Zelenskyj: 60 muzeí, galerie, kostely. Zničili ruští teroristé

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil o dalším barbarském útoku Ruské federace. Tentokrát šlo o útok na muzeum ve městě Kupjansk a na obytné domy v okolí tohoto muzea. V noci na úterý ostřelovali ruští teroristé muzeum raketami S-300. A podobných barbarských činů mají podle Zelenského Rusové na triku mnohem víc.

„Po celý dnešní den se ve městě Kupjansk v Charkovské oblasti odklízely trosky po ruském útoku raketami S-300. V noci na dnešek probíhalo odklízení trosek. Útok na obyčejnou civilní čtvrť. Teroristé se zaměřili na místní historické muzeum a blízké domy. Rusko tímto úderem zabilo dvě ženy. Upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí... Deset lidí bylo zraněno, je jim poskytována nezbytná pomoc,“ začal Zelenskyj.

„Celkem bylo okupanty zničeno nebo poškozeno více než 60 muzeí a galerií v různých regionech naší země. Dnes byl ruským letadlem zničen kostel v Chersonské oblasti. Ve vesnici Kizomys v obci Bilozerka. Pravoslavný kostel... Řízenou bombou. To znamená, že ruská armáda věděla, co ničí. Tento kostel se stal jedním ze stovek kostelů a modliteben zničených ruskými údery,“ pokračoval ukrajinský prezident.

A obdobně hrůzného chování se Rusové podle Zelenského dopouštějí i na Krymu.

„Krym... Okupanti dnes vnikli do domu Abdurešita Džepparova. Je to jeden z představitelů krymskotatarského národního hnutí, aktivista za lidská práva, občan Ukrajiny. Není známo, kde se nyní nachází a jaký je jeho stav. Je to další příklad ruských represí proti původnímu obyvatelstvu Krymu, proti všem našim lidem. Takových příkladů jsou od počátku agrese tisíce a tisíce jak na Krymu, tak v dalších našich regionech okupovaných Ruskem. Nikdo se nemůže nikde cítit bezpečně, pokud nebude agresor poražen. To dokazuje každý den na Ukrajině – vše, co ruská vojska a speciální služby okupanta dělají na našem území proti našim lidem. A to je to, o čem sní, že přenesou do zemí jiných národů. To ví celý svět,“ uvedl Zelenskyj.

Svět má podle Zelenského dost prostředků k tomu, aby Rusko zastavil. Svobodný svět má podle Zelenského dost zbraní i dost ekonomických sil v podobě sankcí, aby Rusko zastavil. Stejně tak má právní nástroje, aby pachatele ruských hrůz potrestal u mezinárodního soudního tribunálu.

„Rusko musí prohrát. Svět nemůže mít jiný cíl. Neboť cokoli jiného je porážkou života, porážkou práva, porážkou samotného světa.

Nakonec ujistil své spoluobčany i celý svět, že Ukrajina, ukrajinská armáda, získává při obraně své vlasti před ruským agresorem obrovské zkušenosti, které dá k dispozici svobodnému světu a až bude ruský teroristický stát poražen, tak bude i díky sdílení ukrajinských zkušeností celý svět bezpečnější.

„Sláva každému z našich bojovníků, kteří jsou nyní v boji, na bojových stanovištích, na bojových misích! Dnes bych rád oslavil 80. výsadkovou brigádu. Výborně, hoši! Děkuji vám za vaše odhodlání zničit okupanta v Bachmutu! Sláva Ukrajině!“ rozloučil se Zelenskyj.

