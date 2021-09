Zelené šílenství. EU nepomáhá, ale škodí. Jarmark SPD úplně na severu, lákaly potraviny a ještě více petice

„Jejich cíl je likvidace české svrchovanosti i české koruny, přijímání migrantů, ničení tradičních evropských a křesťanských hodnot a další omezování svobody projevu,“ konstatoval předseda SPD Tomio Okamura o svých politických konkurentech v Liberci. Tady jsou na prvních dvou místech kandidátky Radovan Vích a Michal Švarc se zkušenostmi z armády. S ParlamentnímiListy.cz mluvili i o debaklu v Afghánistánu. „Opustili jsme základny, kde zůstaly obrněné transportéry, spojovací technika, zbraně. Vždyť se to dalo znehodnotit. Byť jen zapálit. Proč jsme to neudělali? Proč jsme teroristům, se kterými bojujeme, tam tu techniku nechali?“ podivoval se Švarc.

Český jarmark pořádaný SPD dorazil v pondělí v poledne i do Liberce na náměstí před radnicí. Jako jinde v krajských městech si mohli lidé kupovat levné české potraviny v cenách, za které je od českých výrobců vykupují obchodní řetězce. „Dal jsem si pivo a je překvapivě dobré. Dělali ho prý v Nové Pace a je dvakrát chmelené,“ pochvaloval si Liberečan Honza. „Teď se jdu podívat na maso,“ doplnil.

Zásadní debakl. Přijde další migrační vlna

Mezi nakupujícími procházel i liberecký poslanec za SPD Radovan Vích, který je ve Sněmovně místopředsedou výboru pro obranu a na kandidátce do nadcházejících voleb je v tomto kraji číslo 1. ParlamentníListy.cz se ho i vzhledem k jeho zaměření zeptaly na západní debakl v Afghánistánu. „Je to totální zklamání. Za jedenáct dní zcela popadalo to, co se tam budovalo dvacet let. Podle mě je to zásadní debakl jak politiky USA, tak NATO. Je potřeba poděkovat našim vojákům, kteří tam udělali obrovský kus práce. Na druhou stranu je ale evidentní, že to byla operace, která se zásadním způsobem nepovedla,“ konstatoval.

„Je to i o celé strategické koncepci NATO i USA, kdy princip expedičních operací na velkou vzdálenost do kulturně zcela jiného prostředí nefunguje. Důsledkem toho bude migrační vlna. OSN hovoří o tom, že je předpoklad, že půl milionu lidí z Afghánistánu odejde. Vidíme, co se děje na polsko-běloruských hranicích, kde byl vyhlášen v příhraničních obcích nouzový stav zatím na dobu jednoho měsíce. Expertní tým, který byl u prezidenta Zemana, hodnotil bezpečnostní rizika taková, že v současné době je to migrace a terorismus. Důsledek toho všeho tady pocítíme velice brzo,“ domníval se.

„Nárůst migrace je z roku na rok podle zprávy Ministerstva vnitra 236 procent. I to o něčem svědčí. I ministr vnitra Hamáček hovoří o tom, o čem my mluvíme už dlouhou dobu. A to že je nutná ostraha vlastních hranic. Dochází na naše slova z roku 2015,“ uvedl. Evropa podle něj na migrační vlnu připravena není. „Schengen nefunguje, jednotlivé státy si přijímají vlastní opatření. Asi nehrozí taková vlna jako v roce 2015. Ale je evidentní, že migrace je problém Evropské unie, která to není schopna řešit. Jenom vyzývá k tomu, aby se postupovalo společně, ale každý stát si přijímá svoje vlastní opatření,“ všímá si.

„Severoatlantická aliance zásadním způsobem zklamala a potřebuje zásadní reformu. Nejlépe by bylo, aby u nás proběhlo referendum a vyjádřili jsme se, jestli v této organizaci chceme být, nebo ne. Já jsem pro to, abychom měli neutralitu po vzoru Rakouska, Finska nebo Švédska a věnovali schopnosti, které naše armáda má, na obranu území našeho státu a bezpečnosti našich obyvatel. To si myslím, že je cesta. NATO by se mělo věnovat původnímu cíli, který byl. A to kolektivní obrana, a nikoliv vytvářet tuto agresivní politiku,“ vysvětlil Vích.

Rozhovořil se o Green Dealu (Zeleném údělu) EU. „Je třeba říci, že na něj Andrej Babiš kývl. My od začátku tvrdíme, že je to absolutní nesmysl. Od roku 2035 konec spalovacích motorů. Osobně si to nedokážu představit,“ řekl poslanec. „Pokud přijmeme Green Deal, zcela to rozhází naši energetickou soustavu. Viděl jsem odhad renomovaných energetiků, že v tom případě by se muselo postavit asi pět nebo šest Temelínů. Považujeme to za naprosté šílenství. I proto chceme zákon o referendu a na základě něj vystoupit z Evropské unie. Myslíme si, že EU nám nepomáhá, ale škodí,“ konstatoval.

Běžte pryč, jste okupanti. Chceme zpátky Saddáma

Dvojkou na liberecké kandidátce SPD je ředitel Městské policie v Jablonci nad Nisou Michal Švarc. Ten má dokonce jako voják zkušenosti ze zahraničních misí, byl dvakrát v Iráku. „Pro mě to bylo obrovské rozčarování. Když jsme tam jeli, připravovali nás na to, že přivážíme něco, co tam všichni chtějí, že se konečně zbavili toho dlouholetého tyrana. Jak všichni touží po systému zastupitelské demokracie. Když jsem ale mluvil s řadovými Iráčany, tak mi říkali – počkejte, ale tohle, co tu je, Sadrovy milice, přepadávání, krádeže, nefungující a rozbitá infrastruktura, umírání dětí na banální nemoci, to je ta demokracie? Tak tu my nechceme. Chceme zpátky Saddáma. A běžte pryč. Jste okupanti,“ zavzpomínal.

