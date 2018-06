Zdeněk Zbořil oceňuje přínos Trumpa: Začal říkat otevřeně, o co jde. Ne ty ideologické příběhy...

Politolog Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro První zprávy.cz okomentoval dění na mezinárodní i na domácí politické scéně. Konstatoval, že je stále více jasnější, že v politice nehrají prim ideály, ale ekonomické zájmy. Za ekonomické zájmy se vedou i války. Platí to prý i u nás. Prezident Zeman to podle Zbořila dokazuje. Americký prezident Trump se pak od jiných světových politiků odlišuje tím, že tuto věc říká v podstatě otevřeně.

„Války se vedou s jednoznačným cílem, jenom se obohatit a způsobit tomu druhému škodu, to je teorie spálené země, kterou známe z historie,“ konstatoval Zbořil. Když Západ kolonizoval svět, stál především o tamní ekonomické zdroje, To je podle Zbořila důkaz, že jsou ekonomika a politika úzce provázány. Dokazuje to prý i 45. prezident USA Donald Trump. „V jeho politice nemusíme hledat nějaké velké strategie,“ uvedl Zbořil s tím, že Trump je veden svými ekonomickými zájmy.

„Ty příběhy, které vypráví ta jedna nebo druhá ideologie, prostě neodpovídají skutečnosti. Tam jde o to, co za to a kdy je to splatné,“ zdůraznil Zbořil.

Když se podíváme na všechny války z posledních let, tak jejich smysl prý nejlépe pochopíme, když se odkryje to pozadí. „I v té Severní Koreji je minimum surovin, které jsou potřebné. Je tam minimum surovin, které by zajímaly některé dobyvatele, ale zejména v Rusku je toho bohatství tolik, že Madeleine Albrightová říká, že se nesluší, aby toto bohatství náleželo jedné zemi,“ zaznělo z úst Zbořila.

Trump tyto věci jen říká přímo, čímž se liší od svých předchůdců. Podle Zbořila proto stojí za pozornost, kam cestují světoví vůdci či jejich emisaři, a co tam říkají. Příkladem takového emisara může být někdejší poradce Donalda Trumpa Steve Bannon, který nedávno vystoupil v Praze. Ten podle Zbořila nepřijel do Prahy proto, aby „Čecháčkům“, jak nás nazval Zbořil, vysvětli, co se v Americe děje. Bannon prý spíš přijel zjišťovat, jak Evropa reaguje na proměnu americké zahraniční politiky.

To, co vidíme v Americe, se podle Zbořila v menším měřítku odehrává i u nás. I u nás se vede bitva o to, kdo obsadí jaký ministerský post, post náměstka či posty v podnicích s účastí státu. I u nás je tedy ekonomika na prvním místě.

„Ta pravolevá upovídanost, kterou pěstují naši politici v Parlamentu, vůbec nehraje žádnou roli, kdy najednou se ukáže, že prezident republiky je při sestavování vlády aktivnější než ten designovaný premiér. Tady jsme tři měsíce krmeni tím, že se mezi politickými stranami jedná o nějaké myšlenky a ideologie, ale najednou se ukazuje, že nešlo o nic jiného než o ta místa na ministerstvech a v různých podnicích,“ vyjevil svůj názor Zbořil.

autor: mp