych dnes rád glosoval hlavní události naší politické scény. Jako první vidím trvající roztržku mezi vládou a Pražským hradem, respektive prezidentem, která vyvrcholila zrušením pondělní schůzky nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. To se stalo v historii naší země poprvé a jsme evropský unikát. Hlavním důvodem vedle dlouhého zasedání vlády bude návrh společné deklarace, kterou připravil Hrad a chtěl zřejmě postavit premiéra, který nebyl informován, před hotovou věc. Lze se domnívat, že se vše týkalo další eskalace, pomoci, války na Ukrajině. Za tohoto způsobu komunikace s vládou se nedivím, že schůzka zkrachovala. V našich dějinách takovéto fiasko a krach nemá obdoby.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Karlův most s ukrajinskou vlajkou…
Druhou glosu věnuji další bezprecedentní události, a sice sobotní akci desítek Ukrajinců, kteří pokryli pražský Karlův most ukrajinskou vlajkou. Karlův most je jeden ze symbolů naší země a určitě nemá sloužit jako symbol jedné ze stran válečného konfliktu dvou slovanských národů. Tím jsem si jist. Nakonec, když sáhnu do historie, tak nikde v Evropě podobný způsob protestu a upozornění veřejnosti na válku nebyl použit. Domnívám se, že kdyby použit byl, tak hned v zárodku by po zákroku bezpečnostních složek skončil.
Výměna velvyslanců? Toto se ještě v historii nestalo…
Třetí moje glosa – vláda stopla velkou výměnu velvyslanců prezidentem Pavlem a vládou Petra Fialy, těsně před skončením jeho mandátu. Je to v české historii poprvé a kdyby to Babišova vláda neudělala, jednala by proti zájmům České republiky.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Pozor, jedná se o největší českou zahraničněpolitickou akci tohoto roku, kdy nastoupila nová vláda, ale ta stará, končící, s podporou prezidenta na desítkách míst po světě chtěla mít své diplomaty. Své diplomaty, rovná se priority odlišné od nové vlády. Pro představu o jak velkou akci šlo, tak noví velvyslanci měli být v Adis Abebě (Etiopie), Baku (Ázerbájdžán), Duhá (Katar), Dillí (Indie), Limě (Peru), Lisabonu (Portugalsko), Podgorici (Černá Hora), Římě (Itálie), Sandiagu de Chile (Chile), Skopjí (Severní Makedonie), Washingtonu (USA), Hanoji (Vietnam) a dále stálé mise v Paříži, Ženevě a v New Yorku. A vrchol nakonec – prezident toto množství výměn velvyslanců podepsal, aniž by byl s aktem minulým premiérem seznámen, či aniž by proběhla jakákoliv konzultace. Toto se ještě v historii nestalo.
Jak to bude srozumitelné pro pana prezidenta Pavla?
Dalo by se shrnout. Vláda Andreje Babiše nyní navrhne diplomaty (velvyslance), kteří budou vybráni znovu a to ti, kteří budou šířit ve všech zemích novou politiku nové české vlády Andreje Babiše.
Ing. Andrej Babiš
To je srozumitelné, ale je otázka, jak to bude srozumitelné pro pana prezidenta Pavla. Jde o zásadní záležitost prezentace České republiky v celém světě a nejde vzniklou disharmonii zakrýt pod úsměvy a pečlivě střiženým bílým vousem. Tentokrát půjde do tuhého a já věřím, že premiér v této šachové partii obstojí.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.