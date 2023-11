Veleba: Tímhle že srazíte ceny?! Odstupte, ministře Výborný

reklama

„Není lidu římského“ – zhodnotil císař Nero (vládl 15. 12. 37–9. 6. 68 našeho letopočtu), když jel liduprázdnými ulicemi Říma. Lidu bylo, ale při spatření císařského průvodu se zavírali do svých domovů.

Není premiéra českého – se nabízí parafráze po Fialově fiasku v Africe, které mu připravil Černínský palác a krátce nato „nutelloví poradci“, kteří Fialu vyslali na kontrolní nákup potravin do Bavorska.

A já, Jan Veleba, jenž jsem spolu s Ivanem Vyskočilem založil nezávislou platformu KLUB 2019 a do politiky a svého oboru, kterým je zemědělství, vidím a mohu se podívat i pohledem sociologa, se ptám: Je ministra zemědělství českého? K čemu je „politický výtlak“ Marka Výborného, jak ho po předchozím poděkování odstoupivšímu škůdci Nekulovi přivítal prezident Agrární komory Jan Doležal? Proč si Marek Výborný, zemědělstvím nepolíbený, vzal v této době na svoje bedra tak těžký resort, o kterém neví absolutně nic? Aby měl v životopise ministerskou funkci nebo aby pokračoval v politice „Antibabiš“? Nebo snad aby pokračoval v tažení proti zemědělským podnikům, které něco dělají, mají srovnatelné výsledky se světovou špičkou (dojivost krav, přírůstky prasat, býků, snůška slepic, hektarové výnosy atd.) a zvyšoval závislost na dovozech potravin?

Těch otázek, které je třeba klást ministru Výbornému, může být bezpočet. Například k aplikaci chemických přípravků, kde jsme rovněž světová špička – máme suverénně nejnižší spotřebu účinné látky na hektar, 1,79 kg. Je velmi zvláštní, že běžný spotřebitel, občan, nedostane tyto informace a je krmen bludy a lžemi o českém zemědělství na straně jedné a zamlčováním pravdy o kvalitě potravin, které dovážíme za vyslovené podpory premiéra Fialy z Ukrajiny, na straně druhé.

Anketa Je srovnání Petra Fialy s Milošem Jakešem přehnané? Je 3% Není 94% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 14683 lidí

Vynikající vystoupení, které by si měl poslechnout každý občan, kterému záleží na naší zemi a jejích plodech, měl minulý týden 7. listopadu na Mendelově univerzitě v Brně kolega Ing. Zdeněk Jandejsek, exprezident Agrární komory ČR a přední podnikatel v zemědělství a potravinářství. Takovou kvalitu člověk slyší jenom výjimečně, a proto než bych znovu a znovu vypisoval čísla, která svědčí o úpadku produkce našeho zemědělství, který řídí nikým nevolení, a tudíž nikomu zodpovědní úředníci z Bruselu, bude lepší, srozumitelnější a názornější si Zdeňka Jandejska poslechnout a podívat se obrazem od 21.10 minuty na setkání Československé společnosti pro moderní zemědělství: https://www.youtube.com/watch?v=4dUb54lktI8

Dostane se vám informací a faktů, o kterých nikde, ani ve veřejnoprávních médiích, včetně rozhlasu a televize, neuslyšíte, neuvidíte a ministr KDU-ČSL Marek Výborný o mnohých faktech a souvislostech nemá tušení. Opravdu stojí za to, si těch pár minut pustit.

Výborný? Začíná dohánět Fialu. A porovnání s Jakešem…

Pan ministr zemědělství Výborný by měl z funkce, na kterou evidentně nemá, odstoupit. O tom jsem přesvědčen a doporučil bych mu, aby svůj politický výtlak, který naopak evidentně má, uplatnil v čistě politické funkci, kde by to lidovcům pomohlo. Současné dvě, tři procenta volebních preferencí KDU-ČSL totiž mohou být luxusem, pokud ministr Výborný doministruje na Těšnově do konce. Začíná už totiž dohánět úroveň premiéra Fialy a jeho objevů na nákupech v Německu, po nichž je srovnáván s Miloušem Jakešem. Jde na to ale jinak než pan premiér, jak pravil v posledním pořadu Otázky Václava Moravce 12. listopadu. Považte, jako řešení cen potravin, které nám nutí zahraniční obchodní řetězce, tak český ministr zemědělství Marek Výborný připraví lidem do mobilu aplikaci, která by měla spotřebitelům pomoct se v cenách potravin u těchto řetězců na území ČR zorientovat! A tu aplikaci, kterou opíše z Řecka, to je další pecka, máme mít snad za půl roku.

Fotogalerie: - Společně k cenám energií

Co k tomu dodat? Snad jenom to, že si pan Výborný plete práci ministra s prací vedoucího marketingové agentury. To všechno v době, kdy se očekává pokles výroby potravin v EU o 12 % – dle dopadové studie ministerstva zemědělství USA po aplikaci zeleného údělu. EU se dopadovou studií nezabývala, ta jenom z Bruselu vysílá zelené příkazy a naše vláda je ochotně a aktivně plní.

Ministr by měl odstoupit. Vezměme si příklad od Slováků, Maďarů…

Sečteno a podtrženo, situace v potravinové bezpečnosti České republiky je vážná a současná vláda amatérů ji neumí, vyjma aktivistických gest, nijak řešit. Nastal čas položit otázku co dělat, kdo se chopí řešení a na tu otázku odpovědět. Považuji za svou povinnost předložit svoji odpověď a doporučení, bez ohledu na to, co tomu kdo řekne, zda na mě bude vyslána Dozorčí rada Agrární komory ČR atd.

Ale k věci:

– Ministr zemědělství Marek Výborný by měl odstoupit a na jeho místo přijít konečně někdo, kdo o zemědělství něco ví, kdo má za sebou výsledky, něco dokázal a hájí české barvy.

– Příklad si může vzít od Poláků, Slováků, Maďarů nebo Bulharů, kteří prosazují svoje národní zájmy a pracují pro své občany.

– Řešení by se měla ujmout největší stavovská organizace, tedy Agrární komora ČR. Mám na mysli řešení iniciovat, což je role prezidenta a viceprezidentů (je jich 6), čili Prezídia AK ČR.

Když užívám termíny „by měl“, „by se měla“, pak musím jasně říct, že během několika měsíců, podle mě, se situace posune. Ceny potravin spolu s dalšími náklady totiž po novém roce dál porostou a blbá nálada dospěje do bodu zlomu. Jakého, to si každý, kdo si zachoval zdravý rozum, snadno domyslí.

Závěrem mně dovolte citovat úvodní verše básně Země živitelka od člověka, který prožil 2. světovou válku, období poválečné, padesátá léta až po Pražské jaro, listopad 1989 a novou dobu až po dnešní dny:

„Naše republika není nijak veliká,

že je země živitelkou, lidem nějak uniká!

Starat se o pole, louky, skot, to nás všechny živí!

Byli jsme soběstační v potravinách, proč se tomu někdo diví?“



Jan Veleba

exprezident Agrární komory ČR, sociolog a člen Klubu 2019



Psali jsme: To o Palestincích nevíte. Chování, zrada, údajná bída. David Bohbot hlásí z Izraele Premiér „prohlašuje“ a lidé budou za tři měsíce překvapeni. A dost! Šlachta a Šmarda proti Fialovi Na státní svátek budou manifestovat také lékaři a další odborníci na zdravotní péči Tam útočí, tady útočí, tam taky. Proč? Už se ví, co chtějí Rusové Ukrajině provést

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama