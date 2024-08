Vyprchává podpora Ukrajině. „Přítel po boku“ není spokojen

„Autoritáři mají čím dál větší apetit. A spojují se, takže my musíme taky,“ řekl Kolář k pražské mezinárodní bezpečnostní konferenci Globsec 2024. Podle jeho slov „stojí civilizace nad propastí“ a konference Globsec 2024 probere, jak „přečkat bouřku“. „Nad tou propastí stojí svět, protože pokud by se se stalo, že skutečně dojde k nějakému střetu, tak to potom bude mít celosvětový globální dopad. A ti, kteří ten střet vyvolají, si to možná neuvědomují, ale doplatí na to nakonec také,“ řekl v pořadu Osobnost Plus.

„Jenomže my jsme ti odpovědnější, tím my myslím tu liberálně demokratickou část světa. Myslím, že ten náš svět, který stojí na sdílených hodnotách, které jsou nám drahé a musíme je bránit, má teď sebezáchovnou povinnost se probrat. Je nejvyšší čas. Opravdu to vypadá, jako když se blíží hurikán,“ pravil Petr Kolář.

Jako největší hrozbu vidí Rusko, které by podle něj mohlo chtít pád celého Západu. „Rusko chce svět uchvátit. Oni opravdu mají v sobě jakousi zvláštní vůli k mesianismu. To je něco, co se ruskou historií táhne už od pádu Byzance,“ říká. „To, že se to někomu nelíbí, tomu oni moc sluchu nedopřávají. To vidíte vždycky, když někam vpadnou. Ne že někam vpadli, oni jedou pomáhat! Většinou přicházejí zachraňovat nebo denacifikovat. Známe to i my z naší historie,“ řekl Petr Kolář k ruskému režimu.

V tomto kontextu vzpomněl, že původně západní svět Rusko jako hrozbu tolik nevnímal. Když se k moci dostal současný prezident Vladimir Putin, často ho západní elity viděly spíše jako naději. „Všichni jsme v něm chtěli vidět novou krev, nový vítr, partnera. Ale pan Putin si nás celou dobu testoval. Když přebíral administrativu od Borise Jelcina, tak publikoval článek, kde psal o tom, jak si představuje Rusko na prahu nového milénia. On tam mluví o tom, že Rusko musí přežít jedině jako velmoc, že nemá smysl se prohnilým Západem zabývat. My jsme to jen nechtěli vidět,“ popisuje Kolář.

Prezident organizace Globsec Róbert Vass se nechal slyšet, že: „Čelíme největší krizi mezinárodního pořádku od druhé světové války. Tato bouře má potenciál zásadně oslabit základy našich institucí.“

Poradce Petr Kolář k tomu podotýká, že odpovědní lídři musí pochopit, že už je nejvyšší čas se bránit. Naštěstí však podle něj máme něco, co jsme nikdy předtím v naší historii neměli: „Severoatlantická aliance je garantem naší bezpečnosti. Stále platí článek pět Washingtonské dohody: jeden za všechny, všichni za jednoho,“ pokračoval Petr Kolář.

Toto však nyní podle Koláře nestačí. „Musíme globální liberálně demokratický svět mnohem více spojit. Autokrati se spojují. My musíme taky. Vidíme, jak si oni pragmaticky jdou naproti. A my do toho musíme mnohem víc zatáhnout všechny naše demokratické spojence. Autokrati se spojují, a my musíme ten globální liberálně demokratický svět mnohem více spojit,“ vyzdvihl význam konference Globsec 2024.

Putin podle Koláře probral globální Západ studenou sprchou. „Takže jsme dokázali něco, co předtím bylo téměř nemyslitelné. Spojili jsme se a fungujeme docela dobře společně,“ hodnotí Kolář pozitivně. Ale zdůraznil, že „z některých států podpora Ukrajině postupně vyprchává“.

„To je ta blížící se bouře, kterou se teď musíme snažit zastavit. Jestli se nám to povede, to je otázka. Důležité je, aby se ti, kteří jsou přesvědčenými demokraty a jsou odpovědní a chápou, že svoboda je primárně odpovědnost, aby se ze všech sil snažili zvrátit vývoj, kdy volby vyhrávají často strany, které jsou založeny na xenofobii, na nenávisti, a že populisté se zmocňují vlád,“ vyjádřil svůj pohled na situaci Petr Kolář.

