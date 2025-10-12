Zkuste psát Macinkovi, možná ho ukecáte. Babiš ze Sokolovny vstoupil do kauzy Turek

Deník N odstartoval kauzu, ve které hraje hlavní roli končící europoslanec a nově zvolený poslanec za Motoristy Filip Turek. Ten se měl podle novinářky Zdislavy Pokorné před lety dopustit rasistických výroků např. ve spojitosti se žhářským útokem ve Vítkově v roce 2009, při kterém tehdy utrpěla popáleniny teprve dvouletá romská holčička Natálka.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Podcaster a publicista Michal Půr na sociální síti X připomněl, že to není tak dávno, co se s Deníkem N soudil bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Kvůli tvrzení prezentovanému Deníkem N, že vlastní šifrovaný telefon. A tento soud Deník N prohrál.
„Filip Turek říká, že tvrzení Deníku N nejsou pravdivá a že to zažaluje. To je samozřejmě chytré, protože Deník N bude muset nade vší pochybnost dokázat, že jsou to skutečné posty. Než dojde k soudu, bude to trvat dlouho. Pokud si chce tohle zkrátit, může to dokázat hned veřejně. Jenom připomínám, že nedávno Deník N prohrál soud s Jiřím Pospíšilem, o němž tvrdil, že má šifrovaný telefon. U soudu to nebyl schopný prokázat,“ upozornil Půr na sociální síti X.
Filip Turek říká, že tvrzení Deníku N nejsou pravdivá a že to zažaluje. To je samozřejmě chytré, protože Deník N bude muset nade vší pochybnost dokázat, že jsou to skutečné posty. Než dojde k soudu, bude to trvat dlouho. Pokud si chce tohle zkrátit, může to dokázat hned veřejně.…— Michal Půr (@michalpur) October 11, 2025
„Na Ruzyni má sedět Pokorná, za lži a výmysly, to je jen novinářská šikana, a patří před soud,“ koluje také na sítích.
A Ruzyni má sedět Pokorná, za lži a vymysli, to je jen novinářská šikana, a patří před soud, až příště budou chtít zakleknou tebe tak bedes koukat, viď, proč nezveřejnil posty i ostatních politiků, Rakušan, Fialka, Hřib, Pavel, takový odporný hon na čarodějnice, jdi k čertu blik— ER (@EvaReznickova2) October 11, 2025
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
„Na jedné straně jsou zjištění novinářky, která nás ze své podstaty zajímají a věnujeme se jim, a na druhé straně jsou internetoví hrdinové, kteří bojují proti investigativní žurnalistice. Všem aktérům připomínáme, že nás on-line prostředí zajímá, monitorujeme jej a překvapené výrazy agresivních pisatelů, když se u nich přede dveřmi objevíme, nás rozhodně netěší. S paní redaktorkou Zdislavou Pokornou jsme hovořili a ví, na koho se případně může obrátit. Nic to však nemění na tom, že výhružky novinářům z důvodu jejich práce rozhodně nejsou ok," sdělila policie ve vyjádření publikovaném na sociální síti X.
1/3 Na jedné straně jsou zjištění novinářky, která nás ze své podstaty zajímají a věnujeme se jim, a na druhé straně jsou internetoví hrdinové, kteří bojují proti investigativní žurnalistice.— Policie ČR (@PolicieCZ) October 11, 2025
Filip Turek se před kamerami České televize od vět zveřejněných deníkem N distancoval.
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Příspěvky prezentované Deníkem N jsou podle něj neprokazatelné. Zdůraznil, že jeho názory jsou dlouhodobě známé. Veřejnost podle Turka ví, např. z rozhovorů dohledatelných na serveru You Tube, že není ani xenofobní, ani homofobní, ani rasistický.
„Nejsem v žádném případě rasista. Dokonce jsem byl dlouhodobě, ještě dávno před politikou, jsem byl ambasadorem romské organizace, romské asociace podnikatelů, takže je to prostě klasická manipulace. Je to prostě snaha někoho dehonestovat. A myslím si, že je to prokazatelné. Ať Deník N okamžitě ukáže reálné důkazy, a ne nějaké screeny screenů, které se dají vyrobit během pár minut ve Fotoshopu nebo pomocí umělé inteligence,“ žádá Turek.
