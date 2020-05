Vojtěch v ČT: Ochranné prostředky? Nemám obavy z kontrol. Neberu nákupy vnitra, kde to šlo přes kontakt Tvrdíka

reklama

Ministr Vojtěch prozradil, že pracuje na lepší podobě chytré karantény – jakési karantény 2.0. Projekt prý představí v pondělí na vládě. Pokud bude vše fungovat správně, stát prý bude schopen trasovat 400 nových nakažených koronavirem denně a pokud bude vše fungovat ideálně, bude podle Vojtěcha možné trasovat až tisíc lidí denně. Je to prý příprava nejen na další vlnu koronaviru, ale příprava na jakoukoli jinou epidemii v budoucnu.

Bude možné sledovat pohyb lidí, ale ministr zdůrazňoval, že to v žádném případě nebude povinné. Alespoň prozatím. „Vše je to na dobrovolné bázi. Lidé s tím musejí souhlasit,“ pravil Vojtěch.

Senátorka Dernerová se rozzlobila.

„Já to trasování beru jako určitý zásah do osobní svobody. Neumím si představit, že bychom si e-Roušku stahovali povinně. To bych si připadala jako v nějakém thrilleru nebo v matrixu. Stát o nás má už tak dost údajů,“ zlobila se.

Kuba si ještě přisadil: „Můžeme se vydat cestou asijské společnosti, dát si čip za ucho a budeme o sobě vědět všechno, ale já pořád tvrdím, že jsme evropská společnost a že si musíme vážit svobody. Ke koronaviru nemáme přistupovat jako k nějakému božstvu, ale jako k nemoci, o které se snažíme vědět maximum,“ udeřil Kuba.

Někdejší ministr je toho názoru, že se stát obejde i bez chytré karantény, pokud budou na hygienických stanicích sedět profesionální hygienici, kteří s nakaženými povedou pohovory. „Já vám garantuju, že když hygienik řekne člověku, že si ho bude nahrávat, tak se nedozví zdaleka všechno, co by potřeboval,“ upozornil Kuba s tím, že někdo možná měl být v práci a nebyl, někdo měl být s přítelkyní a nebyl a tak podobně. „Vzpomínkovou mapu vám kvalitní epidemiolog udělá,“ dodal.

Vojtěch však ve sběru dat nevidí nic špatného, pokud se bude vše odehrávat na dobrovolné bázi. A pokud jde o nahrávání pohovorů, epidemiologové si prý nahrají jen souhlas s využitím osobních dat, ale nenahrají si nic jiného.

„Ale my už jsme tady v minulosti měli víc dobrovolných projektů, ze kterých se staly projekty povinné,“ varoval Kuba. „Ale naším záměrem není dělat nic povinné,“ zopakoval Vojtěch. „Bude to na dobrovolné bázi, a to mohu garantovat, dokud já budu ministrem zdravotnictví,“ zdůraznil ještě Vojtěch.

Poté se ministr vyjadřoval k odchodu profesora Romana Prymuly z postu náměstka Ministerstva zdravotnictví. Odmítl, že by se Prymula proměnil v nechtěnou osobu v resortu kvůli své popularitě.

„Při vší úctě k panu profesoru Prymulovi, kterého si odborně vážím, tak já jsem tu prověrku vyžadoval už v dubnu 2019, kdy při vší úctě profesora Prymulu mnoho lidí neznalo. Požadavek na prověrku nemá nic společného s jeho popularitou,“ zdůraznil Vojtěch.

Má prý pocit, že Prymula už na veřejnosti pronesl výroky, o nichž si Vojtěch jen těžko dokáže představit, že by spolu dál spolupracovali.

Dernerová dala ministrovi za pravdu. Pozici vládního zmocněnce pro vědu a výzkum považuje za nepodstatnou, protože zřízení jakéhokoli zmocněnce prý k ničemu moc nebylo.

Kuba si ještě přisadil. Pokud premiér potřebuje zmocněnce pro výzkum, tak tím prý vlastně odhaluje, že se v resortu zdravotnictví, vědě a výzkumu nikdo nevěnuje, což je problém. Tak či onak prý Prymula Vojtěcha oslabí.

„To je, jako kdyby existoval zmocněnec pro Otázky Václava Moravce a říkal jste tady, ‚o jakých tématech se bude mluvit‘, ale pak by ten zmocněnec řekl, ‚no ono to úplně tak nebude, to si pan Moravec jenom myslí‘,“ uvedl Kuba.

„To možná přijde,“ smál se Moravec.

