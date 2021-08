Velečučkař Koudelka. Šílenec s panslovanským dějepisem a medailí od CIA. Vyoral natřel i další drzé pazgřivce

reklama

Anketa Mají Piráti kvalitní program pro seniory? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8058 lidí

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch si s manželkou vyrazil na filmový festival do Karlových Varů. Páteční zahájení v hlavním sále hotelu Thermal nemělo chybu – tedy až na to, že si ministr i jeho manželka zapomněli respirátory. To po něm však vyžaduje nařízení „jeho“ Ministerstva zdravotnictví. Jak si to vysvětlujete? Politováníhodné nedopatření?

Stejně jako od samého začátku. Kdyby šlo o sebeméně nebezpečnou nemoc a nikoliv o PR virus, který zcela vymýtil chřipku, tak mozkoví a charakteroví mrzáci a „slušní“ sběratelé veškerých funkcí typu Vojtěcha budou s hnědkou na trenkách zalezlí v podzemních krytech a chodit ve skafandrech jako první. Evidentně tahle loutka z Aspen Institutu navzdory totalitním nařízením, které dlouhodobě prosazuje, dává veřejnosti najevo, že on je rovnější, on přece může. Bohorovnost, troufalost a drzost těchto pazgřivců, kteří ve světle covidu vylezli z nor a děr na světlo světa, je neuvěřitelná. Anketa Chcete, aby byl Babiš premiérem až do roku 2025? Ano 78% Ne 20% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8789 lidí

Někdejší europoslankyně Jana Hybášková havarovala v noci z pondělí na úterý v Praze takovým způsobem, že svůj vůz převrátila na bok. Video, pořízené pohotovým novinářem z Aktu.cz, dokládá, že Hybášková se na místě hádala se zasahujícími policisty. Podle dostupných informací také nadýchala zhruba 1,5 promile alkoholu. Je podle vás takové chování v souladu s funkcí zvláštní zmocněnkyně ministra zahraničí pro podporu Čechů do institucí EU a mezinárodních organizací, kterou v současné době vykonává? Jak by měl ministr Kulhánek zareagovat?

Zcela jistě nejde o chování hodné české zvláštní zmocněnkyně ministra zahraničí. Ačkoliv chápu, že pod ministrem koktálkem e-e-e Kulhánkem asi člověk musí trochu pít, aby to dával, tak by měl přijít adekvátní postih. Myslím, že na místě je i odchod z funkce.

Psali jsme: A je zle. Kulhánek: Řízení v opilosti je nepřijatelné VIDEO „Madam, vraťte se ke kolegům! Hned!“ Strkačka s policií. Prominentka Hybášková, žena Ivana Gabala, udělala scénu po bouračce Trpím se Syřany, mám slzy v očích. Hlavní viník je diktátor Asad. Jana Hybášková vysvětlila divákům ČT, jak číst syrský konflikt Mísa, ve které shnilo maso, a pak zčervivělo. My jsme ji otevřeli a červi se nám všude rozlezli. V Knihovně Václava Havla padla upřímná slova o naší bezpečnosti

Jak se stavíte k informaci prezidenta Miloše Zemana, že šéf BIS Michal Koudelka nechal odposlouchávat jeho spolupracovníky, a tím pádem i jeho samotného?

Jako k informaci řečené jedním z těch našich významnějších politiků. Že zpravodajské služby mohou odposlouchávat prakticky kdekoho, je myslím jasné školačce v první třídě zvláštní školy. Že je velečučkař Koudelka ověnčený medailí CIA za spolupráci, čtěte poslušnost, šílenec, potvrdil u akcí Vrbětice, Ricin, panslovanský dějepis, novičok a tak dále a tak dále. Zda však BIS činila, co tvrdí prezident, je třeba dokázat. A pakliže tak činila, má dle mého možnost poskytnout důvody takového jednání. Odposlech prezidentova okolí rozhodně není úplně košer, ale jsou-li k tomu pádné důvody...

Považujete nejbližší okolí prezidenta Zemana za problematické?

Nevím, zda problematické je to správné slovo. Nicméně je fakt, že některé osoby z blízkosti prezidenta Zemana mi úplně nevoní. Ale každý prezident má nezpochybnitelné právo na to, si své okolí vybírat.