Podobným manipulacím podle svých slov čelil již před volbami do Evropského parlamentu v loňském roce, ale teď to zašlo ještě dál. „Je to prostě manipulace, protože někdo chce zamezit vytvoření nové vlády,“ poznamenal poslanec, kterého čeká složení slibu a první schůze Poslanecké sněmovny. Ta, jak avizoval prezident Petr Pavel, proběhne začátkem listopadu.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Turek připustil, že v minulosti se dopustil kontroverzních vyjádření, ale odmítl, že by kdykoli schvaloval např. popálení malé holčičky Natálky v kauze vítkovských žhářů.
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Na celou kauzu reagoval i pravděpodobný příští premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Vyzval Motoristy, aby do jeho vlády nevysílali vlastní politické nominanty, ale odborníky. Podobně, jako to chce udělat SPD.
„Já vás všechny zdravím. Myslel jsem si, že vám dám pokoj o víkendu, že nebudu nic točit, že si udělám hezký víkend, že budu cvičit, protože jsem dávno necvičil a ujížděl jsem na hotdogu na pumpě. To je nejlepší. Ale bohužel ta věc s panem Turkem, kterou budu řešit s panem Macinkou a s ním v pondělí, tak jsem zase musel makat,“ vyjádřil se Babiš ve videu na svém facebooku.
Omluvil se lidem, kterým ještě neodpověděl na gratulační SMS, případně na přání k svátku, která obdržel.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
„Nejlepší by bylo řešení, o kterém mluví prezident Klaus. Aby si Motoristi dali do vlády experty, jako SPD. To je absolutně ideál. Tak zkuste psát Macinkovi, možná ho ukecáte, já jsem to nedal. Jsem rád, že jsme se vlastně dohodli na těch resortech. No a uvidíme, jak to bude pokračovat. Teď se soustředíme na program,“ vysvětloval dál Babiš.
Naznačil, že se zlobí na některé „experty“ z televize. „Co je absolutně neuvěřitelné a skandální, jak někteří ti politologové a experti vystupují v televizi. Viděli jste to? Že Babiš chce navyšovat schodek? Vážně? A jak teda budeme pokračovat v obchvatu Prahy? Nebo v tý dráze Praha – letiště – Kladno? A jak teda budeme pokračovat s dálnicí?“ namítal.
Na novináře Babiš vyrukoval s výzvou. „Máte nějaké řešení? Prosím vás, chovejte se objektivně! A ptejte se Fialy, Stanjury a Kupky, nejprolhanější parta, co tady byla, jak vlastně chtějí tohle financovat? A ať už konečně pošlou ten rozpočet do Sněmovny. My se těšíme na tu Sněmovnu. A tam vám to řekneme. A konečně snad někdo rozkryje stav veřejných financí, který je díky nim špatný. Dovedli to tam, že nejsou peníze na dopravní infrastrukturu, kterou jsme ještě my připravili a oni se tím celé volební období chlubili. A nemluvím o lécích, o zdravotnictví a tak dále,“ nešetřil ostrými slovy Babiš na adresu končící vlády Petra Fialy (ODS).
„Teď vás už nebudu otravovat, zítra je neděle, užijte si volno a těším se, že se v pondělí určitě zase uvidíme. Mějte se fajn, pá pá. A makejte, cvičte! My tam máme ten sport, a to je o zdraví. Přeju hodně zdraví. To je na prvním místě,“ uzavřel Babiš svůj sobotní vzkaz voličům, novinářům a Motoristům.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Anketa
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Andrej Babiš se sice dovolává prohlášení Václava Klause a tvrdí, že i podle druhého českého prezidenta by bylo lepší, aby Motoristé vyslali do vlády jen odborníky a sami aby zůstali stát mimo kabinet, ale Klaus těsně po volbách ve vyjádření pro TV Nova řekl něco jiného. Na adresu Andreje Babiše poznamenal, že sice rozumí snu Andreje Babiše o jednobarevné menšinové vládě, jenže jedním dechem dodal, že taková vláda by musela najít podporu ve Sněmovně. A Klaus má za to, že Motoristé by z podpory menšinové vlády nic moc nezískali.
Někdejší premiér a prezident zmínil, že Motoristům by jednoznačně pomohla přímá účast na vládě. „Z toho já myslím, že by oni nic nemohli získat a předpokládám, že to vědí, že nejsou hloupí.“ Motoristům podle Klause musí být jasné, že Babiš bude něco chtít, a podle exprezidenta by i Motoristé měli něco chtít. „Nějaké významné posty, ze kterých by mohli něco ovlivňovat,“ pravil Klaus.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák