Věřit Fialovi, že bude líp? Vzpomeňte si, co říkal minule. Sloní paměť Miloše Zemana zaúřadovala

Kapři si vlastní rybník těžko vypustí. Prezident Miloš Zeman se vrátil ke svému vánočnímu poselství a doporučil českým občanům bojkot, protože je načase, aby se vláda nad sebou zamyslela a sama souhlasila s předčasnými volbami. Slibům premiéra Petra Fialy, že to nejhorší máme za sebou, se podle Zemana nedá věřit. Nešetřil kritikou také u ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) pro jeho skandál z večírku v době tragické střelby na filozofické fakultě v Praze, označil to za „hnus“. Varoval také před apelem na přijetí eura od člověka, který nerozumí ekonomii.

Ve svém vánočním poselství Miloš Zeman před pár dny mimo jiné připomněl, že Listina základních práv a svobod obsahuje i právo na občanskou neposlušnost. Nyní přiblížil, jak by mohla v českých podmínkách vypadat. „Jednak jsou to stávky, demonstrace, to všechno už bylo. Bojkot, to ještě nebylo, ale nezapomeňme, že například Gándhí používal bojkot jako velice účinný nástroj. A zdůraznil jsem, že to mají být nenásilné formy občanského protestu,“ říká Zeman v pořadu X-Talk.

Právě bojkot by českým občanům doporučil, aby se vláda zamyslela a případně přistoupila na předčasné volby. „V situaci, kdy dochází k tomu, že vláda má minimum důvěry, v některých agenturách, například u agentury Kantar, dokonce procento občanů, kteří plně důvěřují vládě, je čistá nula, tak v takové situaci jsou ty občanské protesty v souladu s ústavou, protože Listina základních práv a svobod je součástí ústavy. Tedy tyto občanské protesty mají smyl, aby se vláda nad sebou zamyslela a případně, zdůrazňuji případně, sama souhlasila s předčasnými volbami, třebaže jak se říká – kapři si vlastní rybník těžko vypustí,“ dodává prezident.

Pozornost v tomto kontextu věnoval také českým médiím a tomu, jak velmi okrajově informují o velkých blokádách v Německu. Na celém jeho území protestují zemědělci a stávkují strojvedoucí. „U českých médií je to celkem obvyklé,“ nediví se, že tyto události spíše promlčují. „Ona se řídí zásadou, že o čem se nemluví, to neexistuje. To je taková iluze některých provládních českých médií,“ pokračuje Miloš Zeman.

Přemítal zároveň nad tím, kdy by podobné nepokoje podobných rozměrů, jako vidíme právě v sousedním Německu, mohly nastat i v Česku: „Řekl bych, že český národ je poněkud klidnější. Samozřejmě k tomu může dojít i u nás, ale pouze tehdy, jestliže tiché a kultivované protesty nebudou vyslyšeny například právě zmíněnými předčasnými volbami,“ míní prezident.

Dá se podle Zemana věřit slovům, že „to nejhorší máme za sebou“, jak premiér Petr Fiala ujistil lidi v novoročním projevu? „To samé pan premiér řekl před rokem,“ pousmívá se prezident s tím, že podle toho lze snadno posoudit, zda se mu dá věřit, či nikoliv.

Vládní ozdravný konsolidační balíček rozhodně nelze považovat za záchranný kruh. „Záchranný kruh, který má pomoci topícímu se plavci, může být také naplněný olovem a může toho plavce stáhnout pod hladinu. Ten balíček začne platit de facto od 1. ledna, takže počkáme si, jestli tam bude vzduch, nebo olovo,“ říká Miloš Zeman a přidává svou prognózu: „Já mohu opakovat, že jestliže jsme jediná členská země Evropské unie, která se dosud nedostala na předcovidovou úroveň, a jestliže i hrubý domácí produkt i v tomto roce klesá, nikoli stagnuje, tak to svědčí o tom, že terapie vlády, která je už dva roky u moci, zatím nefunguje. A není tedy důvod předpokládat, že by tatáž vláda měla najednou nějakou zázračně novou terapii.“

V české společnosti aktuálně silně rezonuje skandál ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který ve svém resortu pořádal večírek, zatímco se vraždilo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 21. prosince, a tvrdí, že o věci nevěděl. Zeman za tento přístup Jurečku odsoudil následujícími slovy: „Byl tam nedostatek empatie, soucitu a docela obyčejné lidské slušnosti, u tzv. křesťanského politika to platí dvojnásobně.“

Následně se pustil především do hodnocení, jak Jurečka nezvládá svou ministerskou a předsednickou funkci. „Nicméně bych řekl, že pan ministr Jurečka nedělá dobře svou práci, viz řekněme politika starobních důchodů, tedy šetření na lidech, kteří se už nemohou bránit. Nedělá dobře ani svoji práci jako předseda lidové strany, protože tato strana má dvě procenta preferencí. Kdyby nebylo záchranného pásu koalice SPOLU, tak už by nebyla v Parlamentu. A jestliže tento incident povede k tomu, že zmizí z české politiky, tak to české politice podle mého jedině prospěje,“ míní prezident.