„Toto mě donutilo se zamyslet nad tím, proč tam jsme. A tím obrovským rozdílem, co nám říkali tady, a tou realitou, která byla tam. Myslím, že politici a lidi na Ministerstvu obrany vůbec netušili, jak odlišná je skutečná realita od politicky proklamovaných cílů. Nikdo si to nechtěl přiznat,“ konstatoval.

Michal Švarc byl v Iráku v roce 2004 a 2005. Pozorně sledoval i situaci v Afghánistánu, kde se skutečná realita také výrazně lišila od toho, co se sdělovalo západní veřejnosti. „Naše armáda tam investovala dvacet miliard, a k čemu? Tálibán je zpátky u moci. Jediný rozdíl proti tomu před dvaceti lety je ten, že Tálibán má naši nejmodernější výzbroj a má kompletní know-how našich speciálních sil. Za dvacet let jsme docílili toho, že jsme Afghánce vyškolili, vyzbrojili a odešli jsme,“ zdůraznil.

A když vojáci upozorňovali na nesoulad mezi realitou a tím, co slyšeli doma, dostalo se jim odpovědi, že jsou od toho, aby plnili rozkazy, a do politiky nemají mluvit. „Je to o tom, že nikdo nechtěl vidět realitu, protože jsme součástí většího celku. A ten něco proklamoval, a přece se jejich rozhodnutí nemůžou zpochybňovat. To se v rámci Aliance nedělá. A podívejte se, když dnes vystoupíte s odlišným názorem, jste dehonestován, označován za Putinovu hlásnou troubu, za ruského trolla a vůbec se to nepřipouští. Taková je realita,“ povzdechl si.

Připomněl další problém v Afghánistánu. „Vybudovali jsme armádu, která nikdy taková nebyla, jak bylo prezentováno. Všichni odshora dolů věděli, že peníze vynakládané na výstavbu a výcvik afghánské národní armády jsou fiktivní. Že kmenoví vůdci na daném území inkasují velké peníze za neexistující tisíce vojáků. A to byl ten důvod, proč se 300tisícová armáda, která byla dvacet let vyzbrojována špičkovou technikou a školena nejlepšími jednotkami na světě, vzdala za jedenáct dní. Protože nikdy 300tisícová nebyla. A s výzbrojí se kupčilo. Proč měl Tálibán už v době naší přítomnosti to nejlepší z naší výzbroje a výstroje? Kde k tomu přišel? Jak to, že to nikoho z našich spojenců nezajímalo?“ ptal se.

„Je legitimní otázka, kde jsou naše vrtulníky? Dostali jsme je v rámci umoření ruského dluhu. Byly vyrobeny pro nás. A neměly ještě polovinu životnosti, když jsme je odevzdávali,“ upozornil. Také se diví, proč jsme před odchodem nezničili tu spoustu výzbroje, která spadla do klína tálibáncům. „Opustili jsme základny, kde zůstaly obrněné transportéry, spojovací technika, zbraně. Vždyť se to dalo znehodnotit. Byť jen zapálit. Proč jsme to neudělali? Proč jsme teroristům, se kterými bojujeme, tam tu techniku nechali?“ podivuje se.

Okamurovi fandím, jak do nich šije. Nechci euro, všechno by se zdražilo

Lidé na jarmarku měli však jiné starosti, nakupovali ve stáncích levné potraviny a stále jich přibývalo. Když ve 14 hodin místopředseda SPD Radim Fiala zahájil oficiální část programu, byl už prostor jarmarku zcela zaplněný. „Prý je tady víc lidí než v Hradci,“ pochvaloval si Radovan Vích. Po Fialovi zpěvák Petr Kolář zazpíval hymnu SPD a pak už se na dlouhý čas chopil mikrofonu předseda SPD Tomio Okamura. „Nechceme už žádný lockdown, chceme návrat k normálnímu životu. Říkáme ne povinnému covid očkování. Chceme uznávání protilátek. Chceme děti do škol bez omezení a bez podmínek,“ sdělil. Hovořil o covidové totalitě i politických konkurentech jako probruselských stranách. „Jejich cíl je likvidace české svrchovanosti, přijímání migrantů, likvidace české koruny, ničení tradičních evropských a křesťanských hodnot a další omezování svobody projevu,“ konstatoval. A vysvětloval další programové body SPD. Po něm se představili i kandidáti SPD Libereckého kraje.

„Okamurovi fandím. Líbí se mi, jak do nich šije. I do té Evropské unie. Jsem proti euru, všechno by se zdražilo. Mám spolužačku na Slovensku a ta mi říkala, že právě tak to dopadlo u nich. Co se týče potravin, snažím se kupovat české, které jsou kvalitní. A ne ty šunty, co nám sem dovážejí,“ konstatovala seniorka Míla z Liberce. Mnohem mladší Zuzana se radovala. „Mám fotku s Okamurou. Hned si ji musím dát na Facebook,“ prozradila s mobilem v ruce.

Kromě stánku s potravinami zde byl i petiční stánek za zachování české koruny a proti povinnému covid očkování a uznávání protilátek. Byla u něj větší fronta než na levné potraviny.



