Sbírka na letadlo Petra Pavla na summit NATO skončila fiaskem

Vojenská policie prověřuje Skupinu D pro podezření ze dvou trestných činů, přičemž Veverka je hlavním podezřelým z údajného tunelování peněz lidí, kteří se skládali na Ukrajinu. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že investor spolek, jehož tváří se stal herec Vetchý, založil účelově a navedl partnerku někdejšího vojenského zpravodajce Davida Špačka Janu Hrubou, aby založila i společnost FPV Space. Ta se stala dodavatelem Skupiny D a dle podezření kriminalistů měla skupina blízkých osob skrze ni ze spolku vyvádět finanční prostředky zaslané dárci a obohatit se.
Veverka podezření odmítá a i nadále chce ve výběru peněz od lidí formou sbírek pokračovat. Jeho nejnovější počin se však, jak zjistily ParlamentníListy.cz, neměl skládat na vybavení pro Ukrajince, nýbrž pro českého prezidenta.
Spoluzakladatel Skupiny D měl dle našich informací v záměru uspořádat občanskou sbírku na crowdfundingové platformě Donio.cz pod názvem „Letenka pro generála“, skrze niž chtěl „formou humorného občanského gesta s vážným podtextem“ přimět lidi, aby se demonstrativně skládali prezidentovi Petru Pavlovi na letenku do Ankary.
Reagovat tak chtěl na situaci, kdy vláda nepočítá s účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v tureckém hlavním městě, přestože Pavel opakuje, že by se jej chtěl zúčastnit. Pavel dlouhodobě současný kabinet kritizuje za nenavyšování obranných výdajů a premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že je logické, aby proto na summit zamířil on společně s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé) namísto Pavla, a kroky své vlády tak mohl spojencům vysvětlit. „A ne pan prezident, který nás za to kritizuje i v zahraničí,“ podotkl dříve Babiš.
Dle informací naší redakce chtěl Veverka na tuto situaci občanskou sbírkou reagovat. Vybrané peníze však doopravdy neměly jít k prezidentovi na získání palubní vstupenky, avšak – jak Veverka věc sám prezentoval – v celé výši Vojenskému fondu solidarity (VFS), který je společným projektem Ministerstva obrany a Charity ČR.
ParlamentníListy.cz proto oslovily resort obrany s dotazem, zda jej Veverka v dané věci oslovil a seznámil jej se svými plány, či zda by ministerstvo v případě uskutečnění záměru konání takové sbírky souhlasilo s tím, že ji jakkoliv zaštítí a bude s jejími pořadateli spolupracovat. Dotazovali jsme se rovněž, zda by v případě přijetí finančních prostředků ze zmiňované sbírky, která přímo reaguje na politické dění, nespatřovalo ministerstvo v takovém kroku narušení apolitičnosti a neutrality VFS a jak by zajistilo, že nedojde ke zneužití pomoci válečným veteránům, jejich rodinným příslušníkům a pozůstalým k politickému vyjádření názoru investora Veverky.
Resort obrany ParlamentnímListům.cz potvrdil, že žádost od spoluzakladatele Skupiny D k věci obdržel a reagoval na ni zamítavě. „Žádost pana Veverky obdržel Vojenský fond solidarity MO a reagoval na ni prostřednictvím písemného vyjádření předsedy výboru fondu a ředitele OVVVH plk. Roberta Speychala a generálního sekretáře Charity ČR Jakuba Ličky. Sbírka se řídí zákonem o veřejných sbírkách, pravidly zřizovatelů, společným statutem a vzájemnou dohodou. Je určena lidem, kteří se nacházejí v nouzi či těžké životní situaci, a nelze ji využívat k jiným účelům. Výše zmínění tak panu Veverkovi za jeho podnět poděkovali s vysvětlením, proč není účast fondu, který je společným projektem MO a Charity ČR, možná,“ uvedl za Ministerstvo obrany Petr Pešek a dementoval tak, že by ministerstvo mělo zájem přijmout prostředky ze sbírky zamýšlené Veverkou.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