Moravec poté přehodil diskusní výhybku k promořenosti celé společnosti koronavirem. Kuba s Vojtěchem se začali dohadovat o to, kolik Čechů, Moravanů a Slezanů nemoc COVID-19 prodělalo, nebo spíše kolik obyvatel, kteří prošli nemocí, se podařilo odhalit.

Podle Kuby je třeba říct, že český stát provedl trochu jiný test promořenosti, který říká, že nemoc prodělalo méně než jedno procento populace, Kuba oponoval, že testy z jižních Čech ukazují něco jiného. Nemocných by prý mohla být dvě až tři procenta. „To už je rozdíl, protože když máme promořenost 0,3 procenta, tak je to asi 30 tisíc lidí, ale pokud to jsou tři procenta, tak už je to 300 tisíc lidí,“ upozornil Kuba.

Znovu zopakoval, že na koronavirus nelze hledět jako na božstvo, ale jako na nemoc, o které toho chceme vědět co nejvíc a efektivně s ní bojovat.

Když se znovu dostala ke slovu senátorka Dernerová, podotkla, že by stát měl dělat kontrolní studie promořenosti až do podzimu, protože čím více dat budeme mít, tím spíše budeme vědět, zda se máme bát druhé vlny koronaviru, či nikoliv.

Vojtěch zdůraznil, že ze druhé vlny koronaviru má trochu obavy. Uznal, že se Česko zdárně vypořádalo s první vlnou, ale zdůraznil, že se to podařilo jen díky včasným karanténním opatřením vlády. „Tady se také hovoří o švédské liberálnější cestě, ale tady je třeba říci, že ta cesta je provázena mrtvými,“ zdůraznil člen vlády.

Vojtěch věnoval pozornost také platům zdravotníků. Zdůraznil, že v nemocnicích přímo řízených státem zdravotníci dostanou více peněz jako poděkování za to, že bojovali s koronavirem v první linii. V nemocnicích, které neřídí stát, je pak prý třeba prosadit kompenzační vyhlášku, což vyžaduje i legislativní úpravy. Ministr však věří, že peníze dostanou všichni zdravotníci, kteří stáli v první linii.

Dernerová upozornila, že v Ústeckém kraji, kde nejsou nemocnice přímo řízené státem, sice zdravotníci nějaké odměny dostali, ale v porovnání s přímo řízenými nemocnicemi jsou to odměny dosti nízké.

„Já bych poprosil trochu o spravedlivý přístup, protože vy moc dobře víte, že naše krajské nemocnice jsou v dobré kondici a oni najednou vidí, že nemocnice, které tak dobře nehospodařily, dostanou miliardu na oddlužení. Tady ty krajské nemocnice vidí, že poctivě hospodařily, ale na ty odměny nemají peníze,“ zlobil se Kuba s odkazem na skutečnost, že stát své přímo řízené nemocnice pravidelně oddlužuje.

Poukázal také na to, že ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová slibuje podnikatelům pomoc, ale pak se ukáže, že vezme část peněz krajům a obcím, což rozhodně nepomůže obyvatelům krajů a obcí. „Ono je to celé trošku zamotané,“ shrnul situaci Kuba.

Nakonec došlo i na nákupy zdravotnických pomůcek Ministerstvem zdravotnictví. „Nemám naprosto žádné obavy (z kontrol). Neberu nákupy Ministerstva vnitra, kde to šlo přes kontakt pana (Jaroslava) Tvrdíka. To nepovažuju za úplně klasické konkurenční prostředí. ... Ale při porovnání s jinými subjekty jsme nakupovali za nižší ceny. Je třeba brát vážený průměr, upozorňoval Vojtěch.

Posléze doplnil, že ministerstvo celou řadu objednávek od údajně pochybných firem vystornovalo. „Tady se nám vyčítá, že jsme nakupovali od takovýchto firem, ale my jsme platili až po dodání zboží, takže to riziko bylo naprosto minimální. Je to na základě toho, že jsme dělali testy respirátorů, ty testy nevyšly, tak jsme to vystornovali,“ vysvětloval Vojtěch.

Kontrol pracovníků Nejvyššího kontrolního úřadu se nebojí. Zvláště ne, když nakoupené ochranné pomůcky chránily české zdravotníky, zatímco kupříkladu ve Velké Británii umírají špatně chránění zdravotníci v počtech nikoli malých.

Kuba ministrovi přesto vyčetl, že situaci podcenil, když ještě v lednu tvrdil, že roušek bude dost, aby se o dva měsíce později ukázalo, že to není pravda.

