Velké nic? Předala něco BIS? „Ruský vliv“ v Německu se rozpadá

Poslanec Evropského parlamentu Maximilian Krah, kandidát Alternativy pro Německo (AfD) v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, se ocitl v hledáčku americké FBI. Stalo se tak již v prosinci 2023 pro jeho možné vazby na Ruskou federaci. Krah byl v prosinci loňského roku v USA a když chtěl zemi opustit, FBI ho zadržela a vyslechla. Ve svém podcastu o kauze opozičního europoslance informuje německý zpravodajský pořad Tagesschau.

„FBI vyslýchala Kraha ohledně jeho kontaktů s proruským aktivistou Olegem Vološinem,“ zaznělo v podcastu pořadu Tagesschau.

Zprávy magazínu Der Spiegel a veřejnoprávní ZDF naznačují, že Krah mohl dostat peníze. Vološin prý patří mezi důvěrníky ruského prezidenta Vladimira Putina. Politik AfD však popírá, že by dostával od Vološina peníze. „Nikdy jsem od pana Vološina nepřijal jediný cent,“ zdůraznil Krah. Tagesschau upozornil, že úvahy o předávání peněz jsou zatím jen spekulace, pro které chybí důkazy.

Na druhé straně existují důkazy o propojení Vološina s Krahem.

„Krah se například zúčastnil plesu v opeře s Vološinem a byl hostem jeho narozeninové oslavy,“ upozornil Tagesschau.

Opoziční politik Roderich Kiesewetter (CDU) prohlásil, že nepochybnuje o vazbách politiků AfD na Rusko.

„Podle mého názoru jsou vazby mezi AfD a Ruskem silné. AfD je prodlouženou rukou Kremlu v parlamentu včetně Bundestagu,“ poznamenal.

Poslanec Zelených Konstantin von Notz to vidí obdobně. Jen je podle něj otázkou, zda za to AfD dostává peníze. Členové AfD by to podle jeho názoru měli co nejrychleji vyjasnit.

Veřejnoprávní stanice Westdeutscher Rundfunk (WDR) a Norddeutscher Rundfunk (NDR) a server listu Süddeutsche Zeitung zjistily, že FBI u europoslance nalezla jistý obnos v hotovosti. Čtyřmístnou sumu. Mělo jít o 3 tisíce eur, v přepočtu asi 76 tisíc korun, a Krah tvrdil, že se jednalo o jeho hotovostní rezervu na cesty. Peníze si prý vzal s sebou, protože si údajně zapomněl pouzdro s kartou v kanceláři v Bruselu.

„Potřeboval peníze na zaplacení svého hotelu a jídla. Původně plánované ‚vánoční nákupy‘ byly zrušeny. Peníze ale použil i na to, aby svému dobrému příteli Davidu Bendelsovi, šéfredaktorovi pravicově populistického Deutschland-Kurier, proplatil místo na akci, které se chtěl v New Yorku zúčastnit. V té době byl Krah a několik dalších politiků AfD na schůzce s ‚mladými republikány‘ v New Yorku, které se zúčastnil i Donald Trump. Tato akce byla částečně sponzorována Deutschland-Kurierem,“ uvedl k tématu zpravodajský pořad Tagesschau.

Vyšetřovatelé FBI však prý podle ZDF a Der Spiegel předložili starší konverzace, ve které Vološin Krahovi sdělil, že dostane kompenzace za „technické náklady“, které v poslední době měl.

Na dotaz Krah uvedl, že dotyčnou zprávu nečetl, a proto na ni neodpověděl.

„To vše zřejmě souvisí s mezinárodním vyšetřováním sítě ruského vlivu. Vyšetřování sítě kolem internetového portálu Voice of Europe a jeho údajných podporovatelů probíhá již několik měsíců v Polsku a České republice prostřednictvím společné operace tamních zpravodajských služeb ABW a BIS. Prý byly získány informace o několika lidech, kteří údajně pracovali jako kurýři peněz pro Moskvu. Podle dosavadních výsledků vyšetřování se tito aktéři zase prý několikrát setkali s evropskými politiky,“ upozornil zpravodajský pořad Tagesschau.

Maximilian Krah (*1977) vystudoval práva na Technické univerzitě v Drážďanech a poté získal titul MBA na London Business School a Columbia Business School v New Yorku. Europoslancem je od roku 2019.

Dalším podezřelým je politik AfD českého původu Petr Bystroň. Na jeho možná napojení na ruskou stranu informovala Němce česká tajná služba BIS, jenže Tagesschau upozorňuje, že informace, které BIS dodala byly velmi kusé. Údajně existuje podezřelý telefonický rozhovor Bystroně, který může mít v rukou právě BIS, jenže podle informací WDR, NDR a SZ je otázkou, zda zvukový soubor rozhovoru mezi Bystroněm a podezřelým ruským agentem skutečně existuje.

„Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) obdržel pouze shrnutí faktů. Jde prý o běžné zprávy založené na zjištěních tajných služeb, i když jejich přesný původ není jasný. Petr Bystroň veškerá obvinění z přijetí peněz popírá.

Magazín Der Spiegel tvrdí, že Bystroň mohl být příjemcem ruských peněz.

„Kurýr začínal v Rusku, přes Polsko cestoval do Česka: Der Spiegel ukazuje, jak prý proruská síť převážela peníze pro evropské politiky. Mezi nimi byl pravděpodobně i politik AfD Petr Bystroň,“ uvedl k tomu server magazínu.

