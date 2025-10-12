Zkuste psát Macinkovi, možná ho ukecáte. Babiš ze Sokolovny vstoupil do kauzy Turek

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

12.10.2025 10:06 | Monitoring

Čestný prezident Motoristů Filip Turek nadále odmítá, že by se dopustil rasistických výroků, např. na adresu romské holčičky Natálky, která se v roce 2009 stala obětí žhářského útoku. Deník N tvrdí, že údajné rasistické výroky může doložit, kupříkladu screeny ze sociálních sítí. Turek se proti tvrzení Deníku N ostře ohradil. Do kauzy se vložil i pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO). A také Policie ČR, i ta ke kauze vydala prohlášení.

Zkuste psát Macinkovi, možná ho ukecáte. Babiš ze Sokolovny vstoupil do kauzy Turek
Foto: Filip Turek
Popisek: Filip Turek

Deník N odstartoval kauzu, ve které hraje hlavní roli končící europoslanec a nově zvolený poslanec za Motoristy Filip Turek. Ten se měl podle novinářky Zdislavy Pokorné před lety dopustit rasistických výroků např. ve spojitosti se žhářským útokem ve Vítkově v roce 2009, při kterém tehdy utrpěla popáleniny teprve dvouletá romská holčička Natálka.

Anketa

Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?

1%
97%
2%
hlasovalo: 12712 lidí
Na sociálních sítích tyto výroky dnes nenajdeme, Turek je prý smazal, ale Deník N přišel se screeny, které mají doložit, že se Turek rasistických výroků v minulosti dopustil. „Zapalovat někomu něco je blbost, ale to, že se popálilo cikáně, by když už, tak mělo být bráno jako polehčující okolnost,“ měl údajně před lety napsat nově zvolený poslanec.

Podcaster a publicista Michal Půr na sociální síti X připomněl, že to není tak dávno, co se s Deníkem N soudil bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Kvůli tvrzení prezentovanému Deníkem N, že vlastní šifrovaný telefon. A tento soud Deník N prohrál.

„Filip Turek říká, že tvrzení Deníku N nejsou pravdivá a že to zažaluje. To je samozřejmě chytré, protože Deník N bude muset nade vší pochybnost dokázat, že jsou to skutečné posty. Než dojde k soudu, bude to trvat dlouho. Pokud si chce tohle zkrátit, může to dokázat hned veřejně. Jenom připomínám, že nedávno Deník N prohrál soud s Jiřím Pospíšilem, o němž tvrdil, že má šifrovaný telefon. U soudu to nebyl schopný prokázat,“ upozornil Půr na sociální síti X.

 

 

„Na Ruzyni má sedět Pokorná, za lži a výmysly, to je jen novinářská šikana, a patří před soud,“ koluje také na sítích.

 

 

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 17241 lidí
Na internetu se objevily i další reakce na celou kauzu a některé z těchto reakcí byly velmi ostré. Dokonce tak ostré, že se k nim vyjádřila i Policie ČR a novinářky Zdislavy Pokorné se zastala. 

„Na jedné straně jsou zjištění novinářky, která nás ze své podstaty zajímají a věnujeme se jim, a na druhé straně jsou internetoví hrdinové, kteří bojují proti investigativní žurnalistice. Všem aktérům připomínáme, že nás on-line prostředí zajímá, monitorujeme jej a překvapené výrazy agresivních pisatelů, když se u nich přede dveřmi objevíme, nás rozhodně netěší. S paní redaktorkou Zdislavou Pokornou jsme hovořili a ví, na koho se případně může obrátit. Nic to však nemění na tom, že výhružky novinářům z důvodu jejich práce rozhodně nejsou ok," sdělila policie ve vyjádření publikovaném na sociální síti X.

 

 

Filip Turek se před kamerami České televize od vět zveřejněných deníkem N distancoval.

Anketa

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?

70%
1%
2%
1%
25%
1%
hlasovalo: 6435 lidí
„Samozřejmě se distancuji a byl bych rád, kdyby někdo předložil skutečné důkazy, a ne pouze screeny screenů. Já si myslím, že ty důkazy samozřejmě neexistují. Kdyby se náhodou něco takového dělo, tak už bych to dávno vysvětloval někde na policii a rozhodně by to nemohlo zůstat na sociálních sítích. Takže já to považuji pouze za neschopnost srovnat se s tím, jak dopadly demokratické volby. Já mám velmi černý humor, velmi špatný humor. Dlouhodobě. Ale rozhodně se distancuji od těchto screenů screenů něčeho, co je podle mě normální manipulace a myslím si, že je to úplně zjevné,“ konstatoval Turek.

Příspěvky prezentované Deníkem N jsou podle něj neprokazatelné. Zdůraznil, že jeho názory jsou dlouhodobě známé. Veřejnost podle Turka ví, např. z rozhovorů dohledatelných na serveru You Tube, že není ani xenofobní, ani homofobní, ani rasistický.

