Zelenského temné varování. Jde o moře

Ve Spojených státech se rozběhla debata o dalším balíku pomoci pro Ukrajinu. Američané uvažují mimo jiné o tom, jak na Ukrajinu dostat víc munice.

„Administrativa „pracuje na balíčku, který Kongres zváží na podzim tohoto roku,“ řekl šéf armádních akvizic Doug Bush a dodal, že podrobnosti musí ještě určit Úřad pro řízení rozpočtu. „Myslím si však, že budeme mít velmi silné argumenty a doufejme, že získáme podporu Kongresu pro další financování – zejména pro zvýšení výroby munice a nákupy munice na podporu Ukrajiny.“

Americká zpravodajská stanice CNN upozornila, že v prosinci Kongres schválil žádost administrativy o dalších 48 miliard dolarů na pomoc při vyzbrojování Ukrajiny a boji proti pandemii Covidu-19, z nichž 36 miliard bylo vyčleněno právě pro Ukrajinu. Administrativa žádala o tento druh dodatečných finančních prostředků na pomoc Ukrajině v loňském roce čtyřikrát, a to v březnu, květnu, září a prosinci.

Tatáž zpravodajská stanice také oznámila, že byla oficiálně schválena první dodávka tanků Abrams na Ukrajinu. Tanky by měly na Ukrajinu dorazit začátkem podzimu, uvedl v pondělí šéf armádní akvizice Doug Bush.

„Nyní se musí dostat do Evropy a poté na Ukrajinu spolu se všemi věcmi, které k nim patří. Munice, náhradní díly, palivové vybavení, opravárenská zařízení. Takže víte, nejde jen o tanky, ale o celý balíček, který k nim patří. To je stále na cestě.“

USA zahájily výcvik Ukrajinců na tanky v květnu v Německu, uvedla CNN. Třicet jedna tanků určených pro Ukrajinu procházelo několik měsíců renovací a přípravou na přepravu a o víkendu bylo oficiálně schváleno jejich předání.

USA výrazně urychlily dobu, kterou obvykle trvá, než se tanky odešlou, tím, že se začátkem tohoto roku rozhodly převést starší modely M1-A1 namísto modernější verze tanku.

Mezitím přicházejí z východu Ukrajiny zprávy, že další raketový úder ruských sil na civilisty zabil nejméně 5 lidí a dalších 20 zranil. O další ze série ruských hrůz informoval ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko. Rusové udeřili na město Pokrovsk, což je město v Doněcké oblasti. Před ruským vpádem tu žilo takřka 62 tisíc lidí.

Podle zpráv BBC bylo při útoku zraněno nejméně 31 lidí. BBC v této souvislosti také připomněla, že k útokům došlo den poté, co ruská „řízená bomba“ zasáhla centrum pro transfuzi krve na severovýchodě Ukrajiny a podle ukrajinských představitelů zabila dva lidi.

Mezi zraněnými je 19 policistů, pět záchranářů a jedno dítě, uvedl Klymenko ve zprávě na telegramu. „Trosky se odklízejí,“ dodal. „Pátrací a záchranné operace pokračují. Odklízíme sutiny, zachraňujeme lidi před ruským terorem,“ dodal Klymenko.

Server Ukrajinská pravda tvrdí, že po útoku zůstalo dokonce 7 mrtvých. Zranění prý byli posláni do místní nemocnice, dva ve vážném stavu byli posláni do Dněpru. Odklízení trosek bylo dočasně pozastaveno.

Již dříve ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko odpálilo dvě rakety, které zasáhly obytnou budovu ve městě.

Video, které doprovázelo jeho příspěvek, ukazovalo obyvatele a záchranné týmy, jak se snaží odklízet část trosek. Osoba na nosítkách byla přenášena do sanitky.

„Město Pokrovsk, Doněcká oblast. Donbas, ze kterého se Rusko snaží nechat jen rozbité a ohořelé kameny. Dva raketové údery. Zasažena byla obyčejná obytná budova. Bohužel jsou oběti. Na místě jsou záchranáři a všechny potřebné složky. Záchrana lidí pokračuje. Musíme zastavit ruský teror. Každý, kdo bojuje za svobodu Ukrajiny, zachraňuje životy. Každý na světě, kdo pomůže Ukrajině, porazí teroristy společně s námi. Rusko se bude zodpovídat za vše, co v této hrozné válce udělalo,“ pravil ukrajinský prezident.

The city of Pokrovsk, Donetsk region. Donbas, from which Russia is trying to leave only broken and scorched stones. Two missile strikes. An ordinary residential building was hit. Unfortunately, there are victims. Rescuers and all necessary services are on the scene. The rescue of… pic.twitter.com/zsIA7dR6HR