Psali jsme: Zeman měl mylné informace, udeřil Babišův kontrolor BIS

Zeptám se vás na jedno jméno – Matěj Stropnický. Nedávno se i coby pouhý poradce ministryně Maláčové dostal do médií, když společně provedli kontroverzní inspekci v jisté soukromé firmě, nyní pro změnu vytáhl do boje proti opozičním politikům Bartošovi a Pekarové Adamové, kteří se nestaví příliš vřele k tomu, aby stát nadále vlastnil Budějovický Budvar. „Nikdy se privatizovat nebude,“ vzkázal jim Stropnický na videu. Odhlédněme od názorových odchylek, zajímá mě, zda je podle vás Stropnický člověkem, jehož tah na branku, schopnost získat si pozornost a šokovat může ČSSD ve volbách zachránit…

Nemyslím si, že by Matěj Stropnický mohl někoho, ne tak ČSSD, zachránit. Jakkoliv je mi řada jeho názorů od doby, kdy žije na zámku, docela blízká, tak je to pro mě pořád druhořadý politik. Třeba se pletu. Ale už jen to, že se někdo sníží k tomu být poradcem něčeho tak lidsky nepěkného, jako je Maláčová, hovoří mnohé. Před posledními volbami, kterých se účastnil, vytáhl jako poslední trumf coming out. Pokud má pomáhat do voleb ČSSD, jsem zvědav, co vytáhne tentokrát.

V Afghánistánu pokračuje evakuace z kábulského letiště. Západní síly mají čas do 31. srpna, je přitom mnoho zemí, které ještě, na rozdíl od Česka, ze země své lidi nedokázaly odvézt. Vysoká komisařka OSN Michelle Bachelet oznámila, že má věrohodné zprávy o popravách civilistů a porušování ženských práv ze strany Tálibánu. Okolo letiště se navíc střílí, do přestřelek měly být zapojeny už i západní síly. Myslíte si, že evakuace bude 31. srpna zdárně ukončena, nebo že vše ještě může dopadnout mnohem hůře?

Těžko soudit. Situace mi připomíná eskalovaný chaos, který má znepřehlednit situaci, podobně jako je to u nám známého covidu. V Afghánistánu se může stát prakticky cokoliv. Pochybuji však, že by v tom, co se tam teď děje, neměli američtí okupanti smočené prsty.

Německá kancléřka Angela Merkelová na Ukrajině oznámila, že EU do 25 let výrazně omezí, nebo dokonce zcela zastaví svou spotřebu ruského plynu v souladu s tím, jak se budou naplňovat snahy o klimatickou neutralitu členských států. Skutečně si myslíte, že to bude tak hladké a že EU bude za 25 let prosta problémů s nedostatkem energií, nebo s jejich vysokými cenami?

Rozhodně to nebude tak hladké. Jde o další z líbivých a rádoby mesiášských a vizionářských prohlášení některého z evropskounijních rádoby politiků. Vzhledem k odklonu od jádra budou mít Němci už tak problémů až až, ne tak, pokud významně omezí nebo zastaví spotřebu ruského plynu. Pak by ani úplně nedávala smysl stavba plynovodu Nord Stream 2. Ale třeba ví Merkel něco více než my a existuje nějaká jiná technologie na výrobu energie.

Šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus obvinil bohaté státy z vytváření vakcinační nerovnosti. Hromadí vakcíny a plánují svým obyvatelům aplikovat třetí a další dávky, zatímco pro africké státy nezbývají očkovací látky ani na začátek vakcinace. Proočkovanost tam jen 2 %. Má podle vás pravdu? Co by měly udělat třeba evropské státy?

Nevím, zda má pravdu. Ať si klidně vezme veškeré včeličky a opíchá své africké lidičky. Samozřejmě, že takzvaný Západ bude na onen východ a jih pohlížet neustále a vždy jako na občany druhé kategorie a bude ho tak brát i z pohledu jakýchkoliv potřeb. Na druhou stranu africké státy mají možnost si ony vakcínky, které macht frei, jak říká třeba pochybný statistik Ladislav Dušek, koupit.

Psali jsme: „Zapomněli“ Američané „dojednané“ materiály a arzenál, kterých se zmocnil Tálibán? Za co? Nebezpečné úvahy Tomáše Vyorala Babiš a mrtvoly – zpráva pro Milion chvilek. „Co kdyby se zamysleli?“ říká Tomáš Vyoral Paní Bohdalová má pravdu. A rasismus na Spartě? Vyoral volá psychiatra „Impotentní muž oplodnil ženu, která bere antikoncepci!“ Kauza olympijský „covid-doktor“ jinak. Komentátor Vyoral přidává souvislosti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.