Zabijou Pavla Novotného? Dopis Putinovi má pokračování. Už i od Babiše

„Nebudeme o našem záměru, zbudovat jim (vlasovcům) pomník ani o jejich historické roli, s nikým zvenčí diskutovat a už vůbec o tom nebudeme diskutovat s Ruskem, symbolem okupační moci, lži a porušování lidských práv,“ stojí v dopise, který chce starosta městské části ve středu odpoledne osobně doručit na ruskou ambasádu. Stát je zde oslovován například jako „Milá, vlezlá, drzá Ruská federace“.

V dopise se také má psát, že Řeporyje jsou suverénní městskou částí, a proto si bude po veřejné diskusi, také sama rozhodovat o tom, komu na svém katastru postaví pomník. Rovněž v dopise uvádí, že Vlasovci podle obyvatel Řeporyjí zachránili Prahu a jejich útok na východní břeh Vltavy byl jedním z rozhodujících momentů Pražského povstání.

Rusko je ale vnímá jako zrádce a velitele Andreje Vlasova po válce popravilo. Jeho armáda vznikla z válečných zajatců, kterým Němci nabídli utvoření Ruské osvobozenecké armády v čele se zajatým generálem Vlasovem. Od začátku roku 1945 bojovali s Němci proti Rudé armádě, na konci války ale opět změnili stranu a pomohli Pražskému povstání proti německému odporu. Přibližně tři stovky jich přitom měly padnout.

„Stydím se, že jsme se rozhodli napravit historickou křivdu, zásadně ovlivněnou bolševickou propagandou, až teď,“ dodává v dopise starosta Novotný. Obyvatelé Řeporyjí podle něj mají tisíckrát lepší zkušenost s vlasovci, než s „hodnými rudoarmějci“, kteří „kradli, znásilňovali a dokonce vraždili, tehdy i v srpnu 1968“.

Tak, to bychom měli a teď šup návrat k chodníku na Zadní Kopanině, norování jezevců a hřbitovní místům.. No prostě zpátky na zem. Teda jen na chvíli, ve dvě to doručím na ruskou ambasádu vlajkovou lodí flotily MNV Řeporyje ?????? pic.twitter.com/7PoxORKsIn — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 27. listopadu 2019

„Vy karikatury sebe sama s atomovým kufříkem za zadkem a hlavou plnou vodky a černého svědomí,“ zakončil pozdravem dopis adresovaný „Jeho Excelenci Vladimiru Vladimiroviči Putinovi, prezidentu Ruské federace“.

Jakmile zprávy o Novotného dopisu Putinovi začaly pronikat na veřejnost, strhla se vlna značně protichůdných reakcí.

„LOL, to je týpek,“ aplaudoval Novotnému Jakub Horák, marketingový expert, který s kampaní „Pusťte nás na ně“ dostal do Sněmovny české Piráty. A mimo jiné též synovec disidenta a exministra vnitra Jana Rumla. A dodal, že po tomto dopise očekává v řádu sekund, že se v Řeporyjích objeví otrava novičokem.

Obsáhlejší elaborát sepsal poslanec hnutí ANO Milan Feranec. Podle něj vojáci, kteří bojovali ve Vlasovově armádě, většinou jenom „nechtěli chcípnout hlady v německých zajateckých táborech“. Jenže ve válce bojují proti sobě dvě strany. „Vlasovci prostě stáli na špatné straně, ne naši. Nevidím jediný důvod je oslavovat,“ uzavřel poslanec Feranec.

A jiní rovnou začali v autorovi dopisu Vladimiru Putinovi vidět přesně to, co zoufale nudná Fialova ODS hledá. „ODS má tu silnou osobnost, po které volala. Novotného jsou plná média, stojí za ním spousta voličů. Diskuse se točí a stanoviska vznikají. Někdo je fanda, někdo proti. To je živá politika,“ chválí Roman Šmucler, někdejší televizní star a dnes prezident České stomatologické komory.

A připomněl, jak se v roce 1991 všichni v politice smáli jednomu lidovému tvůrci bonmotů. A pak prošel všechny ústavní funkce, až k té nejvyšší.

Vyjádřil se i Jiří Ovčáček, mluvčí Putinova českého protějšku Miloše Zemana. A Pavel Novotný přiznal, že je z jeho vyjádření v šoku, jaký nezažil devatenáct let. „Pokud mají Řeporyje historicky vztah k pomoci vlasovců Pražskému povstání, je to plně na rozhodnutí této městské části,“ sdělil. Prezident podle mluvčího úlohu vlasovců uznává, Ovčáček citoval jeho starší slova: „Je to jako s lidským životem. Uděláte špatné skutky, které Vlasov samozřejmě udělal, ale na konci svého života uděláte jednu dobrou věc“.

1/2 v ŠOKU jsem byl před tím aktuálním naposledy 22/8/2000 (Šachtar Doněck). Tento je ale příjemný a já bych za něj rád upřímně poděkoval i přes Twitterjistoty s tímto díkem spojené: @PREZIDENTmluvci pro @blesk_cz o postoji Hradu:"Pokud mají Řeporyje historicky vztah k pomoci.. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) 27. listopadu 2019

