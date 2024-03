Vojáci NATO na Ukrajině? „Fronta na jejich zničení bude kilometr dlouhá.“ Varování pro Macrona

Francouzský prezident Emmanuel Macron vzbudil pozornost svými slovy o případném nasazení vojáků NATO na Ukrajině, zejména tím, co řekl před lídry ostatních politických stran. K jeho nápadům se ale vyjádřilo hned několik vojenských analytiků, podle kterých nemá Macron co poslat. Ale i kdyby poslal, nebudou se vojáci NATO účastnit bojů, ale uvolní zdroje, které má Ukrajina vázané na západě země. Podle dalších analytiků pak Macron blafuje a jen chce ztížit Rusům rozhodování.

reklama

Anketa Zaslouží si zemědělec, který vysypal před Úřad vlády hnůj, trest? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2214 lidí uvedl, že Macron nastínil scénář, kdy by mohlo dojít k intervenci. A to když by se fronta posunula ke Kyjevu nebo k Oděse. Ostatní pak souhlasili, že dojem byl takový, že již nejsou žádné zábrany.

Nicméně podle analytika známého jako Big Serge se jedná o blaf. A jako při každém blafování, problém je, když ho nepřítel prohlédne. „Z této pohrůžky nedává smysl nic. Pokud máte za to, že stojí za to bojovat za Ukrajinu s Ruskem, nebudete si dávat nějaké podivné podmínky, kdy slíbíte, že zasáhnete až potom, co Ukrajina prohraje,“ říká.

Připomíná, že francouzská armáda má osm bojeschopných brigád. 2 obrněné, 2 mechanizované, 2 lehce obrněné, jednu horskou a jednu výsadkovou. Jejich kvalita je podle něho dobrá, ale jedná se o expediční sbor, který není připraven na to, aby bojoval ve východní Evropě. Vzpomenul na Bismarckův citát, co by dělal, kdyby se Britové (tehdy s malou armádou určenou pro mírové časy) vylodili na kontinentu. Bismarck tehdy řekl, že by je nechal belgickou policií zatknout. Vzhledem k reakcím z ostatních zemí na Macronův „pokusný balonek“ pak analytik pochybuje, že by Francie šla do něčeho takového sama“.

Podle analytika Macron chce jen vypadat, že vůči Rusku postupuje tvrdě, protože ví, že kvůli vetu Spojených států a Německa nebude muset nic dělat. Pak bude moct říci: „Chtěl jsem, ale Němci jsou zbabělí.“ Znovu poukázal na absurditu toho, že by se Francie angažovala teprve v případě, kdy válka bude v podstatě prohraná. V komentářích se pak objevila další připomínka, že svými slovy Macron v podstatě odepsal všechno na východ od Dněpru.

The problem with bluffing is getting called. pic.twitter.com/n0Vjz1Jv4D — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) March 8, 2024

Plán zhodnotil také americký analytik Tyler Weaver. Plán považuje za směšný, ale v souladu s jeho očekáváními, tedy že se horké hlavy pokusí „zesyrizovat konflikt“ vysláním jednotek NATO a zachránit Zelenského režim poté, co se ukrajinské linie na Donbasu zhroutí.

„To je v rozporu s trendy ve správě evropské obrany (kde v mnoha případech dali Ukrajině doslova všechno, aniž by sehnali náhradu), což napovídá, že se vůbec nebojí zloby Ruska po válce nebo úplně věří v drtivé ukrajinské vítězství. Ale mluvíme tady o Evropě. To není kontinent, kde by vládli zodpovědní a dospělí,“ poznamenal.

This plan is ridiculous but perfectly consistent with what I've been suggesting for some time now - that hotheads in Europe will send in NATO troops in an attempt to "Syrianize" the conflict and rescue Zelensky's regime once the Ukrainian lines in the Donbass collapse.



This is… https://t.co/C2fJgAD9Qt — Armchair Warlord (@ArmchairW) March 9, 2024

Už vážněji však francouzské hrozby vnímá další analytik Simplicius. Dodal, že předpokládal, že NATO bude mít svou linii, za kterou nelze zajít, u Oděsy. Jak informují média, Macron se snaží dát dohromady koalici zemí, které by na Ukrajinu poslaly vojáky. Což odmítají například Němci. Zajímavé ovšem je, že podle francouzského ministra obrany není vyslání vojáků na Ukrajinu na stole.

