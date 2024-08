Využijí krizi, aby omezili svobodu slova. Nigel Farage se opřel do premiéra

Minulou sobotu ve Velké Británii vypukly rozsáhlé protesty. Demonstrace byly údajně vyvolány falešnými zprávami o útočníkovi ze Southportu, který byl mylně označen za muslimského přistěhovalce. Protesty zaměřené i proti nelegální migrace se uskutečnily v mnoha britských městech včetně Londýnu, Manchesteru či Southportu.

Policie uvedla, že akce organizují stínové krajně pravicové skupiny, které na internetu mobilizují podporu frázemi jako „dost je dost", „zachraňte naše děti" a „zastavte lodě".

Nový premiér Keir Starmer na krizové schůzce s ministry vyjádřil plnou podporu policii v boji proti extremistům. Z násilností obvinil „krajně pravicovou nenávist“ a slíbil, že chaos ukončí.

Nigel Farage o situaci hovořil pro Fox News jako o největších protestech od dob protestů Black Lives Matter vyvolaných smrtí George Floyda. Připomněl, že při těchto protestech se Keir Starmer v solidaritě postavil s protestujícími, kteří rabovali ulice a dopouštěli se násilností. „Ale teď se zdá, že protestuje bílá, pracující třída britských lidí,“ uvedl Farage s důrazem na to, že nikdo by neměl zneužívat sociální sítě k šíření nenávisti.

Farage následně kritizoval snahy vlády o regulaci sociálních médií, kde chce Starmerova vláda podle něj omezovat svobodu slova. Farage uvedl, že potlačování názoru a spekulací na internetu představuje hrozbu pro svobodu slova. Argumentuje, že i když nejsou informace vždy přesné, měli by mít lidé možnost o nich diskutovat a spekulovat.

Fotogalerie: - Duhový průvod 2024

„Co však je dovoleno šířit na sociálních sítích, nebo spíš co by se mělo dělat na sociálních sítích, je spekulovat a ptát se,“ řekl Farage. „Když se do něčeho takového pustíte, nikdy nemůžete zaručit, že to, co říkáte, je stoprocentní pravda. V danou chvíli si můžete myslet, že je to pravda. Nyní Starmer tím, že to potlačuje, představuje největší hrozbu pro svobodu slova, jakou jsme v naší historii zažili,“ reagoval Farage na to, že britská vláda zvažuje změny zákona o bezpečnosti na internetu, který má regulovat společnosti působící v oblasti sociálních médií.

On sám, ačkoliv zastánce kritického myšlení, nesouhlasí se snahou omezit názory a přístup k diskusi, která by podle něj mohla vytvořit neúplný nebo jednostranný pohled na důležitá témata, jako je klimatická změna a migrace. „Pokud je parametrem říci každému dítěti: pokud si přečtete příspěvek, který zpochybňuje Net Zero a globální oteplování, bude to extrémní komentář a lež, nebo pokud si přečtete příspěvek, který se dokonce odváží zpochybnit úroveň imigrace – legální nebo nelegální – do Británie, že je to extremistické…. pak začnete budoucí generaci nastavovat narativ, který je zásadně nedemokratický,“ vysvětlil Farage.

„Velmi se obávám, že instinkty levicové labouristické strany směřují k tomu, aby tuto krizi využila k odebrání našich svobod a svobody projevu,“ vyjádřil Farage své obavy.

Farage samotný byl dle svých slov od vypuknutí protestů terčem útoků levicových kampaní, některé z nich dokonce požadují jeho zatčení, když se ptal po pravé identitě útočníka, který zabil tři děti.

Keir Starmer poses the biggest threat to free speech we’ve seen in our history. pic.twitter.com/AB9cdiQtue — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) August 11, 2024

