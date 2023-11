Viděli izraelskou vlajku a chtěli mu rozmlátit podnik. Majitel napadené pražské restaurace promlouvá

reklama

„Od úterý 31. října provádí Odbor extremismu a terorismu šetření v případu, kde dle oznámení mělo dojít v Široké ulici k verbálnímu konfliktu mezi několika osobami. Co přesně se na místě odehrálo je předmětem dalšího šetření,“ sdělil nám tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy Richard Hrdina. ParlamentnímListům.cz se ale zpovídal přímo majitel napadené restaurace a nyní chce vše zveřejnit. A to bez anonymity.

Vyhrožování za bílého dne

„Nedávno nás dopoledne napadli. Kolem naší restaurace prošli řemeslníci, ale podle čistého oblečení to byli lidé, co dělají spíše ve službách než ve stavebnictví. Třeba někde natahují internet nebo tak. Zrovna byl venku na zahrádce hodně mírumilovný číšník a oni začali dost agresivně řvát, Free Palestine, Svobodu Palestině. To číšníka překvapilo, tak se jich ptal, jestli se nezbláznili a proč tohle řvou. Oni mu začali nadávat, ať ten hadr, tu vlajku, dá do p****e. Došli dál, kde stála bezpečnostní služba Židovského muzea, která zaslechla, jak se domlouvají, že se vrátí, vše rozmlátí a vlajku zapálí,“ řekl ParlamentnímListům.cz Aaron Günsberger s tím, že aby se vše nezametlo pod koberec, je třeba celou kauzu zveřejnit.

Když člověk prochází čtvrtí Josefov kolem zdí Starého židovského hřbitova v Praze, narazí na Pinkasovu synagogu, což je dnes památník pro přes 80 000 Židů, kteří zahynuli během holokaustu. Na zdi poblíž jsou vidět tváře jiných obětí. Ty snad ještě žijí. Jde o tváře dětí, žen a mužů, kteří byli při nedávném útoku Hamásu z Pásma Gazy na Izrael uneseny. Nalepil je sem agilní majitel pražské košer restaurace Aaron Günsberger. Pořízek, který si nenechá nic líbit, a jeho podnik Pátá čtvrť má nyní na dveřích vyvěšenou izraelskou vlajku, což vyprovokovalo zmíněného dne procházející k verbálnímu útoku. Ostatně vše už ParlamentníListy.cz popsaly v článku ZDE.

Levice fandí Palestině I.

Když sedím s Günsbergerem v jeho restauraci, vzpomenu na to, jak jsem zde před několika lety dělal rozhovor se spisovatelem a americkým Židem Tuviou Tenenbomem, který ve svých knihách mimo jiné popisuje růst antisemitismu v současné Evropě. Tuvia je roztomilý tlouštík, který třeba v knize Krysy Jejího Veličenstva svým sarkastickým a trefným způsobem popsal, jak jsou všude po Severním Irsku rozvěšeny palestinské vlajky a jak mu tam v jedné hospodě místní ochmelkové řekli, že „je škoda, že to Hitler z Židy nedokončil“. V knize Chyťte Žida se zase zamýšlel nad tím, proč je druhým největším donátorem Palestinců po USA Německo.

Nicméně pro mě je hodně zajímavým tématem, proč se nejvíce propalestinských aktivistů rekrutuje z řad levice. „To je přece naprosto jasné. Levičáci jsou antisemité, nenávidí Židy a Palestina se jim hodí jako záminka. Nic hlubšího bych pod tím nehledal. To, co se nedávno odehrálo kolem Pásma Gazy, je taková zrůdnost, že ji snad nelze ani komentovat. A myslím si, že ti lidé ta jatka obdivují,“ řekl nyní Günsberger a dodal: „Můžete mít rád Židy, nebo je nemít rád, to je vaše svobodná vůle. Pakliže jste ale člověk, tak nebudete takové zrůdnosti obhajovat. Takové věci jsem neviděl ani na jatkách. Mluvím za sebe, aby zase někdo neměl blbé kecy. Kdyby se toto stalo jakémukoliv jinému státu, třeba Americe, Rusku, Anglii či Francii, tak by v Gaze nezůstal kámen na kameni. A Izrael se opravdu snaží speciálními operacemi postihnout hlavně vrahy. Nejsem rád, když zemře palestinské dítě, aby bylo jasno. Ale Izrael momentálně bojuje o přežití.“

Levice fandí Palestině II.

Ostatně o evropské levici a její podpoře Palestiny se hovořilo i na nedávné debatě v centrále Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. „Ztotožňuji se s levicí, takže je pro mě těžké vidět, co se děje. Neschopnost evropské levice alespoň říct - hele, tohle je hrozné, co se stalo - mě zaráží… Je to pro mě obrovské zklamání… Evropské levici o Palestince nejde. Nemají promyšlené, o co usilovat a jakou Palestinu by chtěli… Neházejme však celou levici do jednoho pytle, těch směrů je tam více… A levice, která je progresivně hodně nalevo, z mého pohledu totálně selhala, protože se ukazuje, že to, co platí pro jiné, neplatí pro Židy a bojím se říct, jestli jde opravdu o antisemitismus anebo co jiného je za tím,“ sdělila tehdy ředitelka Herzlova centra izraelských studií Univerzity Karlovy Irena Kalhousová.

Bývalý zahraniční reportér České televize na Blízkém východě Jakub Szántó zmínil: „Krajní pravice fandí Izraeli, protože zabíjí Araby, ale neví, že pětina plnoprávných obyvatel Izraele jsou zrovna čistou náhodou Arabové… Postmoderní levice staví také na oblíbeném postkoloniálním vidění světa. Tedy na tom, že Izrael by přece neexistoval bez USA, což je velmi ahistorický pohled, ale je to podle nich v zásadě jedenapadesátý stát USA. A my nemáme rádi Ameriku, protože je to ta plutokracie, kterou řídí Židé. Tam je to uvažování poměrně snadné.“ A Szántó ještě dodal: „Některým levičákům nezáleží na Palestincích. S tím jsem se opakovaně setkal...“

