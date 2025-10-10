Vondráček ve studiu: Prezident brzdí, vláda má jednat. Green Deal škodí, ETS 2 zdraží život všem

Libor Vondráček zahájil kritikou postupu hlavy státu: „Proběhla schůzka mezi panem prezidentem a vítězem voleb Andrejem Babišem. Divím se zdrženlivosti pana prezidenta… bylo by dobré, aby na Evropskou radu jel už deklarovaný premiér, který bude hájit zájmy ČR.“ Podle něj není na co čekat: „Před námi je spousta úkolů.“
Zdržení si vysvětluje i neujasněnou rolí Hradu: „Úkolem prezidenta není vybírat si ministry, ale jmenovat je na návrh předsedy vlády. Miloš Zeman si to vykládal po svém a nejsem si jist, jestli si to pan prezident Petr Pavel opět nevykládá trochu po svém.“
Debatu rozvířilo téma nominací – především možné jméno Petra Macinky pro resort životního prostředí. Vondráček přitvrdil: „Máme se inspirovat ve Spojených státech, dělat kroky, které dělal Donald Trump, když odstoupil od Pařížské úmluvy.“ Na výtky akademiků a kritiků reagoval s nadhledem: „Kdyby nominaci měli Zelení, psali by dopisy zase jiní vědci. Díky bohu, že tahle situace nenastala…“ A k vlastnímu „eko“ přístupu dodal: „Mně se líbí, když lidé neplýtvají jídlem, sází stromky a čistí potůčky. To je prospěšnější než lepit se k silnici a křičet, že planeta shoří.“
Mgr. Libor Vondráček
Proti tomu ostře vystoupila poslankyně Gabriela Svárovská (Piráti). „Nominace zástupce Motoristů na ministra životního prostředí je nebezpečná. Je to, jako kdyby Andrej Babiš nominoval na finance někoho, kdo popírá existenci excelových tabulek.“ Dodala, že program Motoristů je „projekcí byznysových zájmů s přímými dopady na ekonomiku, zdraví lidí i přírodu“ – od prodlužování těžby uhlí po rozvolnění pravidel pro pesticidy. Profesní aparát MŽP se podle ní opírá o data a přijaté politiky: „Představa, že ochrana přírody jde proti ekonomickým zájmům Česka, je lichá.“
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Matěj Ondřej Havel (TOP 09) se opřel do „symbolů“ kolem nominací i do klimatického skepticismu: „Oteplování planety vlivem člověka je vědecky dokázáno… gesta, která pan Macinka volí – například v jakém autě přijel na Hrad – jsou provokací, možná výsměchem tomu, co rezort prosazuje.“ Zároveň odmítl stavět konkurenceschopnost proti transformaci: „To se nevylučuje. Elektromobilita přijde. Můžeme si hrát na skanzen naftových aut, ale ujede nám vlak a reálně schudneme.“ Připomněl význam automotive: „Tvoří zhruba desetinu HDP, musíme být připraveni.“
Na argument, že Čína staví uhelné elektrárny, Vondráček odpověděl zvýrazněním geopolitického a surovinového rozměru: „Čína otevírá tolik uhelných elektráren ročně, kolik činí polovina v celé EU… a proč dělá soláry a elektroauta? Protože má africké doly.“ V domácí politice od možného ministra očekává „racionálnější politiku bez násilné transformace“: „Riziko nenesou politici, ale podnikatelé. A vy jim diktujete, jak mají podnikat.“
Havel však trval na tom, že směr je daný vývojem, nikoli jen regulacemi: „Nejde to dávat do opozita. Transformovaný průmysl i energetika jsou nutnost a ŠKODA AUTO na to investicemi reaguje.“ Svárovská zase připomněla ekonomickou logiku odklonu od uhlí: „Spalování uhlí přestává být rentabilní ještě před rokem 2033.“
Na pozadí personálních dohod se tak v přímém přenosu vyjevily dvě linie sporu: Vondráčkova výzva k rychlému jmenování a k „odklonu od zeleného dirigismu“ versus apel Pirátů a TOP 09 na kontinuitu transformace s důrazem na data a konkurenceschopnost přes inovace. Jak poznamenal Vondráček: „Není na co čekat.“ Odpověď oponentů zněla stejně rozhodně – jen s opačným obsahem.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Výborný