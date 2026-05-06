Sbírka na letadlo Petra Pavla na summit NATO skončila fiaskem

07.05.2026 4:44 | Kauza
autor: Radek Kotas

Spoluzakladatel spolku Skupina D Jan Veverka, který čelí podezření kriminalistů z tunelování peněz lidí pomáhajících Ukrajině, měl v záměru vytvořit další veřejnou sbírku. Tentokrát však podle zjištění ParlamentníchListů.cz nešlo o drony, nýbrž by se lidé demonstrativně skládali na letenku pro prezidenta Petra Pavla na summit NATO. Záměr skončil fiaskem ještě před svým uskutečněním.

Foto: Repro Jan Veverka, X
Popisek: Ondřej Vetchý a Jan Veverka

Investor Jan Veverka je v posledních letech spojen zejména s činností spolku Skupina D, na němž se podílí společně s hercem Ondřejem Vetchým či náčelníkem Generálního štábu Armády ČR Karlem Řehkou, jenž je jeho čestným předsedou. Spolek, který organizoval veřejné sbírky na drony pro Ukrajinu, si za získání až stovek milionů korun vydobyl uznání Kyjeva a Veverka obdržel medaile od ukrajinské vojenské rozvědky. V Česku však naopak Skupinu D provází vyšetřování kvůli podezření Vojenské policie, že značná část peněz nešla na zbraňovou pomoc Ukrajině, nýbrž do kapes spřízněných osob.

Vojenská policie prověřuje Skupinu D pro podezření ze dvou trestných činů, přičemž Veverka je hlavním podezřelým z údajného tunelování peněz lidí, kteří se skládali na Ukrajinu. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že investor spolek, jehož tváří se stal herec Vetchý, založil účelově a navedl partnerku někdejšího vojenského zpravodajce Davida Špačka Janu Hrubou, aby založila i společnost FPV Space. Ta se stala dodavatelem Skupiny D a dle podezření kriminalistů měla skupina blízkých osob skrze ni ze spolku vyvádět finanční prostředky zaslané dárci a obohatit se.

Veverka podezření odmítá a i nadále chce ve výběru peněz od lidí formou sbírek pokračovat. Jeho nejnovější počin se však, jak zjistily ParlamentníListy.cz, neměl skládat na vybavení pro Ukrajince, nýbrž pro českého prezidenta.

Spoluzakladatel Skupiny D měl dle našich informací v záměru uspořádat občanskou sbírku na crowdfundingové platformě Donio.cz pod názvem „Letenka pro generála“, skrze niž chtěl „formou humorného občanského gesta s vážným podtextem“ přimět lidi, aby se demonstrativně skládali prezidentovi Petru Pavlovi na letenku do Ankary.

Reagovat tak chtěl na situaci, kdy vláda nepočítá s účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v tureckém hlavním městě, přestože Pavel opakuje, že by se jej chtěl zúčastnit. Pavel dlouhodobě současný kabinet kritizuje za nenavyšování obranných výdajů a premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že je logické, aby proto na summit zamířil on společně s šéfem české diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé) namísto Pavla, a kroky své vlády tak mohl spojencům vysvětlit. „A ne pan prezident, který nás za to kritizuje i v zahraničí,“ podotkl dříve Babiš.

Dle informací naší redakce chtěl Veverka na tuto situaci občanskou sbírkou reagovat. Vybrané peníze však doopravdy neměly jít k prezidentovi na získání palubní vstupenky, avšak – jak Veverka věc sám prezentoval – v celé výši Vojenskému fondu solidarity (VFS), který je společným projektem Ministerstva obrany a Charity ČR.

ParlamentníListy.cz proto oslovily resort obrany s dotazem, zda jej Veverka v dané věci oslovil a seznámil jej se svými plány, či zda by ministerstvo v případě uskutečnění záměru konání takové sbírky souhlasilo s tím, že ji jakkoliv zaštítí a bude s jejími pořadateli spolupracovat. Dotazovali jsme se rovněž, zda by v případě přijetí finančních prostředků ze zmiňované sbírky, která přímo reaguje na politické dění, nespatřovalo ministerstvo v takovém kroku narušení apolitičnosti a neutrality VFS a jak by zajistilo, že nedojde ke zneužití pomoci válečným veteránům, jejich rodinným příslušníkům a pozůstalým k politickému vyjádření názoru investora Veverky.

Resort obrany ParlamentnímListům.cz potvrdil, že žádost od spoluzakladatele Skupiny D k věci obdržel a reagoval na ni zamítavě. „Žádost pana Veverky obdržel Vojenský fond solidarity MO a reagoval na ni prostřednictvím písemného vyjádření předsedy výboru fondu a ředitele OVVVH plk. Roberta Speychala a generálního sekretáře Charity ČR Jakuba Ličky. Sbírka se řídí zákonem o veřejných sbírkách, pravidly zřizovatelů, společným statutem a vzájemnou dohodou. Je určena lidem, kteří se nacházejí v nouzi či těžké životní situaci, a nelze ji využívat k jiným účelům. Výše zmínění tak panu Veverkovi za jeho podnět poděkovali s vysvětlením, proč není účast fondu, který je společným projektem MO a Charity ČR, možná,“ uvedl za Ministerstvo obrany Petr Pešek a dementoval tak, že by ministerstvo mělo zájem přijmout prostředky ze sbírky zamýšlené Veverkou.