Pozastavuje se nad tím, že kvůli takovému skandálu Jurečka stále zůstává v ministerském křesle. „Bude se samozřejmě držet jako klíště své funkce až do posledního momentu, takže nakonec se dojde k tomu, že se řekne, že je to odborně dobrý ministr, že se omluvil, no a když se omluvíte, tak si premiér myslí, že je vše v pořádku,“ říká prezident.

Pro srovnání vzpomněl, že ministr zdravotnictví Prymula odcházel v době covidu za to, že navštívil zavřenou hospodu. „Když si srovnáte čtrnáct mrtvých a prohřešek, jako je zavřená hospoda, ve které Prymula byl, tak to je extraliga vůči okresnímu přeboru. To se opravdu nedává srovnávat,“ poznamenává.

Dobrým indikátorem, jak situaci kolem Jurečky vnímají obyčejní občané, jsou podle Zemana jejich názory na sociálních sítích. „Lidé to označují za hnus. Tento výraz se tam doslova vyskytuje nejčastěji. Ano, hnus to je. Není důvod, aby něco podobného existovalo ve vládě,“ míní prezident.

Z novoročního projevu prezidentského nástupce Petra Pavla nejvíc ve společnosti zarezonoval jeho apel na přijetí eura. To je podle Zemana ale pouhé „plácnutí do vody“. „Když mluvím o tomto tématu, je třeba mít alespoň minimum věcných znalostí. Věcné znalosti říkají, že nesplňujeme žádné ze tří tzv. maastrichtských kritérií, takže výzva k přijetí eura je z tohoto hlediska plácnutím do vody, což by se samozřejmě stávat nemělo.

Je pravda, že jsme se v přístupovém dokumentu zavázali k přijetí eura, ale je také pravda, že situace se od té doby změnila. Tehdy, v roce 2004, bylo euro běžnou platební jednotkou a neexistovalo něco, čemu se říká evropský stabilizační mechanismus. Je to mechanismus, který umožňuje, aby čeští daňoví poplatníci kryli řecké dluhy. A to je důvod, kde přinejmenším váhám před zavedením eura, nejméně do doby, než tento evropský stabilizační mechanismus bude zrušen.

A konečně poslední poznámka, Slovensko, jak známo, má euro, tuším od roku 2007. A když si srovnáme ekonomické výsledky Slovenska a Česka, tak i když ty české nejsou zdaleka dobré, jsou přesto o něco málo lepší. Ostatně já jsem dlouhodobě sledoval časové řady mezi eurozónou a zbytkem Evropské unie a eurozóna má vyšší nezaměstnanost, horší ekonomický růst a vyšší inflaci. O tom se velmi málo ví,“ zdůrazňuje Miloš Zeman.

„Není dobré, aby člověk, který nerozumí ekonomii a nikdy se jí nezabýval, mluvil ve svém projevu o ekonomických tématech,“ dodává prezident.

Nevylučuje, že se tak stalo na základě nějaké zákulisní politické dohody. „Jak známo, STAN, TOP 09 a Piráti jsou pro euro, většina ODS je proti euru,“ uvádí. Nabízí však i svou interpretaci, proč tak Pavel učinil: „Podívejte se, novoroční projev může být plný pustých frází a najednou si ten dotyčný uvědomí, že jeho projev je frázovitý a povrchní, a řekne si, co kdyby tam prdnul nějaké atraktivní, provokativní téma, které v každém případě vyvolá veřejnou diskusi, no a tak ho prdne a tímto tématem je euro. To je moje intepretace,“ říká Miloš Zeman.

Vyzván byl také ke sdílení svého pohledu na rozhodnutí mateřské školy v Hamburku, že nebude mít o Vánocích stromeček, aby to neprovokovalo rodiny dětí vyznávajících jiné náboženství. „My bychom se neměli příliš vyvyšovat nad Německo a tvářit se, že my jsme kulturní krajina, kde se toto nemůže stát. Vzpomeňte si na toho šíleného pátera, takový inkviziční typ, jako je třeba páter Tomáš Halík a další, který na Halloween rozšlapal ty dýně, které tam děti postavily, tak to je něco velmi podobného. Základní problém je v tom, že pod heslem tolerance se my ve skutečnosti učíme přebírat hodnotové vzory velmi netolerantního náboženství, což je právě ten islám. Vždyť v některých školách se na Západě zakazuje vepřové, vzpomeňte si i na kauzy se šátkem a podobně.

Možná že to částečně souvisí s vysokým počtem migrantů v těchto zemích. To není jenom Německo, ale třeba i Francie. Částečně to souvisí s tím, čemu se říká progresivismus, to slovo pokrok je krásné, ale teď pokrok hlásají ti největší tmáři, ti největší inkvizitoři: 99 pohlaví, klimatické katastrofy a nevím, co všechno. To je apokalypsa, to je chiliasmus, to je návrat do středověku. Tohle vše tedy zažíváme místo toho, aby se lidé zabývali reálnými problémy,“ dodává prezident, který v závěru lidem doporučuje, aby zhlédli jeho vánoční poselství, které bylo poněkud odlišné od prezidentského projevu Petra Pavla.

