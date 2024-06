Velká prezidentská debata: Zločinec, ukazoval Biden na pódiu. A pak ho Trump šokoval

Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 1% Ne 94% Částečně 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13115 lidí

Debata mezi Trumpem a Bidenem započala ekonomickými tématy, jelikož právě ty američtí voliči dle stanice CNN považují za vůbec nejdůležitější. Stanice připomenula, že zatímco prezident Joe Biden voličům tvrdí, že je ekonomika během jeho prezidentského období na vzestupu a že se jí sotva kdy dařilo lépe, z pohledu bývalého prezidenta Donalda Trumpa se „ekonomika hroutí“ a je v naprostém chaosu.



Nosným bodem se pak stalo téma růstu cen. Biden vyšší inflaci vysvětloval složitou situací spojenou s pandemií covidu-19, válkou a také kroky na podporu zaměstnanosti. Zemi dle něj „přebíral ve stavu chaosu“ a jeho administrativa „udělala velký krok kupředu“. „Vytvořili jsme 15 000 nových pracovních míst… máme 800 000 nových pracovních míst ve výrobě,“ jmenoval Biden s tím, že „je toho ještě hodně, co je třeba udělat“. „Pracující třída má stále problémy,“ konstatoval.



Trump reagoval s prohlášením, že za něj USA byly „nejlepší ekonomikou na světě“, kterou „všichni kopírovali“ a jmenoval, že za jeho prezidentství se dařilo i akciovým trhů, které na tom byly v době konce jeho mandátu i přes koronavirovou krizi lépe, než před jejím začátkem. „Nedělá dobrou práci a inflace naši zemi zabíjí. Absolutně nás to zabíjí,“ strefil se poté do Bidena.

Biden se na to obořil na Trumpa s kritikou jeho daňových škrtů a velkých deficitů a jmenoval, že za prezidentství Trumpa mělo být poprvé od dob Hoovera vytvořeno méně pracovních míst, než kolik jich bylo před začátkem jeho mandátu. „Když byl prezidentem, tak byli stále zabíjeni lidé v Afghánistánu – nic s tím nedělal,“ přešel poté náhle Biden z ekonomiky do Afghánistánu a tvrdil, že je prvním prezidentem, během jehož prezidentství v této dekádě neumírají americké jednotky po světě.



„Jediné, v čem měl pravdu, je, že jsem udělal největší daňový škrt v historii,“ vzkázal na Bidenova slova Trump. Pracovní místa v USA dle něj po propadu opět začaly růst a nyní si za to právě současný prezident „bere kredit“. „Utráceli prachy, jako kdyby nevěděli, co dělají – a oni zřejmě nevědí, co dělají. Pravděpodobně je to nejhorší administrativa v historii,“ opřel se do současné vlády.



K tomu, že v době, kdy Biden nastoupil do úřadu v roce 2021, byla inflace měřená indexem spotřebitelských cen v USA na úrovni 1,4 % a do června 2022 se vyšplhala na 9 %, což je pro Spojené státy nejvyšší míra inflace za posledních 40 let, Trump poznamenal, že toto dění jde za Bidenem, jenž po něm zdědil „téměř nulovou inflaci“.

K otázce zavedení 10% cel na zboží dovážené do USA pak tvrdil, že takováto ochranářská politika ceny nezvýší, ale donutí země, které USA „roky obíraly“, jako je Čína, aby zemi „platili hodně peněz“ a zareagoval i na Bidenovo prohlášení o Afghánistánu. Z toho se dle Trumpa Američané začali stahovat už za něj, avšak spořádaně a silní, načež stažení za Bidena měl být „nejtrapnější den“ v historii USA.



„Už si nás jako země neváží, nerespektují naše vedení,“ řekl dále Trump o Bidenově prezidentství s tím, že USA už jsou „jako země třetího světa“. „Po celém světě už nejsme respektováni jako země. Nerespektují naše vedení. Spojené státy už nerespektují,“ zmínil.

Biden se krátce na to opět vytasil s kritikou Trumpova deficitu a tvrdil, že pokud by se namísto daňových škrtů zvýšily daně miliardářům, zbylo by více státu pro přerozdělování a poté se nemohl rozpomenout na správná slova. „Mohli bychom udělat věci, které jsou třeba udělat: Childcare, Medicare, Eldercare…“ začal jmenovat a pak přestal nacházet slova. „Zajistili bychom, že by každý vydělávající člověk měl nárok na to…, čeho jsem nebyl schopen... S covidem. Omlouvám se. Vypořádávat se… Musíme udělat… ehm… podívejte se… Pokud… Kdybychom konečně… Porazili jsme Medicare,“ zaznělo od Bidena.







Trump navázal, že Bidenem jmenované programy zdravotní péče a sociální podpory nemají dostatek financí, jelikož je namísto Američanů čerpají ilegální migranti. „Porazil Medicare, ubil ho k smrti,“ vpálil přímo na Bidenova slova. „Nejsme už respektovaní. Nemají nás rádi. Dáváme jim všechno, co chtějí a oni si myslí, že jsem blbí. Myslí si o nás, že jsme blbci,“ pravil, co si o Američanech za Bidena mají myslet v cizině.



Následovalo téma potratů. Trump prohlásil, že v případě zvolení nebude blokovat potratové pilulky a upřesnil, že mu vadí možnost potratů u dětí těsně před narozením. „Demokraté jsou ochotní provádět potraty v 8. či v 9. měsíci těhotenství, dokonce zabíjet děti po narození,“ hlásal. Biden tato slova označil za „směšná“ a zmínil, že by pravidla týkající se potratů měla být stejná na celonárodní úrovni, aby ženy nemusely kvůli potratům jezdit do sousedního státu. Varoval, že kvůli změnám v potratové politice jsou ohroženy životy žen.

