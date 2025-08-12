Zákaz vládních stran? Komunista naznačil zákonnou cestu

V příspěvku na svém facebookovém profilu uvedl, že má jasno, jaký zákon by jako poslanec podpořil jako první. „Já určitě vím, co udělám po volbách a jaký nový zákon jako poslanec určitě podpořím jako první, a to zákaz stran ODS, STAN, TOP 09 a KDU ČSL za všechno, co tu napáchaly od roku 1989. Samozřejmě včetně řádného prošetření všech podvodů, které nejsou promlčeny, a začal bych dozimetrem a bitcoiny,“ napsal Komínek.
Také pro Deník N později potvrdil, že si za svým vyjádřením stojí. „Musí k tomu projít nějaká diskuse, že jo. Pokud se prokáže, že ty strany nedodržovaly zákon a dělaly to, co dělaly, tak proč je nezakázat? Každý, kdo nedělá to, co má, by se měl zakázat,“ uvedl.
Zdůraznil, že návrh není motivován tím, že by strany byly ve vládě, ale tím, co podle něj v minulosti provedly. „Já si myslím, že tam je plno věcí. Pokud by zákaz stran byl legislativně v pořádku a prokáže se, že to tak bylo, bude to demokratický,“ dodal.
Podle Komínka se nejedná o útok na demokracii. „Nejde o demokracii, ale o to, jestli někdo porušuje zákon, nebo neporušuje,“ řekl.
Výrok je reakcí na novelu trestního zákoníku, kterou v červenci podepsal prezident Petr Pavel. Ta od 1. ledna příštího roku zavádí výslovnou trestnost propagace komunistického hnutí.
autor: Natálie Brožovská