„Nejsem v žádném případě rasista. Dokonce jsem byl dlouhodobě, ještě dávno před politikou, jsem byl ambasadorem romské organizace, romské asociace podnikatelů, takže je to prostě klasická manipulace. Je to prostě snaha někoho dehonestovat. A myslím si, že je to prokazatelné. Ať Deník N okamžitě ukáže reálné důkazy, a ne nějaké screeny screenů, které se dají vyrobit během pár minut ve Fotoshopu nebo pomocí umělé inteligence,“ žádá Turek.

Podobným manipulacím podle svých slov čelil již před volbami do Evropského parlamentu v loňském roce, ale teď to zašlo ještě dál. „Je to prostě manipulace, protože někdo chce zamezit vytvoření nové vlády,“ poznamenal poslanec, kterého čeká složení slibu a první schůze Poslanecké sněmovny. Ta, jak avizoval prezident Petr Pavel, proběhne začátkem listopadu.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Turek připustil, že v minulosti se dopustil kontroverzních vyjádření, ale odmítl, že by kdykoli schvaloval např. popálení malé holčičky Natálky v kauze vítkovských žhářů.

Anketa

Jdete k volbám?

96%
2%
2%
hlasovalo: 13099 lidí
„To já považuji za úplně odpornou dehonestaci. Je jasné, že to jsou závažná obvinění, ale jak říkám, doufám, že žijeme v právním státě. Kdyby tyto věci byly opravdu reálné, tak by je zaprvé vytáhl někdo už dávno, a za další, je prokazatelné, že neexistuje žádní varianta, jak prokázat, že tohle někdo nedokázal udělat na někoho jiného. Už teď běhá po internetu podobná dehonestace na všechny možné ostatní politiky. … Já to absolutně odmítám. Myslím, že je to zjevné. Myslím, že mé názory jsou veřejně známé a ať mi někdo ukáže za posledních deset let, co veřejně vystupuji na You Tube, kde mám tisíce hodin, kde otevřeně podporuji romskou komunitu, dokonce i homosexuály a tak dále, že jsou mi tyto názory blízké, nebo že mám nějaké sklony k nacismu nebo k rasismu. Je to nesmysl. Mezi mé nejbližší kamarády patří Romové,“ trvá na svém budoucí zákonodárce.

Na celou kauzu reagoval i pravděpodobný příští premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Vyzval Motoristy, aby do jeho vlády nevysílali vlastní politické nominanty, ale odborníky. Podobně, jako to chce udělat SPD.

„Já vás všechny zdravím. Myslel jsem si, že vám dám pokoj o víkendu, že nebudu nic točit, že si udělám hezký víkend, že budu cvičit, protože jsem dávno necvičil a ujížděl jsem na hotdogu na pumpě. To je nejlepší. Ale bohužel ta věc s panem Turkem, kterou budu řešit s panem Macinkou a s ním v pondělí, tak jsem zase musel makat,“ vyjádřil se Babiš ve videu na svém facebooku.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Omluvil se lidem, kterým ještě neodpověděl na gratulační SMS, případně na přání k svátku, která obdržel.

Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb?

6%
78%
12%
4%
hlasovalo: 9859 lidí
„Vy mi píšete, proč jdeme do vlády společně s Motoristy. No protože máme sto osmičku. A protože ta pětikoalice pokračuje v tý nenávistný a lživý kampani. Ano, oni stále jedou kampaň, to je neuvěřitelné,“ vyložil svůj pohled na věc šéf ANO.

„Nejlepší by bylo řešení, o kterém mluví prezident Klaus. Aby si Motoristi dali do vlády experty, jako SPD. To je absolutně ideál. Tak zkuste psát Macinkovi, možná ho ukecáte, já jsem to nedal. Jsem rád, že jsme se vlastně dohodli na těch resortech. No a uvidíme, jak to bude pokračovat. Teď se soustředíme na program,“ vysvětloval dál Babiš.

Naznačil, že se zlobí na některé „experty“ z televize. „Co je absolutně neuvěřitelné a skandální, jak někteří ti politologové a experti vystupují v televizi. Viděli jste to? Že Babiš chce navyšovat schodek? Vážně? A jak teda budeme pokračovat v obchvatu Prahy? Nebo v tý dráze Praha – letiště – Kladno? A jak teda budeme pokračovat s dálnicí?“ namítal.

Na novináře Babiš vyrukoval s výzvou. „Máte nějaké řešení? Prosím vás, chovejte se objektivně! A ptejte se Fialy, Stanjury a Kupky, nejprolhanější parta, co tady byla, jak vlastně chtějí tohle financovat? A ať už konečně pošlou ten rozpočet do Sněmovny. My se těšíme na tu Sněmovnu. A tam vám to řekneme. A konečně snad někdo rozkryje stav veřejných financí, který je díky nim špatný. Dovedli to tam, že nejsou peníze na dopravní infrastrukturu, kterou jsme ještě my připravili a oni se tím celé volební období chlubili. A nemluvím o lécích, o zdravotnictví a tak dále,“ nešetřil ostrými slovy Babiš na adresu končící vlády Petra Fialy (ODS).

