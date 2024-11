Zemřela Marie Benešová. Návladní, ministryně i terč Milionu chvilek

Informaci jako první zveřejnil předseda Rady ČTK David Soukup s odkazem na její přítelkyni. Později ji potvrdila Jana Vaňhová, někdejší hejtmanka Ústeckého kraje.

Marii Benešovou jako advokátku Otakar Motejl přivedl do čela Nejvyššího státního zastupitelství. Zde na přelomu tisíciletí zásadně přispěla ke změnám ve stíhání korupce, které ukončily „divoká“ devadesátá léta.

„Pamatuji si, jak se Marie Benešová obula do Miloše Zemana: jestli má platit v této zemi vláda práva tak už se nesmí mluvit o žádné akci "čisté ruce". No a nakonec bylo po jejím. Právo musí platit pro všechny stejně,“ zavzpomínal na tehdejší dobu sociální demokrat Lubomír Zaorálek.

V roce 2005 ji odvolal ministr za Unii svobody Pavel Němec. O dva roky později za Topolánkovy vlády promluvila o „justiční mafii“, za což ji pak jmenovaní lidé roky tahali po soudech.

Poté vstoupila do sociální demokracie a dva roky byla její místopředsedkyní a stínovou ministryní spravedlnosti.

V roce 2013 usedla v úřednické vládě Jiřího Rusnoka, kvůli čemuž po ní tehdejší předseda Bohuslav Sobotka chtěl, aby vystoupila z ČSSD. Nakonec za ni byla v říjnu stejného roku zvolena do Poslanecké sněmovny.

Později byla poradkyní prezidenta Miloše Zemana a v dubnu 2019 se vrátila na ministerstvo spravedlnosti v kabinetu Andreje Babiše. Spolek Milion chvilek uváděl právě její jmenování jako jeden z hlavních důvodů demonstrací proti Babišově vládě.

Veřejně naposledy výrazněji vystoupila v loňském roce, kdy kritizovala svérázné pojetí svobody slova v podání této vlády. „Není možné si nevšimnout těch tendencí tady potlačovat jiný názor, než který je žádoucí a o tom, co je žádoucí, opět rozhodují vybraní lidé. Takže je to těžká doba. Začíná mi trochu připomínat dobu totality, takhle to přesně fungovalo za totality, ale řekla bych, že dneska je to ještě nebezpečnější," řekla v pořadu Aby bylo jasno.

Hovořila o politice dvojího metru, který se zde uplatňuje, kvůli které demokracie uvadá a chřadne. „Myslím si, že tato vláda si to vysvětluje tak, že to musí být ta jejich demokracie. Oni si ji vysvětlují po svém," varovala s obavami.

Byla přesným opakem toho, co o ní šířili

Dnešní předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová, její kolegyně z Babišovy vlády, zavzpomínala: „Poznala jsem ji jako nesmírně férovou a příjemnou ženu, která hájila nezávislost justice jako nikdo jiný. Byla přesným opakem toho, co se o ní často šířilo v médiích“.

„Měl jsem rád její svéráz, humor a tvrdou palici. Věřil jsem jí a měl jsem ji rád. Štvalo mě jak se o ní někdy psalo. Prokletí obrazu, který o někom vytvářejí média,“ dodal i Lubomír Zaorálek.

„Ještě v minulých týdnech jsme si psali i telefonovali, že se zase zastavím na kafe a kus řeči. Už to nestihneme,“ vzpomínal její kolega z vedení ČSSD Michal Hašek.

„Měla jsem ji ráda. I pro ten její neskutečný nadhled a lidskost, kterou v sobě měla,“ vyjádřila soustrast poslankyně ANO Taťána Malá. Poslankyně Helena Válková dodala, že na Benešovou se dalo spolehnout, že dodrží své slovo.

„Paní exministryně Benešové jsem si vážil po stránce odborné i lidské. Její úmrtí je ztrátou pro českou právnickou obec," zavzpomínal europoslanec Ondřej Dostál.

