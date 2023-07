Vondráček: Povinné platební karty? Jasné, o co jde

reklama

Reaguje tak na čím dál větší počet živnostníků a firem, kteří ve svých provozovnách přijímají pouze platby v hotovosti. Přestože parlamentní opozice to bere jako jasný důkaz chyby vlády Petra Fialy, která zrušila elektronickou evidenci tržeb, mezi politiky se najdou i ti, kteří naopak novou povinnost přijímat platby kartou z principu odmítají. Předseda Svobodných Libor Vondráček navíc vytáhl i tabulku s provizemi pro banky, ze které doslova mrazí.

„Způsob platby musí být dohoda dvou stran. Nikdo třetí nemá nárok do toho mluvit a už vůbec by nikdo neměl být nucen platit nějakou provizi třetí osobě, pokud si to sám nezvolí. A že ta provize není malá, to se můžete přesvědčit sami,“ uvedl Libor Vondráček, předseda Svobodných.

Ve zveřejněné tabulce pak jednoduchým způsobem propočítává, kolik peněz strhne banka každému podnikateli za použití platby kartou. „Přestože konkrétní nabídky bank se mohou lišit, tak jedna konkrétní tabulka mne šokovala,“ neubránil se údivu Vondráček. Z této tabulky vyplývá, že v případě, že zákazník platební kartou zaplatí např. 480 Kč, banka naúčtuje podnikateli poplatek více než 14 Kč, tedy 3 % ze zaplacené částky. Situace je však podstatně horší v případě platby nižších částek. V případě částky 112 Kč si banka strhne 5 %, v případě částky 81 Kč je to dokonce 6 % a pokud zákazník zaplatí např. pouze 39 Kč, podnikatele tento „špás“ vyjde na přibližně 4 Kč a bance tak zaplatí 10 % z tržby.

Úplná katastrofa se pak podle Libora Vondráčka odehrává v případě těch nejnižších plateb. V případě částky 13,25 Kč je provize banky 25 %, v případě částky 6,29 Kč dokonce 50 %. A pokud by zákazník zaplatil kartou částku 3 Kč, tak podnikatel bude muset ještě 7 haléřů připlatit a z takto realizované tržby mu nezůstane vůbec nic.

„Babiš a spol. udělali z podnikatelů lumpy, šejdíře a zloděje. Ohledně plateb v hotovosti teď na stejné vlně nenávisti jedou mnozí lepšolidé,“ zlobí se Libor Vondráček, který zrekapituloval to, jak se poslední vlády stavěly k podpoře podnikatelů.

„Podnikatel v ČR je už roky otloukánek. Nejprve zavedl Babiš EET a nevybral nic navíc. Nejmenší podnikatelé to neustáli. Pak přišel covid, Babiš zavřel ekonomiku a nejmenší to opět neustáli. To vše se souhlasem pětikoalice. S novou vládou se to moc nezlepšilo. Zaznívají v ní názory, že je třeba z podnikatelů dostat ty šušně, co obdrželi jako odškodnění za lockdowny. Fialova vláda zvedne daně a ti nejmenší to zase zabalí,“ domnívá se předseda Svobodných, který se tak přirozeně zlobí také na nejnovější nápad Hospodářské komory v čele s bývalým místopředsedou ODS Zdeňkem Zajíčkem.

„Pokud tohle šéf Hospodářské komory mysli vážně, pak měl Zdeněk Zajíček kandidovat na předsedu Bankovní asociace, ne Hospodářské komory,“ dodal Libor Vondráček.

