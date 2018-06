Víkend hrůzy v Londýně. Ustřelený obličej, útoky nožem. Více vražd než v New Yorku. Co na to starosta-muslim?

Londýnem o víkendu opět otřáslo několik nehezkých útoků. Násilné zločiny z poslední doby zahrnují muže, postřeleného během přepadení do obličeje, ženu, pořezanou v obličeji, nebo pokus o vraždu za pomoci nože. Musí se londýňané s útoky smířit, jak říká jejich starosta Sádik Khán? Londýn zažívá více ubodaných než New York.

V pátek večer se v londýnské čtvrti Peckham střílelo. K útoku došlo ještě za denního světla, postřeleni byli dva muži. Svědci hovoří o tom, že jedna z obětí byla zasažena výstřelem z brokovnice přímo do obličeje. Z incidentu byl pořízen videozáznam, na němž je patrné, jak se skupinka přihlížejících sklání nad mužem se zakrváceným a zohyzděným obličejem. Jeden ze svědků se na videu ptá jiného přihlížejícího: „Vy jste s ním byl v autě?“ Zatímco jeden z postřelených není ohrožen na životě, ten druhý o svůj život stále bojuje, ačkoli některé zprávy uvádí, že jeho stav je již stabilizovaný.

Video z místa činu ZDE (pozor, násilné záběry).

Nejde zdaleka o ojedinělý incident. Ve čtvrtek vyjížděli londýnští záchranáři ke dvěma podobným zásahům. V jednom případě šlo o oběť střelby, která bojovala o život, ve druhém o oběť útoku nožem, která byla s vážnými poraněními převezena do nemocnice. V pátek byl jeden muž převezen do nemocnice v kritickém stavu poté, co byl pobodán. Ten samý den byl další muž pobodán před supermarketem Sainsbury’s v centru Londýna. V obvodu Southwark, který je součástí vnitřního Londýna, byli ve dvou nesouvisejících případech pobodáni muž a žena, když se snažili zabránit krádežím.

O víkendu příval násilí pokračoval. Kromě peckhamského incidentu s dvěma postřelenými zasahovala letecká ambulance i u muže, který byl v podvečer pobodán u vlakové stanice Greenwich. K útoku brokovnicí v Peckhamu se vyjádřil i mluvčí londýnské Metropolitní policie. „Nyní se zdá, že oběti v okamžik útoku seděly na Woodhouse avenue ve vozidle. Střely do vozidla pronikly skrze okna automobilu.

Během vlády nového levicového starosty Londýna Sádika Khána vzrostl počet násilných útoků za pomoci nože o 30 procent. V případě útoků se střelnou zbraní došlo k nárůstu o 16 procent. Za prvních pět měsíců letošního roku zemřelo jen v Londýně po útocích nožem 60 lidí, čímž Londýn úplně poprvé překonal i americký New York. Londýnský starosta Sádik Khán se dříve nechal slyšet, že terorismus je součástí života ve velkých městech a londýňané se s tím musí smířit. Prohlásil také, že Londýn je „nejbezpečnějším městem světa“.

