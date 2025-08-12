Zákaz vládních stran? Komunista naznačil zákonnou cestu

12.08.2025 19:39 | Monitoring

Lídr kandidátky Hnutí Stačilo! v Ústeckém kraji Jaroslav Komínek (KSČM) by po volbách usiloval o zákaz vládních stran ODS, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL.

Foto: archiv
Popisek: Jaroslav Komínek

V příspěvku na svém facebookovém profilu uvedl, že má jasno, jaký zákon by jako poslanec podpořil jako první. „Já určitě vím, co udělám po volbách a jaký nový zákon jako poslanec určitě podpořím jako první, a to zákaz stran ODS, STAN, TOP 09 a KDU ČSL za všechno, co tu napáchaly od roku 1989. Samozřejmě včetně řádného prošetření všech podvodů, které nejsou promlčeny, a začal bych dozimetrem a bitcoiny,“ napsal Komínek.

Také pro Deník N později potvrdil, že si za svým vyjádřením stojí. „Musí k tomu projít nějaká diskuse, že jo. Pokud se prokáže, že ty strany nedodržovaly zákon a dělaly to, co dělaly, tak proč je nezakázat? Každý, kdo nedělá to, co má, by se měl zakázat,“ uvedl.

Zdůraznil, že návrh není motivován tím, že by strany byly ve vládě, ale tím, co podle něj v minulosti provedly. „Já si myslím, že tam je plno věcí. Pokud by zákaz stran byl legislativně v pořádku a prokáže se, že to tak bylo, bude to demokratický,“ dodal.

Podle Komínka se nejedná o útok na demokracii. „Nejde o demokracii, ale o to, jestli někdo porušuje zákon, nebo neporušuje,“ řekl.

Výrok je reakcí na novelu trestního zákoníku, kterou v červenci podepsal prezident Petr Pavel. Ta od 1. ledna příštího roku zavádí výslovnou trestnost propagace komunistického hnutí.

Peněžitý trest budou moci soudy ukládat podle novely za jakýkoli trestný čin vyjma zvlášť závažných zločinů nebo přečinů týrání svěřené osoby a osoby žijící ve společném obydlí. Přečiny jsou trestné činy, za něž hrozí nejvýše pětileté vězení. 
 
Po schválení novely reagovala předsedkyně KSČM Kateřina Konečná ostře. V příspěvku označila tento krok za další pokus umlčet politickou opozici. „Tak už je to tady. Další snaha nás umlčet. Nejhlasitější kritiky současné a sociální cenzorské a proukrajinské vlády,“ napsala ve svém facebookovém příspěvku.
 
KSČM odmítá novelu jako účelovou a diskriminační, jejímž cílem je podle ní umlčet odpůrce systému omezováním ústavních práv a svobod.
 

 

autor: Natálie Brožovská