„Teď vás už nebudu otravovat, zítra je neděle, užijte si volno a těším se, že se v pondělí určitě zase uvidíme. Mějte se fajn, pá pá. A makejte, cvičte! My tam máme ten sport, a to je o zdraví. Přeju hodně zdraví. To je na prvním místě,“ uzavřel Babiš svůj sobotní vzkaz voličům, novinářům a Motoristům.

Anketa

Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?

0%
2%
0%
8%
90%
hlasovalo: 18656 lidí
Ale Motoristé zřejmě odborníky do vlády nepošlou. Turek zdůraznil, že Motoristé již před volbami říkali, že chtějí ukončit vládu Petra Fialy a chtějí se přímo účastnit vlády nové. A s tímto dopředu známým plánem získali 13 poslanců. „Měli jsme obrovský úspěch,“ pravil Turek. A teď tento úspěch hodlá spolu s dalšími poslanci Motoristů využit k tomu, aby něco v Česku změnil. „Mimochodem, tyto pseudokauzy byly známy už před volbami a voliči nám opakovaně dali svůj hlas, opakovaně nám dali svoji důvěru. My budeme dělat všechno pro to, abychom tu důvěru naplnili, abychom ty věci měnili, a ne abychom pouze podpořili, aby někdo vládnul a dělal v té zemi něco, na čem my prostě nebudeme přímo kooperovat,“ zdůraznil Turek před kamerami ČT.

Andrej Babiš se sice dovolává prohlášení Václava Klause a tvrdí, že i podle druhého českého prezidenta by bylo lepší, aby Motoristé vyslali do vlády jen odborníky a sami aby zůstali stát mimo kabinet, ale Klaus těsně po volbách ve vyjádření pro TV Nova řekl něco jiného. Na adresu Andreje Babiše poznamenal, že sice rozumí snu Andreje Babiše o jednobarevné menšinové vládě, jenže jedním dechem dodal, že taková vláda by musela najít podporu ve Sněmovně. A Klaus má za to, že Motoristé by z podpory menšinové vlády nic moc nezískali.

Někdejší premiér a prezident zmínil, že Motoristům by jednoznačně pomohla přímá účast na vládě. „Z toho já myslím, že by oni nic nemohli získat a předpokládám, že to vědí, že nejsou hloupí.“ Motoristům podle Klause musí být jasné, že Babiš bude něco chtít, a podle exprezidenta by i Motoristé měli něco chtít. „Nějaké významné posty, ze kterých by mohli něco ovlivňovat,“ pravil Klaus.

Psali jsme:

Deník N vytáhl „Turkův archiv“, je tam prý i Hitler. Pokus o přepsání voleb, říká Macinka
Cílená mediální dehonestace Filipa Turka. Nyní vše vyvráceno
„Nesmí. Nesmí!“ Dominik Hašek se může zbláznit z Turka na zahraničí
Toto pohlídáme. Filip Turek k jednání o vládě i incidentu v baru

 

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/turek-ve-vyjadreni-pro-ct-udajne-rasisticke-vyroky-poprel-oznacil-je-za-manipulace-365979

https://denikn.cz/1864721/popalit-cikane-je-polehcujici-okolnost-obama-je-negr-odhalujeme-smazany-svet-filipa-turka/

https://twitter.com/EvaReznickova2/status/1977149775004024978?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/michalpur/status/1976909738244792823?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PolicieCZ/status/1976991313016082483?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.youtube.com/watch?v=sRNFbz-4Ry0

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , doprava , Klaus , média , opozice , policie , Pospíšil , Praha , rasismus , Romové , soud , vláda , výhrůžky , zdravotnictví , SPD , Turek , ANO , obchvat Prahy , motoristé , Deník N , Půr , šifrovaný telefon

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Díváte se na informace prezetované Deníkem N podobně jako Filip Turek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Volby

Dobrý den, před volbami jste avizovali, že vaši členové volebních komisí si budou zapisovat výsledky v okrsku a že pak ty jejich výsledky porovnáte s oficiálními výsledky. Platí to? Uděláte to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Domácí lék na vysokou hladinu cholesteroluDomácí lék na vysokou hladinu cholesterolu Potraviny bojující proti vráskám, nadýmání i stresuPotraviny bojující proti vráskám, nadýmání i stresu

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

V Maďarsku spustili petici proti válečným plánům EU. Skutečně existují, tvrdí Orbán

7:46 V Maďarsku spustili petici proti válečným plánům EU. Skutečně existují, tvrdí Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán dnes ráno oznámil zahájení celonárodní podpisové kampaně proti údajným…