Analytik upozorňuje, že vyslaní vojáci by neměli útočit na ruské síly a rozpoutat třetí světovou. Ale měli by Ukrajině uvolnit zdroje ze západu země. Podle mapy, která se objevila, by síly NATO byly rozmístěny na hranici s Běloruskem a také poblíž Oděsy.

Cílem by podle analytika bylo donutit Rusko k nějaké verzi korejského scénáře, pokud by „až přijde čas“, odmítlo dohodu o příměří. Tento „čas“ dle Simplicia přijde, až budou ukrajinské ozbrojené síly na pokraji zhroucení, což může být už za pár měsíců nebo také až v roce 2025. Dodává, že je nepravděpodobné, že se NATO něčeho takového odváží, ale na druhou stranu, pokud by se tak stalo, nemohlo by s tím Rusko vůbec nic dělat. Technicky vzato by se totiž nejednalo o porušení mezinárodního práva, pokud by síly NATO neútočily na Rusy, tak by jenom procházely přes přátelské území, k čemuž by od Ukrajiny měly povolení.

Stejně působily ruské síly v Sýrii. „Takže ano: NATO může přijít, postavit blokační síly a v podstatě ‚vyzvat‘ Rusko, aby přes ně prošlo, protože ví, že Rusko to nemůže udělat, aniž by na ně nejdříve zaútočilo a poskytlo NATO bezprecedentní casus belli – a to vše by bylo z hlediska mezinárodního práva naprosto legální. Totéž udělalo Rusko v Prištině v roce 1999,“ připomíná analytik.

Jenže něco takového by bylo pro lídry zemí NATO politicky riskantní a mezi voliči neoblíbené, takže je šance, že blafují, aby Rusko znervóznili. Něco takového prý naznačil polský ministr zahraničních věcí Sikorski, že současná vyjádření mají být pokus, aby si Rusko nebylo ve svých krocích tak jisté a muselo o nich pochybovat. Analytik zmiňuje například, jak švédské pozorovací letadlo poprvé přiletělo k ruským hranicím nebo jak francouzská armáda opět zprovozňuje dříve opuštěné vojenské základny.

Zdůrazňuje ovšem, že se jedná o pokusy. „NATO již léta vyhrožuje téměř každou z těchto akcí – jako například nechvalně proslulým nasazením ‚300k jednotek rychlého nasazení na ruských hranicích!‘ – aniž by se cokoli z toho uskutečnilo, protože každá iniciativa se vypaří při zjištění, kolik by to všechno stálo a jak obrovské úsilí by to ve skutečnosti vyžadovalo. Dá se tedy říci, že NATO je rok od roku slabší a neustále dochází ke snižování sil ve všech oblastech. Vyjdou tedy nejnovější hrozby o hromadění sil? Pravděpodobně ne, protože NATO má podle mého odhadu o něco větší šanci se rozpadnout, než se znovu objevit jako velmoc,“ odhaduje.

Na závěr pak poukazuje na to, co řekl ruský novinář Karčenko. Totiž že Rusové už jsou tak mentálně připraveni na apokalyptickou válku s NATO, že by ji obyvatelstvo i uvítalo, a Macron tak otevírá Pandořinu skříňku. Karčenko připomenul, jaký efekt měla západní technika na ruské vojáky: Místo toho, aby se jí zalekli, tak se předháněli v tom, kdo ji dřív zničí. „Když se na frontě objeví francouzská divize, tak bude fronta dobrovolníků na jejich zničení dlouhá několik kilometrů,“ tvrdí novinář. „Válka s NATO nás sjednotí. V televizi se o ní mluví už moc dlouho. A pokud uvidíme jednotky NATO na bojišti, tak se sepne hned několik ideologických spínačů,“ dodává.

Psali jsme: „Peklo.“ Není obrany. Ukrajince děsí ruská zbraň „Příprava k vyslání vojáků na území Ukrajiny.“ Majerová slyšela mluvit Pavla a má jasno „Vojáky na Ukrajinu. Teď!“ Senátor Láska bubnuje do boje. Lidé se bojí i nadávají Inflace, válka a zlato. Ivan Hoffman o lesku dnešního světa

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama