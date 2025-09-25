Vyděšený Fiala. Až skončí, začne vítr. Konečná tuší, co vyplave po volbách

Moderátor podcastu Thomas Kulidakis lídryni hnutí STAČILO! představil coby ženu, o níž se často mluví i proto, že by mohla být tzv. jazýčkem na vahách budoucí vlády. Tedy zda bude vláda po říjnových sněmovních volbách více levicová. „Je to velký strašák například pana předsedy vlády Petra Fialy,“ představil Konečnou Kulidakis.
Konečná samu sebe nicméně neoznačuje za levicovou političku, ale spíše za člověka se sociálním cítěním. V rozhovoru podotkla, že velkou část svého platu europoslankyně posílá na různé projekty či matkám samoživitelkám. „Desítkám tisíc maminek dnes nevycházejí finance na to, aby dětem mohly platit obědy ve školách,“ připomněla Konečná. Kapitalismus se dle jejího názoru o tyto problémy „neumí postarat“. Sama navrhla, aby děti ve školách dostávaly obědy zdarma.
Konečná upozornila, že i když se v českém sociálním systému může objevovat zneužívání dávek, není správné tvrdit, že to dělají všichni, a dělat v sociálním systému velké škrty. Podle ní by lidé měli mít především motivaci pracovat, v tom jim ovšem může bránit i výše minimální mzdy, kterou Konečná označuje za „směšnou“. Minimální mzda je od 1. ledna 2025 stanovena podle valorizačního mechanismu minimální mzdy na 20.800 Kč za měsíc nebo 124,40 Kč za hodinu, uvádí ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách.
Rozvrat sociálního systému
„Já vždycky říkám, že lidé by především měli mít zájem pracovat. A když to nevychází kvůli směšně nízké minimální mzdě, pak se pojďme o něčem bavit. Ale je i strašná spousta lidí, kteří systém nechtějí zneužívat, ale na podporu v mimořádné situaci nedosáhnout,“ upozornila Konečná. O lidech potřebujících sociální dávky, předně o matkách samoživitelkách, Konečná hovořila coby o „umlčované menšině“.
V souvislosti s tím Konečná promluvila také o dětech matek samoživitelek. „I tyto děti jednou budou pracovat a možná vydělávat na naše důchody – pokud na ně ještě bude. A pokud dostanou dobrý základ do života, tak je to rozhodně lepší, než když vyrůstají v azylovém domě nebo na pokoji s dalšími pěti lidmi,“ řekla Konečná a krátce se pozastavila i u samotných důchodů.
Ujistila, že hnutí STAČILO! má snížení věkové hranice pro odchod do důchodu v programu. „Měl by to být odchod do důchodu ve věku, kdy je člověk pořád v normálním zdravotním a duševním stavu,“ vyjádřila se Konečná k nově stanovenému stropu 67 let pro odchod do důchodu. „Já vlastně nechci, aby mě např. v nemocnici ošetřovala 67letá sestřička. Dovedete si představit, že vy vás měla ošetřovat vaše babička?“ obrátila se Konečná s otázkou na moderátora podcastu. „Je šílené myslet si, že to ti lidé fyzicky vůbec zvládnou,“ zmínila Konečná.
Vládu Petra Fialy (ODS) pak zkritizovala za to, že namísto podpory rodin, zajištění dostupného bydlení a řešení drahých životních nákladů pozornost soustředila v posledních letech hlavně na Ukrajinu. Podle ní to vedlo i k rozvratu sociálního systému, jehož oslabení se nyní začíná negativně projevovat. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) je podle ní „trapnej“.
Konečná zdůraznila, že schopnost státu postarat se o znevýhodněné a zdravotně postižené lidi je klíčovým ukazatelem jeho fungování. Proto zkritizovala ministra Jurečku i za to, že nezajistil funkční systém posudkových lékařů ani dostatečnou kapacitu lůžek v domovech důchodců a v pečovatelských službách. Sociální péče v Česku je podle ní rozbitá.
„Mám pocit, že lidem se tady nežije dobře,“ konstatovala Konečná. „Máme milion lidí na hranici chudoby. Máme statisíce lidí na hranici energetické chudoby. Máme zde statisíce lidí a dětí bez praktických lékařů a zubařů,“ vyčetla Konečná.
Za nejhorší životní úroveň ve „všech možných statistikách“ v České republice obvinila Konečná předsedu vlády Petra Fialu (ODS).
Uvedla, že energie u nás patří k nejdražším, potraviny výrazně zdražily a vláda nedodržela slib, že nebude zvyšovat daně, přičemž výjimkou jsou podle ní pouze nadnárodní společnosti, tedy banky a energetické společnosti. Zmínila také předražené IT zakázky pro spřátelené firmy a dodala, že až ministři po odchodu z úřadů odhalí rozsah zbytečně promrhaných peněz, vznikne velký problém.
„Já se vlastně nedivím, že jsou tak vyděšení. Až začnou za patnáct dnů ministerstva opouštět a přijde se na to, kolik peněz tomuhle státu promrhali zcela zbytečně, tak to teprve začne vítr,“ předpověděla lídryně STAČILO!.
„Rozumím tomu, že bude (premiér Petr Fiala, pozn. red.) děsit. Protože on sám je nejvíc vyděšený,“ prohlásila Kateřina Konečná.
Ústavní soud nemá právo odebírat mandáty, říká Konečná
V neposlední řadě se Konečná vyjádřila k stížnosti od strany Volt na Ústavní soud kvůli tzv. skrytým koalicím. Ústavnímu soudu byly podány dva podněty. Jeden na hnutí SPD, které jde do voleb s podporou Svobodných, Trikolory a PRO, a další na hnutí STAČILO!.
„Ústavní soud v tuhle chvíli nemá jakékoliv právo odebírat mandáty,“ připomněla rozhodně Konečná. Upozornila však, že mediální titulky i vyjádření ústavního právníka Jana Kysely a prezidenta Pavla vytvářely dojem, že hnutí STAČILO! u voleb prý nemá šanci. Konečná je přesvědčena, že stížnost strany Volt neměla naději na úspěch.
Ústavní soud ČR (ÚS) včera (ve středu) odmítl stížnost vůči kandidátním listinám SPD a STAČILO!, které se tak mohou zúčastnit sněmovních voleb 3. a 4. října. Podle ÚS je pojem koalice v českém parlamentarismu vnímán formálně a je na rozhodnutí každého subjektu, zda se za koalici prohlásí.
autor: Alena Kratochvílová