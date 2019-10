Zeman barbarizoval úřad prezidenta, vypálil senátor Mikuláš Bek

Bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně a dnes senátor Mikuláš Bek má za to, že dostat se do sporu s prezidentem Milošem Zemanem je přirozené. Vyčítá Zemanovi, že úřad, který mu byl propůjčen z vůle voličů, „barbarizoval“. Prozradil také, že v tuto chvíli se sám nechystá kandidovat na Hrad.

„Jaké to je znepřátelit si Miloše Zemana?“ zeptala se moderátorka Výzvy Seznamu Markéta Bidrmanová senátora Mikuláše Beka.

„Já myslím, že je to normální,“ odvětil hned v úvodu Bek s tím, že když má člověk jiné názory než Miloš Zeman, je přirozené, že se s ním dostane do sporu.

Připomněl, že jako rektor kritizoval prezidenta Zemana za to, že nejmenoval profesory tři akademiky, ačkoli tito akademici splnili všechny zákonné podmínky, takže Miloš Zeman neměl sebemenší důvod je nejmenovat. Bek si trval na tom, že Zeman měl splnit svou povinnost a akademiky jmenovat.

Pokud jde o pozvánky na oslavy narozenin republiky, které Bek ještě jako rektor Masarykovy univerzity v Brně od Zemana nedostával, dnešní senátor si z toho příliš hlavu nedělí. Vysoké školy musí udržovat korektní vztahy s vládou, protože vládní kabinet má v této zemi skutečnou moc. Prezident tuto moc nemá, jen vás může na Hradě pohostit chlebíčky, a to podle Beka není mnoho.

Pár slov poznamenal i na konto předávání státních vyznamenání, Bek prý státní vyznamenání přeje každému, včetně exprezidenta Václava Klause. „Když ho chce přijmout z rukou Miloše Zemana, který ten úřad tak výrazně barbarizoval, no tak je to rozhodnutí těch lidí, zda si toho budou vážit,“ prohlásil Bek. Konkrétně u Václava Klause má pocit, že jako prezident se choval k vysokým školám přátelsky a úřadu dal určitou tvář. To, že se jeho nástupce rozhodl Klause vyznamenat, nevidí Bek jako problém.

Bek má také za to, že si Zeman z předání vyznamenání udělal soukromou akci, na které předává vyznamenání jak lidem nesmírně váženým, tak i lidem, kteří si od Zemana vysloužili státní vyznamenání tím, že ho podporovali.

Sám se prý v dohledné době nechystá kandidovat na Hrad. „Já si v tuhle chvíli nemyslím, že bych byl kandidát s dobrou šancí na vítězství. A nemyslím si, že je to to, co bych v tuhle chvíli chtěl,“ pravil.

