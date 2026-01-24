Zelenskyj slavil den rozvědky. Promluvil o „asymetrických operacích Ukrajiny“

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Agentura Reuters připomněla, že Moskva provedla údery v době, kdy ve Spojených arabských emirátech pokračovaly třístranné rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou zprostředkované Spojenými státy.
„Pro Ukrajince to byla další noc ruského teroru. Putin cynicky nařídil brutální masivní raketový úder proti Ukrajině právě v době, kdy se delegace scházejí v Abú Zabí, aby podpořily mírový proces vedený Amerikou. Jeho rakety zasáhly nejen naše lidi, ale i jednací stůl,“ poznamenal ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
„Hlavní cíle zůstaly stejné: energetické objekty a obytné oblasti. Rusko nadále vede genocidní válku proti civilnímu obyvatelstvu, páchá válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. … Tento barbarský útok znovu dokazuje, že Putinovo místo není v Radě míru (Donalda Trumpa), ale na lavici obžalovaných u zvláštního tribunálu,“ zdůraznil ukrajinský ministr.
Peace efforts? Trilateral meeting in the UAE? Diplomacy? For Ukrainians, this was another night of Russian terror.— Andrii Sybiha ???? (@andrii_sybiha) January 24, 2026
Cynically, Putin ordered a brutal massive missile strike against Ukraine right while delegations are meeting in Abu Dhabi to advance the America-led peace process.… pic.twitter.com/5RZBUk29aP
Více než 800 000 lidí v hlavním městě a dalších 400 000 v severní části Černihivské oblasti bylo po posledních útocích bez proudu, uvedl místopředseda vlády Oleksij Kuleba. Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko během svého nočního útoku vypustilo 375 dronů a 21 raket. Tymur Tkačenko, šéf kyjevské vojenské správy, hlásil údery v nejméně čtyřech okresech. Mezi poškozenými budovami bylo i zdravotnické zařízení.
Po sociálních sítích kolují videa zachycená ruskými drony, která ukazují, jak drony Geran dopadají na energetickou síť např. v Záporoží.
Footage showing 5 recent Russian Geran-2 drone strikes on the Dnipro-Donbas 330 kV electrical substation in Zaporizhzhia City.— AMK Mapping ???? (@AMK_Mapping_) January 24, 2026
This video is compilation footage, with the strikes having seemingly been carried out from between 6:45am and 10:49am on January 19, and between 12:52pm… pic.twitter.com/udSEVFDDMc
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně hlásí, že opravárenské čety dělají, co mohou, aby opravily co největší části těžce zkoušené energetické sítě Ukrajiny.
Ukrajinská rozvědka si svůj den připomíná právě v tuto dobu.
„Ukrajina potřebuje specializovanou, silnou zpravodajskou jednotku schopnou operovat v zahraničí na úrovni srovnatelné s nejlepšími světovými bojovými zahraničními zpravodajskými službami. Vaše perspektiva spočívá ve vnějších operacích – nejen v ovlivňování, nejen ve sběru dat nebo náboru agentů, ale ve skutečných bojových a dalších asymetrických operacích, které jsou nezbytné pro ochranu zájmů Ukrajiny,“ zdůraznil Volodymyr Zelenskyj.
Příslušníkům protivzdušné obrany i energetickým opravárenským četám složil hold i Sybiha.
„Jsem vděčný naší protivzdušné obraně, která prokázala neuvěřitelnou účinnost, našim hrdinským energetikům, kteří obnovují poškozenou infrastrukturu, a našim partnerům, kteří posilují odolnost Ukrajiny dodatečnými raketami protivzdušné obrany a energetickým vybavením,“ poznamenal ministr
Starosta Charkova Ihor Terechov uvedl, že 25 dronů zasáhlo několik okresů. Starosta také napsal na Telegramu, že drony zasáhly ubytovnu pro vysídlené osoby a dvě zdravotnická zařízení včetně porodnice.