„Otevřel hranice a zabijáci přicházejí do naší země. Znásilňují a zabíjejí ženy,“ reagoval na něj Trump. „Už nemáme hranice… Přicházejí sem a zabíjí naše občany,“ navázal s kritikou otevřených hranic a ilegální migrace. „Žijí si v luxusních hotelech v New Yorku a na dalších místech,“ poukázal též, kam jsou migranti umísťováni s tím, že američtí veteráni jsou mezitím na ulicích. „Udělali jsme pro veterány toho tolik, jako nikdo v historii,“ ohradil se proti tomu současný americký prezident.



„Zabíjejí naše lidi v New Yorku, Kalifornii a ve všech státech unie, protože už nemáme hranice,“ prohlašoval exprezident.



Následovalo téma zahraniční politiky a války na Ukrajině. „Pokud bychom měli skutečného prezidenta, prezidenta, který by byl respektovaný Putinem, tak by nikdy na Ukrajinu nevtrhl,“ započal Trump.

Čísla obětí války na Ukrajině jsou dle něj dvojnásobná, než o kolika se píše a Biden s konfliktem nic nedělá, aby to zastavil. „Myslím si, že Rusko k útoku povzbudil. Řeknu vám, co se stalo: (Biden) byl tak špatný v Afghánistánu – tak hrozný, byl to nejtrapnější moment v historii naší země – že když to Putin sledoval, tak spatřil inkompetenci. (Biden) za to měl vyházet generály, ale žádný odpovědný generál nebyl vyhozen,“ započal exprezident Trump.



Mínil, že za jeho prezidentského období by si Putin Ukrajinu napadnout nedovolil, stejně jako by si nedovolili palestinští teroristé z Hamásu zaútočit na Izrael. Právě Hamásu dle Trumpa za jeho období vysychaly penězovody. „Neměli peníze. Neměli peníze na teror,“ prohlásil.







„Větší kecy jsem neslyšel za celý svůj život,“ započal se bránit Biden a Trumpa kritizoval, že se nedostatečně postavil Íránu. „(Putin) chtěl dobýt Kyjev za pět dní, protože byl součástí starého Sovětského svazu... to se mu nevydařilo, ztratili tisíce vojáků, 500 tisíc vojáků,“ řekl.

Trump se poté pozastavil nad objemem peněz pro Ukrajinu. „Pokaždé, když k nám přijede Zelenskyj, tak odejde s 60 miliony dolarů, je nejlepší obchodník na světě,“ poznačil s tím, že to ukrajinskému prezidentovi nikterak nevyčítá, ale chce tím, poukázat na náklady války. „Tahle válka nikdy neměla začít,“ uvedl a zopakoval, že chce válku na Ukrajině ukončit ještě před tím, než by po svém zvolení usedl do úřadu.



Biden odvětil, že je Putin válečný zločinec a „chce celou Ukrajinu, ne jen část“. „A myslíte, že se pak zastaví, když ji dostane? Co myslíte, že se stane s Polskem, s Běloruskem? Všechny ty peníze, které Ukrajině dáváme, jsou ve zbraních, které vyrábíme tady ve Spojených státech. A naši partneři v NATO dávají tolik financování, jako jsme dali my,“ pronesl.





Na otázku týkající se útoku na Kapitol Trump odpověděl vyhýbavě s tím, že 6. ledna 2021, nebyly otevřené hranice, ekonomické problémy či energetická krize. Biden pak poukázal na Trumpovy soudy a nazval jej „odsouzeným kriminálníkem“. „Jediný odsouzený zločinec je ten, který teď stojí se mnou na pódiu,“ reagoval Biden v moment, kdy mu naopak Trump připomenul kauzy spojené s jeho synem Hunterem.

„Pomyslete na zločiny, ze kterých jste stále obviněn, a pomyslete na všechny ty občanskoprávní sankce, které máte, kolik miliard dolarů… a občanskoprávní sankce? Za obtěžování ženy na veřejnosti za celou řadu věcí… za sex s pornohvězdou… když byla vaše žena těhotná? O čem byste mluvil? Máte morálku pouliční kočky,“ spustil na Trumpa Biden.



Padla též otázka podpory černošských voličů. Biden řekl, že se nediví černošským Američanům, že jsou zklamáni pokrokem, kterého bylo dosaženo za jeho vlády, ale upozornil na historické úspěchy v oblasti zaměstnanosti, odpouštění půjček a dalších opatření, kterých bylo dosaženo během posledních čtyř let. Trump pak v reakci připomněl, že Biden na počátku své politické kariéry označil černošské zločince za „superpredátory“. „To, co udělal černé populaci, je hrozné. Včetně faktu, že je nazýval superpredátory... Na to se nedá zapomenout,“ tvrdil Trump, což Bidena viditelně šokovalo.







Následovalo pření kandidátů o rozpoutání světové války. Bidena pak v závěru debaty Trump napomenul také se slovy, že tlačí svět ke 3. světové válce. „Kim Čong-un, Si Ťin-pching, Vladimir Putin – nikdo ho nerespektuje,“ řekl Trump o současném americkém prezidentovi. Jestli někdo 3. světovou válku rozpoutává, pak to naopak dle mínění Bidena bude Trump.