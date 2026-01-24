Zelenskyj slavil den rozvědky. Promluvil o „asymetrických operacích Ukrajiny“

24.01.2026 16:56 | Monitoring
Rusové provedli další rozsáhlý útok na energetickou infrastrukturu. Více než 800 000 lidí v hlavním městě a dalších 400 000 v severní části Černihivské oblasti bylo po posledních útocích bez proudu, uvedl místopředseda vlády Oleksij Kuleba. Ve veřejném prostoru kolují videa, která ukazují, jak takové útoky probíhají. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil o „asymetrických operacích Ukrajiny“.

Zelenskyj slavil den rozvědky. Promluvil o „asymetrických operacích Ukrajiny“
Foto: Repro X
Popisek: Pohled z dronu na ukrajinský výsadek u Pokrovsku

Rusko v sobotu ráno zahájilo další rozsáhlý útok na ukrajinskou energetickou síť. Po celé zemi je bez proudu asi 1,2 milionu domácností. Jen v hlavním městě zůstalo téměř 6 000 budov bez vytápění, přestože teploty se pohybovaly kolem -10 stupňů Celsia.  

Agentura Reuters připomněla, že Moskva provedla údery v době, kdy ve Spojených arabských emirátech pokračovaly třístranné rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou zprostředkované Spojenými státy.

„Pro Ukrajince to byla další noc ruského teroru. Putin cynicky nařídil brutální masivní raketový úder proti Ukrajině právě v době, kdy se delegace scházejí v Abú Zabí, aby podpořily mírový proces vedený Amerikou. Jeho rakety zasáhly nejen naše lidi, ale i jednací stůl,“ poznamenal ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.

„Hlavní cíle zůstaly stejné: energetické objekty a obytné oblasti. Rusko nadále vede genocidní válku proti civilnímu obyvatelstvu, páchá válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. … Tento barbarský útok znovu dokazuje, že Putinovo místo není v Radě míru (Donalda Trumpa), ale na lavici obžalovaných u zvláštního tribunálu,“ zdůraznil ukrajinský ministr.

 

 

Kyjevský starosta Vitalij Kličko uvedl, že v hlavním městě byl zabit jeden člověk a čtyři zraněni, z nichž tři jsou ošetřováni v nemocnici, zatímco v druhém největším ukrajinském městě Charkově bylo zraněno 19 lidí včetně jednoho dítěte.

Více než 800 000 lidí v hlavním městě a dalších 400 000 v severní části Černihivské oblasti bylo po posledních útocích bez proudu, uvedl místopředseda vlády Oleksij Kuleba. Ukrajinské letectvo uvedlo, že Rusko během svého nočního útoku vypustilo 375 dronů a 21 raket. Tymur Tkačenko, šéf kyjevské vojenské správy, hlásil údery v nejméně čtyřech okresech. Mezi poškozenými budovami bylo i zdravotnické zařízení.

Po sociálních sítích kolují videa zachycená ruskými drony, která ukazují, jak drony Geran dopadají na energetickou síť např. v Záporoží.

 

 

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně hlásí, že opravárenské čety dělají, co mohou, aby opravily co největší části těžce zkoušené energetické sítě Ukrajiny.

Tentokrát Zelenskyj u příležitosti Dne zahraniční rozvědky Ukrajiny poblahopřál zpravodajským důstojníkům k jejich profesnímu svátku, udělil jim vyšší vojenské hodnosti a předal jim řády Bohdana Chmelnickoho II. a III. stupně a Danyla Halického, jakož i medaile „Za vojenskou službu Ukrajině“.

Ukrajinská rozvědka si svůj den připomíná právě v tuto dobu.

„Ukrajina potřebuje specializovanou, silnou zpravodajskou jednotku schopnou operovat v zahraničí na úrovni srovnatelné s nejlepšími světovými bojovými zahraničními zpravodajskými službami. Vaše perspektiva spočívá ve vnějších operacích – nejen v ovlivňování, nejen ve sběru dat nebo náboru agentů, ale ve skutečných bojových a dalších asymetrických operacích, které jsou nezbytné pro ochranu zájmů Ukrajiny,“ zdůraznil Volodymyr Zelenskyj.

Příslušníkům protivzdušné obrany i energetickým opravárenským četám složil hold i Sybiha.

„Jsem vděčný naší protivzdušné obraně, která prokázala neuvěřitelnou účinnost, našim hrdinským energetikům, kteří obnovují poškozenou infrastrukturu, a našim partnerům, kteří posilují odolnost Ukrajiny dodatečnými raketami protivzdušné obrany a energetickým vybavením,“ poznamenal ministr

Starosta Charkova Ihor Terechov uvedl, že 25 dronů zasáhlo několik okresů. Starosta také napsal na Telegramu, že drony zasáhly ubytovnu pro vysídlené osoby a dvě zdravotnická zařízení včetně porodnice.

„Desetitisíce mrtvých Rusů.“ Ukrajinské blouznění odsouzeno
Macinka začal škrtat. Lipavský mluví o zvracení
„Pokud to neudělají, jsou hloupí.“ Trump posouvá Ukrajinu
Německé drony už ne, zní z Ukrajiny. Jsou s nimi problémy

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

