Vzteklý pes Rusko. Evropa bude platit. A Amerika dosáhla svého. Ekonom Kříž jde dál proti proudu

„Američané v posledních dvaceti letech udělali všechno, co bylo možné, aby se vztahy Evropské unie a Ruska nezlepšovaly, či dokonce aby se zhoršovaly. Aby zabránili toku surovin do Evropy, to jsou jejich zájmy,“ míní ekonom, analytik a komentátor Karel Kříž s tím, že ruská agrese na Ukrajině je i přes nepopiratelnost toho, že válku započalo Rusko, „jednou z rovin“ současného konfliktu. Vstup Ukrajiny do Evropské unie, ke kterému vyzývá například prezident Miloš Zeman, je podle něho nepříliš realizovatelný, jelikož Západ Ukrajinu v EU nechce. „Západ se bojí ukrajinského exportu,“ naznačil Kříž v pořadu Aby bylo jasno.

navázal na svá předchozí slova pro Reflex, která v Česku vzbudila nemalý rozruch, jelikož v něm ruskou agresi na Ukrajině označil za „v podstatě neideologický hospodářský střet USA a Německa o prostor střední a západní Evropy a o severoatlantickou hegemonii, v němž sama Ukrajina hraje neblahou roli šachovnice, po níž se šlape a tahá figurkami". „Rusko ochotně naskočilo do vedlejší, i když důležité role vzteklého velkého psa, který na svém dvorku nesnese odpor a dá se i snadno vydráždit. Amerika soudcuje, Evropa bude platit," tvrdil Kříž v rozhovoru.



Američanům, potažmo Britům podle jeho mínění „od začátku evidentně nejde primárně o Rusko, nýbrž o jeho vztahy s EU a speciálně s Německem“. „Americké angažmá v obou světových válkách bylo především o tom, zabránit Němcům ve spojení jejich technického a průmyslového potenciálu s nedozírnými průmyslovými a surovinovými zdroji na Východě. Přitom teď je Německo znovu hlavní hráč ve 450milionové EU a z obnoveného Ruska proudí do Evropy nejvíce ropy a plynu v historii. Budují se další kapacity. Bez energie není průmysl, není výkon, není nic,“ tvrdil.



Nyní Kříž hned úvodem rozhovoru s moderátorkou Janou Bobošíkovou na své předchozí výroky, které budily nemalé emoce, navázal s jasným zdůrazněním, že současný konflikt na Ukrajině je válka a agrese, kterou začalo Rusko. Tvrdí však, že ruská agrese na Ukrajině je jen „jednou z rovin“, jako měla více příčin i první světová válka, a nešlo pouze o reakci na sarajevský atentát na Františka Ferdinanda d’Este. „Říkám, že tam jsou hlubší vrstvy,“ uvedl. Fotogalerie: - Před KACPU

Za hlubší příčiny konfliktu na Ukrajině označil nejednotnost území Ukrajiny. „Ta země nemá vyjasněné svoje hranice. Nikdy ty hranice pořádně neměla. Některé části dnešní Ukrajiny jsou součástí Ruska 500 let… z tohoto hlediska to je sud prachu,“ řekl s poukazem na množství ruskojazyčného obyvatelstva na některých územích Ukrajiny.



Dále poukázal na ekonomickou situaci Ukrajiny a to, že suroviny, které vyváží, nejsou ty, jež by chtěla Evropská unie do členských zemí importovat. Ukrajinci podle něj doufali, že jim Západ pomůže při snižování závislosti na Rusku, ten však nemá o Ukrajinu příliš zájem.



Podle Kříže je tak názor českého prezidenta Miloše Zemana, jenž spolu s dalšími hlavami členských států podporuje vstup Ukrajiny do EU, nepříliš realizovatelný. „Já se domnívám, že ve skutečnosti Západ Ukrajinu v Evropské unii nechce. Já sám bych ale byl pro. Proč ne?“ říká ekonom.



Západ se podle Kříže bojí ukrajinského exportu obilí, cukru anebo elektřiny a mnohé státy budou vstup Kyjeva do EU blokovat. Fotogalerie: - Střídání stráží a vlajek

V současném konfliktu prý „nehraje Rusko hlavní roli“. Američané se podle jeho názoru netají tím, že chtějí zabránit spolupráce Ruska s Německem. „Američané v posledních dvaceti letech udělali všechno, co bylo možné, aby se vztahy Evropské unie a Ruska nezlepšovaly, či dokonce aby se zhoršovaly. Aby zabránili toku surovin do Evropy, to jsou jejich zájmy. Z hlediska politiky legitimní zájmy,“ míní.



Obává se, že ještě dojde k eskalaci konfliktu, nakonec však doufá v dohodu Ukrajiny s Ruskem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle názoru ekonoma měl o domluvu s Ruskem, které již před jeho příchodem do funkce okupovalo ukrajinský poloostrov Krym a podporovalo boje na Donbasu, usilovat ještě před současným započetím invaze.



Evropská unie prý nemá ani neměla zájem na konfliktu na Ukrajině a Američané přerušením spolupráce Evropy s Ruskem již také svého dosáhli. „Američané už nemají zájmy na eskalaci toho konfliktu. Už svých zájmů dosáhli,“ tvrdí Kříž se slovy, že Evropská unie byla do konfliktu „vtlačena“. Fotogalerie: - Rusové za Ukrajinu

Míní, že Zelenského do dohod s Ruskem tlačili i samotní lídři EU v čele s Německem a Francií, ale ten nechtěl požadavkům Moskvy ustupovat, přitom prý nyní vyjedná mnohem méně, než mohl před startem ruské agrese.



Dodávky českých zbraní na Ukrajinu podle jeho názoru jen těžko změní jakkoliv situaci na bojišti, ale zhorší naši situaci v dalších desetiletích.



K názoru bývalého ministra a velvyslance v Rusku a později i na Ukrajině Jaroslava Bašty (SPD) o znárodnění plynovodů, ropovodů a zásobníků ekonom vytáhl s tvrzením, že k privatizaci této infrastruktury vůbec nemělo dojít. Zemanova vláda podle něho nikdy neměla k odprodeji síťových odvětví přistupovat, jelikož to nyní způsobuje zdražování strategických surovin kvůli monopolnímu postavení mnohých firem. „Peníze jsou pryč a Česká republika má z toho jenom problémy,“ ukázal na problémy způsobené za vlády Miloše Zemana. Fotogalerie: - Putler go home!

Současný prezident však není jediným, jehož vláda schytala od ekonoma napomenutí. Za „obrovskou ostudu“ označuje i krok současného kabinetu Petra Fialy (ODS) v rámci blokace některých webů z důvodu, že byly údajně „dezinformační“.



Část zodpovědnosti na tom prý má i předchozí premiér Andrej Babiš (ANO), jelikož on inicioval vznik institucí, které nyní začaly s cenzurou. „Cenzura se nikdy nezastaví, jakmile jednou otevřete dveře cenzuře, nemá to konce,“ varuje s tím, že i sama vláda přiznává neúplnou nezákonnost těchto kroků.



Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

