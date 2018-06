Že jde ČSSD do kytek? Dnes vyšel průzkum, podle kterého je druhá hned za ANO

04.06.2018 18:33

ČSSD dosáhla v květnovém volebním modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) nejlepší výsledek od loňských říjnových voleb. Sociální demokraté by se 13 procenty skončili druzí za vítězným ANO s 29 procenty, 13 procent by získala také třetí ODS. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti, komunisté, SPD a lidovci. Z nynějších stran v dolní komoře by mimo ni zůstali Starostové a nezávislí (STAN) a TOP 09. Volební model dnes ČTK poskytlo CVVM.