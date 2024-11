Veleba: Mléka vyrábějte polovinu, Češi. Nařízení EU

Vážení a milí čtenáři Parlamentních listů, blíží se konec roku a začíná vrcholit předvolební souboj parlamentních voleb 2025. Babišovo Hnutí ANO v současných předvolebních průzkumech doslova drtí vládní čtyřkoalici Petra Fialy (37 % : 21 %) a současně roste formace STAČILO! s nejvýraznější osobností Kateřinou Konečnou z KSČM. My zemědělci se musíme pečlivě připravit a volit toho, kdo vezme české zemědělství vážně, zastaví současný propad výroby a soběstačnosti potravin a nastoupí cestu stabilizace a rozvoje. To je třeba jasně stanovit a postupně vrátit české zemědělství tam, kam v tomto středoevropském prostoru dlouhodobě patří. A sice mezi špičkové agrární soustavy, které ač výměrou malé, udávaly okolnímu světu směr. Dodám příklad chovu mléčných krav, kde jsme se užitkovostí, průměrnou dojivostí na krávu 12 000 litrů vyšplhali na páté místo na světě.



Program zeleného údělu? Nejen vepřové maso dovážet stovky i tisíce kilometrů…



Dnes musíme 5,5 % orné půdy ponechat ladem, abychom naplnili program zeleného údělu a mléko, mléčné výrobky a stejně tak vepřové maso dovážet stovky i tisíce kilometrů z Evropy i kontinentů mimo. Například z Jižní Ameriky nebo Afriky. Člověk nemusí být zemědělec, aby viděl nesmyslnost takové politiky, a pokud z oboru je a opatří si konkrétní čísla, pak je mu nedobře a je opravdu tragédie, že mezi takové lidi nepatří ministr zemědělství Marek Výborný, vzděláním teolog. Ale pozor, nemám nic proti teologii a křesťanské víře, leč obávám se, že toto opravdu není vzdělání pro ministra zemědělství. Nakonec, ve svém posledním Pohledu selským rozumem jsem psal o tom, že se organizátorům Manažerského fóra zemědělců, potravinářů a venkova s velkým úsilím podařilo zajistit účast ministra Výborného a že bude možnost s ním na rautu osobně promluvit a vysvětlit mu třeba, co přinese od podzimu 2025 erozní vyhláška (zásadní zdražení výroby). No a co se nestalo, pan ministr na akci nepřijel! Takže pan Výborný není dobrý ministr zemědělství a českému zemědělství a potažmo zpracovatelství a spotřebitelům, občanům, škodí. Jsem si vědom, co zde píši, ale nemohu jinak. I KDU-ČSL má ve svých řadách politiky odborníky, kteří by zemědělství vedli jinak a bylo by dobré se v diskusi pod článkem speciálně k tomuto vyjádřit. Nemůžeme přece čekat, až padne takový obor, ve kterém jsme mezinárodní špička. Jsem si jist, že musíme mít určitou sebereflexi a tu, když je potřeba, tak v plné míře uplatnit.



Čísla předvolebního průzkumu… A premiér Fiala chce vyhrát volby…



Ale abych to mléko dokončil, tak podle Zeleného údělu bychom měli v takovéto politice dál pokračovat a snížit jeho produkci o 50 %. Stejně jako takoví Holanďané. Jenomže oni mají dnes z našeho pohledu extrémní produkci, třiapůlkrát na hektar orné půdy vyšší, než máme my a přitom jak už jsem uvedl v množství nadojeného mléka na jednu krávu patříme ke světové špičce. Mně osobně se to těžko píše – nechápu kam nás chtějí bruselští mocipáni dostat a nerozumím odevzdanému klidu Agrární komory. Znovu a znovu tvrdím, že takové potlačování produkčního českého zemědělství nic dobrého nepřinese a příští rok přijdou otřesy a s nimi nové tváře. Jsem si vědom, co říkám, ale jiný vývoj není možný. Nakonec, poslední předvolební průzkum agentury KANTAR ze soboty minulého týdne vyznívá drtivě pro hnutí ANO Andreje Babiše – 37 %! Druhá čtyřkoalice SPOLU má 21 % a třetí STAN 12 %, do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti. Přitom z koalice SPOLU jediná ODS by překročila hranici vstupu, má 15 %. To jsou poslední čísla renomované agentury a proti nim stojí premiér Fiala, který chce vyhrát volby. Co na to říct? Těžko to všechno brát vážně, a tak mně pro počínání premiéra Fialy napadá vypůjčit si název z oblíbeného zábavného pořadu tehdejší Československé televize – Kabaret U dobré pohody. Vznikal v letech 1973 až 1980 a měl 30 dílů. Obávám se tedy, že to už pan premiér nestihne.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



17. listopad… pískání na Národní a rozklad naší společnosti



Obdobný výsledek volebních preferencí vykazuje další, známější agentura STEM, který provedla pro CNN Prima News. Je následující: ANO – 33,7 procenta hlasů, koalice Spolu – 21,1 procenta. A pozor, do sněmovny by se dostaly ještě čtyři politické strany – SPD s 8,9 procenta, STAN má 8,4 procenta, Piráti 5,9 procenta a komunisté už 5,5 procenta. Před branami sněmovny jsou Motoristé s 4,1 procenta. Řekl bych, že výsledky renomované agentury STEM odpovídají náladám obyvatel České republiky, které rovněž v rámci volebních preferencí agentura zjišťovala. Jsou neradostné, 51 procent lidí má názor, že se Česká republika nevyvíjí dobře oproti pouhým 17 procentům, že je vše v pořádku a jdeme správným směrem. Vzato sociologickým pohledem, tak čísla svědčí o rozkladu naší společnosti. Pro mne, který vedle profesního zemědělského vzdělání (zemědělský inženýr) sociologii na tehdejší filozofické fakultě brněnské univerzity J. E. Purkyně v Brně dálkově vystudoval, je stav v naší společnosti zlý a neudržitelný. Třicátépáté výročí sametové revoluce a na Národní třídě v Praze v místě, kde začala, jsou nejvyšší političtí představitelé státu prezident republiky, předseda vlády, předseda Senátu, Poslanecké sněmovny, předseda vedoucí opoziční strany vypískáni. Tak to je opravdu síla, která nemá obdoby. Měli bychom se připravit na volby a představit voličům kvalifikované odborníky, kteří změní agrární politiku tak, abychom nastoupili cestu potravinové soběstačnosti, vytěsnili dovozy a plně využili to nejcennější, co v naší zemi máme, českou půdu.



Jan Veleba



exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019